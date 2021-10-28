Лев Новоженов, известный российский либеральный журналист, высказался про Украину. Он утверждает, что ничего не знал про эту страну. Его рассуждения вызвало массовую активность украинских пользователей.

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«Мы про Украину ничего особенного не знали,-пишет автор.

— То есть знали, но думали как про нашу общую страну. И вдруг выяснилось, что Украина какая-то особая земля, где живут совершенно непохожие на нас люди, говорящие на иноземном языке. Типа как японцы. Или, скажем, как Чехия. И что Украина не Россия, нам стали внушать. Это было ошеломительное открытие. А чего это вдруг? Почему до этого всё время молчали? Я жил с людьми, о которых я и не подозревал, что они украинцы. Люди и люди. Про грузин знал, что они грузины. С татарами тоже было понятно. Про евреев и не говорю. И вдруг образовалась какая-то нация, прямо рядом, где не любят русских. Они же только что были русскими. Даже лучше. Они южные славяне. Перегнибеда, Согниколено, Голобородько… И Гоголь самый лучший русский писатель. Они же в Москву и в Петербург всё время ездили и занимали, и по праву, лучшие места. Они же наши руководители, маршалы, в правительстве и предводители наших побед. И вдруг они какие-то иные, совсем иного толка. И мы их оккупировали, то есть сами себя. В общем, шок и трепет. До сих пор никак в себя не могу прийти. Какой-то странный этот ваш 21-й век».

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О великорусских имперских комплексах написал дипломат и бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба: «Это все из-за языка. Говорит человек по-русски без акцента — так он же наш, "соотечественник"! А потом вдруг раз — и тот же человек так же без акцента заговорит на украинском — и он уже бац, "бандеровец", враг! "Это он из вредности наверное! Украинский он ведь для песен и анекдотов. Зачем по-украински говорить, если по-человечески можно?…"….. Но вот так уж вышло, что жили рядом с вами люди, у которых внутри и другой язык, другой мир был, вам неведомый. И верьте или нет — но эта особость не из вредности и не в пику России. Она была и будет. И уживаться с ней вы вполне могли бы научиться. И Украину не потеряли бы. Если бы не гордыня великорусская. Если бы не Путин».

Словом, досталось Льву Новоженову столько хэйта, столько всей либеральной элите не вынести. Конечно, не забыли спросить и «Чей Крым?» Без этого маркера «свой-чужой» никуда. Это такой контрольный в голову. Перечитав более 3,5 тысяч комментариев, Новоженов подытожил на капслоке: «ПОЧЕМУ ИДИОТЫ ТАК ЛЮБЯТ ОЦЕНИВАТЬ УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ ДРУГИХ? ХЛЕБОМ ИХ НЕ КОРМИ, ДАЙ ТОЛЬКО ПОРАССУЖДАТЬ, КТО УМНЫЙ, А КТО НЕТ».

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Лев Новоженов с 2019 года живет в Израиле. А в конце 90-х был одних из самых известных журналистов России. Он автор таких культовых телепрограмм, как «Времечко», «Сегоднячко». Представитель новой, яркой российской журналистики. В своем интервью еженедельнику Аргументы и Факты еще в 2019 году Лев Новоженов дал объяснение тому, как и почему изменилась картинка в украинских умах: «2014-й. Он тоже рубежный, потому что в этот год мы рассорились с Украиной. Это тоже важный момент травли России. Сперва по-хамски оторвали Украину, потом — совершенно очевидное подливание бензина в огонь русско-украинских отношений. И началась гражданская война на Украине, причем националистического толка, потому что тех, кто сопротивлялся киев¬скому режиму, явно ассоциировали с Россией, с русскими. В конституции Украины записана цель — вхождение в военно-политический блок НАТО. А НАТО для чего существует? Для противостояния России прежде всего! Россия находится в числе главных геополитических соперников — в частности, Америки. Поэтому разговоры о том, что никто не борется с Россией, никому она не нужна, живите спокойно, до вас нет никакого дела, — смешны».