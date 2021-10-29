Новая мутация коронавируса обходит вакцины
Ученые из Геттингенского университета в Германии выражают беспокойство в связи с появлением очередного (хоть уже и не очень нового) варианта коронавируса, известного под кодовым названием А.30. Как утверждают авторы статьи, опубликованной 25 октября в международном научном журнале Nature, эта версия вируса отличается целым набором мутаций, которые позволяют ему с легкостью проникать в клетку, делая его почти неуязвимым для антител, выработанных в результате прививки.
Авторы работы изучили проникновение в опосредованные антителами клетки варианта коронавируса A.30 (также известен как A.VOI.V2), который зародился, вероятно, в Танзании, и считался на сегодня устаревшим. Его выявили всего у нескольких пациентов в Анголе и Швеции весной 2021 года. По счастью, жесткие ограничительные меры (в частности, помещение всех инфицированных A.30 в строжайший карантин) не дали этой версии вируса распространиться по другим странам.
От «оригинальной» версии коронавируса штамм A.30 отличают сразу 15 мутаций в шиповидном белке: в ходе эволюции вируса из его состава исчезло пять аминокислот, а еще 10 оказались заменены на другие из-за «ошибки сборки». За счет этого, выяснили немецкие ученые, A.30 может относительно легко заражать даже тех, кто полностью вакцинирован — как оксфордским препаратом Vaxzevria от AstraZeneka (производится по векторной технологии), так и вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech (разработана на основе мРНК).
По мнению немецких исследователей, некоторые мутации в «шипиковом» белке этой версии вируса SARS-CoV-2 позволяют игнорировать антитела и распространяться внелегочным путем, что сильно повышает возможности для заражения. Они подчеркнули, что мутации в варианте A.30 нуждаются в тщательном наблюдении и быстром принятии контрмер.
При этом Индия создала группу экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. «Команда изучает новый вариант вируса AY.4.2… Группы Индийского совета медицинских исследований и Национального центра по контролю заболеваний изучают и анализируют различные варианты», — сказал Мандавия на пресс-конференции 27 октября. Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый вариант коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с «дельта»-штаммом. Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.
На Западе готовятся к массовой вакцинации детей, в Пекине уже это делают
Группа внешних независимых экспертов 26 октября рекомендовала Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить использование вакцины Pfizer/BioNTech среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение было принято подавляющим большинством голосов. Члены экспертной комиссии сошлись во мнении, что преимущества вакцинации перевешивают связанные с ней риски.
FDA не обязано следовать рекомендациям внешних экспертов, но обычно прислушивается к ним. Регулятор примет собственное решение о вакцинации детей в течение следующих нескольких дней. Если будет решено одобрить вакцину, то в начале ноября этот вопрос рассмотрят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Представители компаний BioNTech и Pfizer заявили, что эффективность их вакцины в предотвращении случаев заражения коронавирусом среди детей в возрасте от 5 до 11 лет превышает 90 процентов.
Между тем в Германии настороженно относятся к вакцинации детей из этой возрастной группы. Глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI) в Берлине Томас Мертенс заявил в интервью газете Rheinische Post, что, необходимо очень тщательно учитывать как ожидаемые позитивные эффекты, так и возможные риски. Комментируя возможность применения вакцины для детей в США, ученый указал, что уровень заболеваемости детей в США гораздо выше, чем в Германии.
С просьбой разрешить использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет создатели препарата обратились и к регулирующему органу Евросоюза — Европейскому агентству лекарственных средств (EMA). В совместном пресс-релизе немецкой и американской компаний говорится, что европейскому регулятору были предоставлены все необходимые данные, в том числе — результаты поздних стадий исследований. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие месяцы. Остальные производители вакцин против коронавируса, в числе которых — компании AstraZeneca, Novavax и Johnson&Johnson также работают над созданием препарата для детей.
По словам Мертенса, RKI и Stiko внимательно изучат предоставленные производителями вакцин данные. Применение препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna для вакцинации от COVID-19 подростков, начиная с 12 лет, американский и европейский регуляторы одобрили ещё летом этого года.
Немецкие врачи пока осторожно относятся к идее массовой вакцинации детей от 5 до 11 лет. «Ребенка с хроническими заболеваниями, например, с синдромом Дауна, следует вакцинировать, — заявил немецкому правительственному порталу DW Якоб Арман, специалист по инфекционным болезням и интенсивной терапии из детской больницы Дрезденского университета. — Однако если ребенок здоров, я бы подождал, пока не появится больше данных и уверенности в том, что у вакцины нет редких побочных эффектов».
Пока что в исследовании вакцины участвовали слишком мало детей, чтобы начинать массовую вакцинацию, считает Арман. В первую очередь, педиатра настораживает то, что после второй прививки мРНК среди мальчиков наблюдались случаи воспаления сердечной мышцы. Этот побочный эффект встречался достаточно редко и проходил в легкой форме — но именно поэтому около 2200 участников испытаний от пяти до одиннадцати лет недостаточно для того, чтобы принять решение о массовой вакцинации, считает врач. Еще один аргумент в пользу осторожного отношения к прививке заключается в том, что у зараженных вирусом детей болезнь проходит тяжело лишь в очень редких случаях. Чаще всего инфекция протекает как легкая простуда.
При этом американские медики настаивают на массовой вакцинации детей. «Я обеими руками за то, чтобы вакцинировать детей до двенадцати лет, — заявила DW Каусар Талат, профессор кафедры международного здравоохранения Школы общественного здоровья и здравоохранения в Университете имени Джонса Хопкинса в Балтиморе. — Ведь вакцинация как можно большего числа людей — это единственный способ избавить нас от пандемии».
А в Пекине 28 октября официально началась работа по вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 11 лет, говорится в сообщении китайского правительства. Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics.
Хроники вакцинации в России и в мире
В Москве выросло число желающих ревакцинироваться. «Мы рады, уже с прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться, и, что самое важное, наблюдаем рост желающих поставить прививку повторно через 6 месяцев. На сегодняшний день в среднем у нас вакцинируются в день 26-27 тысяч человек, из них повторно — 7-8 тысяч», — заявила 28 октября в эфире телеканала «Россия 24» заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
Европейский Союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Армении и Великобритании, говорится в распространенном 28 октября сообщении Еврокомиссии. Сообщается, что обе страны будут подключены к системе выдачи сертификатов Евросоюза, и их сертификаты «будут приниматься на тех же условиях, что и сертификат ЕС». Армения и Великобритания, в свою очередь, будут признавать европейские коронавирусные сертификаты. Примечательно, что среди вакцин от COVID-19, которые применяются в Армении, — российская «Спутник V» и китайские CoronaVac и Sinopharm, не зарегистрированные в Евросоюзе. На данный момент ЕС признаёт коронавирусные сертификаты, выданные в 45 странах мира, в частности, в Швейцарии, Израиле, Турции, Северной Македонии и на Украине.
Голливудская актриса Шарлиз Терон, также являющаяся главой благотворительного проекта Charlize Theron Africa Outreach, 27 октября в эфире британской медиа-компании ВВС призвала западные страны отказаться от патентов на производство вакцин ради борьбы с пандемией. Это помогло бы производить больше вакцин, а значит, спасти больше жизней, особенно в бедных странах, считает она. Терон называет несправедливым, что пока в США уже делают уколы-бустеры (третью дозу вакцины), некоторым категориям граждан во многих странах Африки вакцины по-прежнему недоступны. «Может быть, умнее было бы связаться с этими странами и дать большему числу людей первую дозу?» — задалась вопросом уроженка Южной Африки Шарлиз Терон.
Отменить патенты ещё в минувшем году попросили Индия и Южная Африка — две страны, которые накрыла мощная волна мутировавшего вируса. Страны Запада не намеревались отказываться от защиты собственного медицинского ноу-хау, и хотя в мае 2021-го президент США Джо Байден выступил за открытие доступа к патентам, ему не удалось убедить фармацевтические компании в необходимости этого шага. В Европе же считают, что достаточно делиться уже готовыми вакцинами, а разглашать их формулы и технологию производства, к которым получит доступ Китай, ни к чему.