Обнаружена версия коронавируса, которая отличается целым набором мутаций, позволяющих ему легко проникать в клетку и делающих его почти неуязвимым для антител, выработанных в результате прививки.

Новая мутация коронавируса обходит вакцины

Борьба с COVID-19: ВОЗ возобновила процесс одобрения «Спутника V», а в Британии обнаружен новый штамм коронавируса © коллаж Украина.Ру

Авторы работы изучили проникновение в опосредованные антителами клетки варианта коронавируса A.30 (также известен как A.VOI.V2), который зародился, вероятно, в Танзании, и считался на сегодня устаревшим. Его выявили всего у нескольких пациентов в Анголе и Швеции весной 2021 года. По счастью, жесткие ограничительные меры (в частности, помещение всех инфицированных A.30 в строжайший карантин) не дали этой версии вируса распространиться по другим странам. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

От «оригинальной» версии коронавируса штамм A.30 отличают сразу 15 мутаций в шиповидном белке: в ходе эволюции вируса из его состава исчезло пять аминокислот, а еще 10 оказались заменены на другие из-за «ошибки сборки». За счет этого, выяснили немецкие ученые, A.30 может относительно легко заражать даже тех, кто полностью вакцинирован — как оксфордским препаратом Vaxzevria от AstraZeneka (производится по векторной технологии), так и вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech (разработана на основе мРНК).

По мнению немецких исследователей, некоторые мутации в «шипиковом» белке этой версии вируса SARS-CoV-2 позволяют игнорировать антитела и распространяться внелегочным путем, что сильно повышает возможности для заражения. Они подчеркнули, что мутации в варианте A.30 нуждаются в тщательном наблюдении и быстром принятии контрмер.

Новый штамм COVID-19 выявлен в Москве и Подмосковье © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк заявило, что новый вариант коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с «дельта»-штаммом. Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.

На Западе готовятся к массовой вакцинации детей, в Пекине уже это делают

Группа внешних независимых экспертов 26 октября рекомендовала Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить использование вакцины Pfizer/BioNTech среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение было принято подавляющим большинством голосов. Члены экспертной комиссии сошлись во мнении, что преимущества вакцинации перевешивают связанные с ней риски.

FDA не обязано следовать рекомендациям внешних экспертов, но обычно прислушивается к ним. Регулятор примет собственное решение о вакцинации детей в течение следующих нескольких дней. Если будет решено одобрить вакцину, то в начале ноября этот вопрос рассмотрят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Представители компаний BioNTech и Pfizer заявили, что эффективность их вакцины в предотвращении случаев заражения коронавирусом среди детей в возрасте от 5 до 11 лет превышает 90 процентов.

Между тем в Германии настороженно относятся к вакцинации детей из этой возрастной группы. Глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI) в Берлине Томас Мертенс заявил в интервью газете Rheinische Post, что, необходимо очень тщательно учитывать как ожидаемые позитивные эффекты, так и возможные риски. Комментируя возможность применения вакцины для детей в США, ученый указал, что уровень заболеваемости детей в США гораздо выше, чем в Германии.

С просьбой разрешить использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет создатели препарата обратились и к регулирующему органу Евросоюза — Европейскому агентству лекарственных средств (EMA). В совместном пресс-релизе немецкой и американской компаний говорится, что европейскому регулятору были предоставлены все необходимые данные, в том числе — результаты поздних стадий исследований. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие месяцы. Остальные производители вакцин против коронавируса, в числе которых — компании AstraZeneca, Novavax и Johnson&Johnson также работают над созданием препарата для детей.

По словам Мертенса, RKI и Stiko внимательно изучат предоставленные производителями вакцин данные. Применение препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna для вакцинации от COVID-19 подростков, начиная с 12 лет, американский и европейский регуляторы одобрили ещё летом этого года.

Немецкие врачи пока осторожно относятся к идее массовой вакцинации детей от 5 до 11 лет. «Ребенка с хроническими заболеваниями, например, с синдромом Дауна, следует вакцинировать, — заявил немецкому правительственному порталу DW Якоб Арман, специалист по инфекционным болезням и интенсивной терапии из детской больницы Дрезденского университета. — Однако если ребенок здоров, я бы подождал, пока не появится больше данных и уверенности в том, что у вакцины нет редких побочных эффектов».

Пока что в исследовании вакцины участвовали слишком мало детей, чтобы начинать массовую вакцинацию, считает Арман. В первую очередь, педиатра настораживает то, что после второй прививки мРНК среди мальчиков наблюдались случаи воспаления сердечной мышцы. Этот побочный эффект встречался достаточно редко и проходил в легкой форме — но именно поэтому около 2200 участников испытаний от пяти до одиннадцати лет недостаточно для того, чтобы принять решение о массовой вакцинации, считает врач. Еще один аргумент в пользу осторожного отношения к прививке заключается в том, что у зараженных вирусом детей болезнь проходит тяжело лишь в очень редких случаях. Чаще всего инфекция протекает как легкая простуда.

При этом американские медики настаивают на массовой вакцинации детей. «Я обеими руками за то, чтобы вакцинировать детей до двенадцати лет, — заявила DW Каусар Талат, профессор кафедры международного здравоохранения Школы общественного здоровья и здравоохранения в Университете имени Джонса Хопкинса в Балтиморе. — Ведь вакцинация как можно большего числа людей — это единственный способ избавить нас от пандемии».

А в Пекине 28 октября официально началась работа по вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 11 лет, говорится в сообщении китайского правительства. Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics.

Хроники вакцинации в России и в мире

«Пятно на совести человечества». Почему не отступает коронавирус © pixabay

Европейский Союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Армении и Великобритании, говорится в распространенном 28 октября сообщении Еврокомиссии. Сообщается, что обе страны будут подключены к системе выдачи сертификатов Евросоюза, и их сертификаты «будут приниматься на тех же условиях, что и сертификат ЕС». Армения и Великобритания, в свою очередь, будут признавать европейские коронавирусные сертификаты. Примечательно, что среди вакцин от COVID-19, которые применяются в Армении, — российская «Спутник V» и китайские CoronaVac и Sinopharm, не зарегистрированные в Евросоюзе. На данный момент ЕС признаёт коронавирусные сертификаты, выданные в 45 странах мира, в частности, в Швейцарии, Израиле, Турции, Северной Македонии и на Украине.

Голливудская актриса Шарлиз Терон, также являющаяся главой благотворительного проекта Charlize Theron Africa Outreach, 27 октября в эфире британской медиа-компании ВВС призвала западные страны отказаться от патентов на производство вакцин ради борьбы с пандемией. Это помогло бы производить больше вакцин, а значит, спасти больше жизней, особенно в бедных странах, считает она. Терон называет несправедливым, что пока в США уже делают уколы-бустеры (третью дозу вакцины), некоторым категориям граждан во многих странах Африки вакцины по-прежнему недоступны. «Может быть, умнее было бы связаться с этими странами и дать большему числу людей первую дозу?» — задалась вопросом уроженка Южной Африки Шарлиз Терон.

Отменить патенты ещё в минувшем году попросили Индия и Южная Африка — две страны, которые накрыла мощная волна мутировавшего вируса. Страны Запада не намеревались отказываться от защиты собственного медицинского ноу-хау, и хотя в мае 2021-го президент США Джо Байден выступил за открытие доступа к патентам, ему не удалось убедить фармацевтические компании в необходимости этого шага. В Европе же считают, что достаточно делиться уже готовыми вакцинами, а разглашать их формулы и технологию производства, к которым получит доступ Китай, ни к чему.