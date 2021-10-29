Главной темой прошедшей недели стало, безусловно, обострение в Донбассе — прогнозируемое, но, традиционно, от этого не менее неожиданное. При этом украинцы ухитрились опять всех удивить, использовав в зоне ООС боевой беспилотник (новейший «Байрактар»), что само по себе вызвало активнейшее обсуждение в СМИ, причем отнюдь не в позитивном ключе

Происходит всё это на фоне снижения рейтинга президента и обострения проблем в стране. Прежде всего, это энергетическая проблема и проблема коронавируса.

Обострение в Донбассе

Обострения на линии соприкосновения происходят регулярно и сами по себе вполне прогнозируемы. Как правило, происходят они в то время, когда украинская сторона готовится выдвинуть какие-то внешнеполитические инициативы. Таким образом киевская власть укрепляет свои переговорные позиции.

Сейчас поводов для того, чтобы устроить обострение, как минимум два.

Во-первых, Украине надо каким-то образом решать энергетические вопросы в преддверии отопительного сезона, который находится под угрозой срыва. Совершенно не удивительно, что вслед за обострением последовало предложение гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона продлить контракт с Россией на транзит газа на 10-15 лет до окончания настоящего соглашения, действующего до 2024 года.

Во-вторых, Украина (при поддержке Германии и Франции) настаивает на проведении встречи в «нормандском формате» на уровне глав МИД. Россия считает, что проводить встречу в условиях, когда Украина так и не выполнила ничего, обещанного в Париже, не имеет смысла. Украина в таких случаях обычно показывает, что она может не только лишь ничего не выполнять.

Кроме того, желательно отвлечь внимание общественности от отопительного сезона и эпидемии.

В принципе, у украинской стороны есть все основания рассчитывать на успех — как правило, это удаётся. Тем более что «Северный поток», даже когда он будет запущен, не покроет всех потребностей Европы, а значит, и договариваться с Украиной всё равно придётся. Опять же, Россия продолжает поддерживать Минские соглашения, а значит, надо будет и собираться в «нормандском формате» — другие стороны будут требовать от России выполнения соглашений (больше их всё равно никто выполнять не собирается).

Инцидент с «Байрактаром»

Уничтожение гаубицы ДНР ракетой, которая была запущена с украинского «Байрактара», вызвало дискуссию. По некоторым признакам инцидента вовсе не было или он проходил не так, как описано в СМИ. Власти ДНР атаку с беспилотника не подтверждают, НМ ДНР потерь не понесла (что видно и на видео). Однако украинское военное командование факт первого боевого применения «Байрактара» подтвердило.

В действительности не имеет никакого значения, была ли это настоящая гаубица в Донбассе или деревянный муляж на «Широком Лане». Важно, что соответствующая информация разошлась в СМИ.

Само по себе применение беспилотников Минскими соглашениями не регулируется, но есть неофициальное соглашение, по которому в районе линии соприкосновения используются только коптеры ОБСЕ (обе стороны это соглашение систематически нарушают).

Сообщение об использовании Украиной «Байрактара» — послание. Точнее даже два послания.

Во-первых, для внешних игроков — Владимира Путина, Бориса Джонсона, Ангелы Меркель и всех остальных: Украина не выполняла, не выполняет и выполнять не будет Минские соглашения.

Как раз накануне пресс-служба Кремля сообщила, что во время телефонных переговоров с Борисом Джонсоном Путин в очередной раз повторил, что урегулирование конфликта в Донбассе возможно только на основе выполнения Украиной Минских соглашений. Украина на эти претензии ответила.

Кстати, в немецком МИД заявили, что обвиняют «все стороны конфликта» и напомнили, что беспилотники по минским соглашениям имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ. А украинский посол Андрей Мельник ответил, что Украина имеет «законное право на самооборону».

Во-вторых, для внутренних игроков (главным образом, для «патриотов»): никакой «зрады» не будет. Украина продолжает воевать и будет использовать самые современные вооружения.

О газе и не только

Владимир Зеленский предложил сделать 50% скидку на транзит сверхлимитных 55 млрд кубов газа (собственно, «лимит» — 45 млрд кубов, которые поставляются сейчас). Вслед за этим последовало заявление Макогона о необходимости заключения нового контракта на транзит не менее 45 млрд кубов газа ежегодно.

Вообще мощность украинской ГТС на выходе составляет 146 млрд кубов, в последние годы загрузка не превышала 104 млрд. В последнее время транзит снизился, поскольку «Газпром» отгружает газ только по ранее заключённым контрактам, в то время как в ЕС введён свободный рынок. Он совсем как настоящий, только без газа, потому что газ просто так, без контракта, не поставляется. А покупать его по контракту нельзя, потому что свободный рынок.

На этом фоне Украина обязалась поставить Молдавии 15 млн. кубов газа до 31 октября (при годовой потребности 3 млрд, т. е. 250 млн. в месяц) «для балансировки газотранспортной системы». Причём газ будет поставлен в долг. Молдавия не смогла договориться с «Газпромом» о дальнейших поставках газа, потому что: а) не занялась этим раньше, когда газ был сравнительно дешёвый; б) хочет иметь скидку в 50% от рыночной цены, в то время как «Газпром» готов предоставить только 25%; в) не хочет отдавать ранее сформировавшийся долг в размере $ 709 млн.

Между тем у Украины свои собственные проблемы с энергией. Из-за отсутствия угля пришлось остановить Славянскую ГРЭС. На грани остановки работают и другие ТЭС.

Национальная компания «Энергоатом» выкупила у Беларуси практически всю доступную для импорта электроэнергию — 885 из выставленных на торги 900 МВт. Кабмин готов также закупать электроэнергию у России. Частные компании уже закупили там 2200 МВт.

Третья волна

Третья волна эпидемии коронавируса началась фактически в августе, а в сентябре начался рывок. По состоянию на утро 28 октября суточное количество заболевших превысило 26 тыс. человек (во вторую волну рекорд был 3 апреля — 20,3 тыс., в первую — 27 ноября прошлого года — 16,2 тыс.).

Кроме того, Украина выбилась в число мировых лидеров по смертности — 26 октября умерло 734 человека (рекорд второй волны — 470 — 22 апреля).

По состоянию на 28 октября в «жёлтой» зоне осталось всего три области, в «красной» — 8, остальные — в «оранжевой». Очень сложная ситуация на территории ДНР и ЛНР, а также в Крыму.

В больницах не хватает буквально всего, в первую очередь — медперсонала и кислорода.

В общем, третью волну украинская власть провалила. Теперь на повестке дня — введение жёсткого общенационального карантина, а центральная власть хотела бы избежать ответственности за эту меру.