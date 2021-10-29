Президент Украины Владимир Зеленский потихоньку начинает завоевывать любовь украинских военных. И тут он снова приближается к предшественнику — Петру Порошенко

В четверг, 28 октября, по соцсетям начало распространяться видео обращения людей в военной форме к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Из-за этого мы понесли большие потери. Ночью нам обещали послать поддержку. Она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда выходить. Пан Зеленский, не воспримите нас как предателей, но ваши понты не стоят наших жизней», — говорил один из людей в камуфляже.

Видео было записано на лощине. Один «боец» сидел рядом с говорившим. Ещё один бесцельно слонялся сзади, а четвёртый, встав в полный рост, делал вид, что напряжённо следит за местностью.

Это, а также некоторые детали обмундирования, например, новенькие цветные, а не камуфляжные, нашивки в виде флага и герба Украины, заставили многих усомниться в том, что на видео — настоящие украинские военные.

Тем более ранее — во время смены власти в Афганистане — уже выпускалось подобное видеообращение. Правда, речь шла об «украинских бойцах ЧВК, застрявших в Афганистане».

То видео быстро распространилось по соцсетям и даже попало в СМИ. Чем изрядно повеселило знающих людей.

«Ребята из ДНР накинули свои повседневные рабочие шмотки "с прежней работы" в рядах НМ ДНР, взяли АКМы и поехали на карьер "снимать Афганистан". У нас под Красным Лучом в точно таком же карьере танки стрелять учились в своё время. Карьер, в котором снизу вверх можно снять типа отвесные скалы, это на Донбассе отнюдь не самая редкая редкость.. Почему именно ДНР, а не ЛНР? Ну потому что этого слева в черно-белом шемаге я ваще узнал. Ему профилем в камеру лучше было не поворачиваться, да», — прокомментировал то видео боец Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Морозов.

Вот и теперь в «обращение из Старомарьевки» мало кто верит. И одной из причин этого является изменение отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди украинских военных. Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

От пренебрежения к уважению

Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, состоявшаяся 20 мая 2019 года, запомнилась инцидентом с военным командованием.

При представлении президенту руководителей силовых структур и военных подразделений двое высокопоставленных военнослужащих не отдали президенту воинское приветствие. Этими двумя были командующий Силами специальных операций Игорь Лунев и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Грицак, впрочем, пожал Зеленскому руку.

Позже Лунев объяснил, почему отказался прикладывать руку к берету.

«Никакого двойного дна в этих действиях нет. Это было на самом деле рефлекторное действие без какого-либо подтекста», — заявил Лунев.

По словам Лунева, те, кто проходил службу, знают, что в развернутом строю в одну шеренгу рука к головному убору не прикладывается. И хотя участников мероприятия заранее инструктировали о том, что привычкам придется изменить, на торжественном мероприятии у командующего ССО возникла «рефлекторная ошибка».

Тем не менее армия, которую так полюбил предшественник и соперник Зеленского на президентских выборах — Петр Порошенко — нового главу государства поначалу не восприняла.

Примечательная деталь: один из приветствовавших Зеленского военных — командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский — спустя весьма непродолжительное время присоединился к партии «Европейская солидарность», предпочтя военной карьере под командованием Зеленского политическую под началом Порошенко.

И это притом что у Забродского вполне могла сложиться дальнейшая военная карьера. На тот момент ему было 46 лет, и он вполне мог бы стать или начальником Генштаба, или даже министром обороны.

Оставшиеся в армии военные радости по поводу нового министра — Андрея Загороднюка — восторгов не испытывали. 42-летний глава Минобороны не имел никакого армейского опыта. Украинский журналист рассказал о заходе ВСУ в Старомарьевку © Facebook, Операція об'єднаних сил

Но шли месяцы. Зеленский чистил армию.

В марте 2020 года Минобороны получило нового главу. Министерство возглавил потомственный военный Андрей Таран.

А в июле 2021 года Зеленский и вовсе произвёл одновременные масштабные перестановки в ВСУ. Он назначил нового главокомандующего ВСУ — им стал Валерий Залужный, начальника Генштаба — им стал Сергей Шаптала, замначальника Генштаба — им стал Евгений Мойсюк. Кроме того, назначили нового командующего Операцией объединённых сил — им стал Александр Павлюк, а также командующего Десантно-штурмовых войск — им стал Максим Миргородский.

Некоторые из этих военных никогда не служили в СССР. Их разыскивают в Донбассе. Кого Зеленский назначил руководить украинской армией © пресс-служба президента Украины

И хотя, как признавал позже назначенный главкомом ВСУ Залужный, государство оставалось должно военным зарплаты, престиж Зеленского среди военных вырос. И случилось это не только из-за кадровых перестановок.

Правее только стенка

Победу Зеленского на выборах 2019 года часть украинского общества восприняла как «реванш пророссийских сил». Неудивительно, что все мирные инициативы нового президента, несмотря на то, что они в общем-то помогали украинцам — так, в страну по обмену задержанными вернулся ряд граждан — правая часть общества воспринимала в штыки.

Это считали свидетельством того, что Зеленский «сдает страну». Такие настроения в обществе активно поддерживали «порохоботы», утверждая: при «седовласом гетмане» Порошенко всё было по-другому.

Когда Зеленский в октябре 2019 года попытался организовать разведение войск в Золотом-4 — на границе с ЛНР — этому воспотивились националисты. В пункт с оружием направились ветераны «Азова» и члены «Национального корпуса». Президенту пришлось лично приезжать и уговаривать радикалов.

«Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал — оружие убери», — заявил Зеленский одному из атошников — Денису Янтарю.

Прошло два года и теперь вряд ли кто-то рискнёт ослушаться Зеленского и уж тем более вступать с ним в перепалку.

И если раньше радикалы охотно поддерживали волонтеров вроде Маруси Зверобой в конфликте с Зеленским, то недавняя ругань Зверобой в адрес Зеленского осталась без внимания.

Причина, по которой Зеленский стал мил радикалам проста: за эти два года он не только мимикрировал под Порошенко, но и стал правее пятого президента Украины. «Втянуть Запад в военный конфликт с Россией»: Пушков оценил усиление активности ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Триаду АрМоВир — армія-мова-віра (армия, язык, вера — укр.) — взял на вооружение Зеленский. И здесь он превосходит Порошенко не в словах, но в делах. Так, Зеленский всё так же обхаживает Константинопольского патриарха Варфоломея. Всё так же, а подчас и усиленными темпами, украинизируются все сферы жизни — дошло до того, что СНБО опубликовал словарь нежелательных названий и терминов, с котором предлагалось, к примеру, отказаться от использования названия «Великая Отечественная война», чего не было и при Порошенко.

Что же касается армии, то при президенте Зеленском продолжилось насыщение Вооруженных сил Украины (ВСУ) современной техникой. В том числе и беспилотниками «Байрактар», один из которых был применён 26 октября.

Спустя два с половиной года после инаугурации Зеленский не только напоминает, но и во многом выступает гораздо жёстче Порошенко в том, что касается войны. И дело тут не столько в какой-то кровожадности бывшего игрока в КВН.

У Зеленского нет выхода.

«Для него (Зеленского. — Ред.) внешняя война является альтернативой внутреннему конфликту. Она для того и нужна, чтобы консолидировать население, сказать: «Ну как можно сейчас разбираться друг с другом, когда у нас враг на внешнем контуре», — рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.

Пандемия, падение экономики, рост цен на газ, обнищание население — справиться со всем этим гораздо сложнее, чем развязать войну, на которую потом можно будет и списать все беды.