Чиновник Пентагона предложила своим союзникам снять ограничения на поставки вооружения Киеву, и если эта инициатива будет реализована, то конфликт в Донбассе может принять неожиданный поворот

Отвечая на вопрос, каких действий в адрес Киева США ожидают от своих партнеров, заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне: «Во-первых, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств. У некоторых эти ограничения касаются программ по оказанию помощи в сфере обороны, а у некоторых — продажи. Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты, поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения сняли». Эксперт сказал, что будет с США, если Россия разгромит Украину в случае атаки на Донбасс © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В качестве примера оборонных летальных средств, которые Вашингтон предоставил Киеву, она назвала противотанковые ракетные комплексы Javelin. Поставки этого вида вооружения стали возможны при предыдущем президенте США республиканце Дональде Трампе, а нынешний американский лидер демократ Джо Байден недавно одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки Javelin. Только за октябрь Киев получил 3 партии вооружения и боеприпасов из-за океана: 10, 18 и 23 числа.

«К нам прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с боеприпасами, а также мы получили боеприпасы к тому оружию, которое у нас есть под «калибры НАТО». Вооружение будет перемещено на базы и склады, учтено и передано военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил (так в Киеве называют силовую операцию против республик Донбасса — Прим.ред.)», — рассказывал о последней партии начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВСУ Николай Шевцов.

Он также отметил, что полученная военно-техническая помощь включает высокотехнологичную и остродефицитную технику и вооружение, необходимые на передовой боеприпасы. По его словам, средства, поступившие в предыдущих грузах, повышают способности контрбатарейной и противотанковой борьбы, разведки страны.

С призывом не накачивать Украину оружием к западным странам 29 октября обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Прежде всего дипломат адресовала США и Германии с Францией — как участникам «нормандского формата» — просьбу прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать своё влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами. Обострение в Донбассе: МИД ФРГ сделал срочное заявление © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что не все союзники США разделяют их позицию по этому вопросу. Правительство ФРГ, которое в скором времени уйдет в отставку, четко стояло на том, что поставки вооружений на Украину не будут способствовать разрядке конфликта в Донбассе, и поэтому раз за разом отвечало отказом на просьбы об оказании военной помощи Украине. Президент Украины Владимир Зеленский открытым текстом упрекал Берлин в недостаточной поддержке и говорил конкретно что именно нужно Киеву — в частности немецкие автоматические винтовки и аудиоаппаратура. Однако официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркивал, что кабинет министров нынешнего созыва менять решение об отказе выдачи разрешения на поставку вооружений на Украину не собирается.

Однако не все страны осознают свою причастность к деэскалации конфликта в Донбассе. 26 октября появилась информация о первом случае применения в зоне военных действий беспилотников Bayraktar, которые Киев закупил у Турции, по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Именно так и произошло: почти одновременно с новостью об ударе, нанесенном Bayraktar, стало известно об изменении линии соприкосновения, чего не было давно, под контроль Киева отошло село Старомарьевка Донецкой области. Глава МИД РФ Сергей Лавров связал эти 2 события, предположив, что украинские военные осуществили провокацию с применением Bayraktar именно в отношении этого населённого пункта. «Собьют лишь случайно». Военный эксперт о том, можно ли защитить весь Донбасс от беспилотников © пресс-служба СНБО

По словам Захаровой, непрекращающиеся поставки Украине вооружений и боеприпасов из-за рубежа укрепляют уверенность Киева в возможности силового решения конфликта в Донбассе. Этому же способствуют развертывание военно-тренировочных миссий членов НАТО на украинской территории и проведение многочисленных военных учений.

«Хотелось бы ещё раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, это зафиксировано всеми теми странами, которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и в принципе о ситуации на Украине. Попытки урегулировать его силой будут иметь самые печальные, где-то непредсказуемые, но в целом трагические последствия», — предупредила официальный представитель МИД РФ.

Судя по информации украинских источников, власти страны настроены на обострение ситуации в Донбассе — сообщается, что в начале ноября на передовую будут переброшены подразделения ВСУ с американскими комплексами Javelin. По словам военного эксперта Александра Хроленко, рост напряжённости на юго-востоке Украины и применение вооруженными силами страны беспилотников Bayraktar — это «демонстрация безрассудства Вашингтона и Киева, которые не могут отменить Минские соглашения или запуск «Северного потока — 2» в обход Украины. Стешин рассказал, как «Северный поток - 2» повлияет на ход конфликта в Донбассе © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

Украинский политолог Андрей Ермолаев предупреждает, что международному сообществу не стоит недооценивать конфликт в Донбассе, поскольку он может достаточно быстро перерасти из статуса регионального до мирового.

«Украина остается детонатором, раскачивающим стабильность в Европе, а также возможностью новой великой войны», — заявил эксперт.