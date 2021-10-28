В четверг 28 октября Александр Турчинов, и.о. президента Украины после Евромайдана, а также один из инициаторов войны в Донбассе, призвал украинцев скинутся, кто сколько может, на залог для генерала Игоря Павловского

«Общественная организация "Справа громад" («Дело общин») организовала сбор средств, чтобы выкупить боевого генерала Игоря Павловского, который уже четвертый месяц находится в заложниках у "зеленого" режима», — заявил Турчинов. Сумма залога — 18 миллионов гривен (изначально суд требовал более 400 миллионов, но затем снизил сумму).

Пикантность ситуации заключается в том, что обвиняется генерал Павловский в многомиллионных растратах и организации коррупционных схем при поставках в ВСУ некачественной техники с предприятий, подконтрольных экс-президенту Петру Порошенко. Пятый президент — человек далеко не бедный, но его подельнику на залог деньги просят у рядовых украинцев. Турчинов объяснил, почему Украина не может взорвать Крымский мост © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Генерал был заместителем министра обороны в 2015-2019 г. В 2014 году он командовал «сектором М», возглавляя подавление восстания жителей Мариуполя, в том числе и силами неонацистов из «Азова». По информации основателя «Азова» Андрея Билецкого, именно Павловский разрабатывал операцию «по освобождению города от пророссийских боевиков», то есть от местных жителей, недовольных Евромайданом.

В 2017 году генерала Павловского задержали детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Подозревали его в растрате 149 миллионов гривен при закупке топлива для нужд Минобороны. Однако через месяц суд отпустил генерала на поруки двух военнослужащих, которым Петр Порошенко дал звание героев Украины за войну в Донбассе. В 2020 году суд возобновился и Павловскому назначили залог 168 000 гривен.

И уже в этом году генерала Павловского обвинили в закупке некачественной военной техники по завышенным ценам. Речь идет о катерах «Кентавр-ЛК» и санитарных автомобилях «Богдан». В государственном бюро расследований (ГБР) утверждают, что несмотря на отсутствие технической документации, предпочтение было отдано именно этой технике. Что и неудивительно, учитывая кровный интерес экс-президента Петра Порошенко. Предприятия, которым был отдан заказ, киевский завод «Кузница на Рыбальском» и корпорация «Богдан», входят в его бизнес-империю. Олег Гладковский-Свинарчук: кто он © Сайт президента Украины

По версии следствия, экс-заместитель главы СНБО при Порошенко Олег Гладковский (Свинарчук) вместе с Павловским, злоупотребляя положением, включили в государственный оборонный заказ грузовые автомобили компании «Богдан Моторс», владельцем которой был экс-замсекретаря СНБО. Эти автомобили закупили по завышенным ценам, в результате чего государству нанесли более 17,44 млн грн убытков.

Ранее еще одно дело «Кузницы на Рыбальском» в отношении Петра Порошенко было открыто ГБР по заявлению юриста Андрея Портнова. По его мнению, Порошенко воровал бюджетные средства через «Кузницу», а затем отмывал незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры.

Вместе с Павловским подозревают также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузница на Рыбальском".

По словам руководителя следственного отдела ГБР Олега Гриняка, автомобили "Богдан" не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в армии. Член совета волонтеров при министерстве обороны Украины Валентина Варава в 2018 году заявляла, что из 100 санитарных автомобилей этой модели на фронт передали 50, причем 25 из них сломались, не проехав и 10 000 километров. Генерал же в свою защиту утверждает, что после отказа от покупки российской техники и запчастей, только «Богдан Моторс» был в состоянии производить такие автомобили.

Что же касается закупки катеров, то, по версии следствия, глава правления «Кузницы на Рыбальском» Валерий Шандра, подбил Павловского заключить государственный контракт именно с его предприятием. Генерал затем дал указание беспрепятственно заключать контракты по строительству катеров именно на этом заводе, зная об отсутствии проектной документации на их строительство. По данным СМИ, военные были недовольны тихоходностью «Кентавров» и их «осанкой» — они стояли на воде не ровно, давали крен.

«Проект вышел «тяжелый» и несбалансированный. 32 морпехов, которых он должен доставлять, превращают в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, а чтобы к ней прийти, надо пройти немало узостей, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием. Места в десантном отделении крайне мало, места под рюкзаки, боекомплект или групповое имущество нет. Где положить раненого или как загрузить какой-то габаритный груз тоже непонятно», — так охарактеризовал катера, сделанные на предприятии Порошенко, украинский военный эксперт Тарас Чмут. Погребинский рассказал, какое будущее ждет Порошенко, Тимошенко и Зеленского © Владимир Трефилов

Кроме того, как утверждают в ГБР, когда был заключен договор на производство этих катеров, государство внесло предоплату в размере 80% от общей суммы. В дальнейшем заключались договоры об удлинении сроков выполнения заказа, менялись его условия в интересах завода. Итогом стало то, что без надлежащих проверок Минобороны получило два десантно-штурмовых катера проекта "Кентавр", не соответствовавших заявленным критериям. До продажи в 2018 году завод опосредованно принадлежал тогдашнему президенту Петру Порошенко.

В июле 2021 года Печерский районный суд Киева, который рассматривает дело Павловского, пикетировала партия Порошенко «Евросолидарность» и несколько десятков ветеранов АТО. Одна из активисток Евромайдана и экс-депутат Татьяна Черновол утверждала на митинге, что Павловского судят якобы по заказу из Москвы.

«Против Павловского дела возбуждены в России, и именно поэтому сейчас его судят в Печерском суде, и именно поэтому разные приспешники Зеленского здесь сейчас визжат по заказу Офиса президента. Потому что выполняют заказ Москвы», — утверждала Черновол.

Суд несколько раз переносили из-за давления националистов, но все-таки арестовали генерала на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 475 миллионов гривен. Следствие считает, что ущерб государству Павловский нанес даже на большую сумму (затем сумму залога снизили до 18 миллионов). На слушаниях о керченской провокации Украину не хочет защищать даже адвокат Новиков © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Адвокат генерала, Илья Новиков, считает, что Павловского держат под стражей ради того, чтобы выбить из него показания против Петра Порошенко. Беспокойство Александра Турчинова, как и всей «Евросолидарности», вполне понятно. Если Павловский заговорит, то может выдать много интересной информации о коррупционных схемах экс-президента и его окружения. Однако учитывая личную заинтересованность, можно было бы ожидать, что Петр Порошенко и его отнюдь не бедные подельники сами внесут залог за генерала.

Тем не менее, Александр Турчинов призывает украинцев скидываться по гривне на его «выкуп из застенков Зеленского». И это еще раз показывает, что даже, когда речь идет о свободе подельников и личном интересе, в команде экс-президента предпочитают не платить свои деньги, а собрать их с простых украинцев.

На этом всегда и зиждилась бизнес-модель украинских олигархов.