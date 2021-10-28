Лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия допустил намеренные ошибки в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны Украины. А в министерстве внутренних дел Украины принялись за кадровые чистки

О том, что ошибки в санкционном списке могли сделать специально, Давид Арахамия заявил поздно вечером 25 октября в эфире канала «Украина 24».

«Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали им от 100 тысяч до 300 тысяч долларов за мзду допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Вот и вся история. Просто попродавали этот список. К сожалению, это правда жизни», — отметил Арахамия. Закон об олигархах не сработает так же, как и санкции против воров в законе — Бортник © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Он указал на то, что список готовила большая группа людей.

«Мне кажется, что случайных ошибок там не было вообще», — отметил Арахамия.

Таким образом Арахамия прокомментировал скандал, который вспыхнул почти две недели тому назад — 15 октября. В тот день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал по-своему сенсационное заявление.

«Как звали парня?»

Заседание СНБО в пятницу, 15 октября, было посвящено санкциям в отношении уголовных авторитетов и воров в законе. На проводившемся после заседания брифинге Данилов и сделал ошеломившее многих заявление.

«Был доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решении СНБО которые готовились ранее, были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили. Министр проинформировал, что восемь человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов министерства внутренних дел, два человека снижены в иерархии работы этого министерства», — рассказал Данилов.

Спустя два дня — в воскресенье, 17 октября, — Данилов во избежание кривотолков подчеркнул: 108 лиц внесли в список не ошибочно, а именно с ошибками в данных.

Что же касается ошибочно внесённых в списки, то, по словам Данилова, таким был лишь один человек из всех 650.

Днем ранее в комментарии изданию Deutsche Welle советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обвинил в ошибках «аваковские» кадры. Он заявил, что все ошибки в списках были допущены сотрудниками МВД, когда его возглавлял Арсен Аваков (санкции ввели ещё 14 мая).

Через неделю после заседания СНБО — в пятницу, 22 октября, — министр внутренних дел Денис Монастырский, отвечая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, проинформировал о сути самой проблемы. Внесенный Зеленским в список «воров в законе» обратился в суд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Относительно технических исправлений, которые были осуществлены СНБО. Действительно, МВД была проведена оценка выполнения санкций, и были обнаружены технические изменения в фамилиях, в частности, [по написанию их] латиницей, — там, где определенные буквы не соответствовали данным, которые находятся в заграничных паспортах, в частности, этих граждан. Где-то была изменена или не отвечала [реальной] дата рождения, где-то было указано иное гражданство. Всего таких технических исправлений было сделано 108», — рассказал Монастырский.

О чем речь?

Транслитерация имён латиницей допускает «свободу творчества». Так, имя Андрей (Андрій — укр.) можно передать тремя способами: Andrij, Andrii или Andriy. И если условного вора в законе зовут Андрей, на его руках загранпаспорт с именем Andrij, а в санкционном списке рядом с его фамилией значится имя Andriy, на границе ему нечего опасаться.

Тем более и фамилию можно транслитерировать по-разному: тот же Сидоренко может быть и Sidorenko, и Sydorenko.

Во время выступления в Раде Монастырский подчеркнул: никого из тех, в отношении которых допустили ошибки, из списка не исключили. А вот из министерства внутренних дел уволили ряд лиц из Нацполиции. В частности, уволили руководство департамента стратегических расследований Нацполиции.

Впрочем, в ошибку полицейских верят не все.

Халатность или прощание с Аваковым?

В самой процедуре составления санкционных списков задействовано не одно лишь МВД. Иными словами, нельзя просто так взять и внести неадекватные данные. МВД Украины потеряло доказательства эффективности санкций против «воров в законе» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Об этом в воскресенье, 17 октября, попытался рассказать представитель министерства внутренних дел времён Авакова Ярослав Тракало.

В комментарии «Украинской правде» он подтвердил, что двумя днями ранее СНБО уточнило правильность транслитерации фамилий и имён лидеров организованной преступности. Так, № 1 в списке — Есин Егор был исправлен в списке с Yesin Yegor на Esin Egor, а № 3 — Лысенко Сергей — с Lysenko Serhi на Lysenko Serhii.

При этом Тракало рассказал, что «воры в законе» очень часто имеют по несколько паспортов, где не только написание их фамилий и имен, но даже и дата рождения могут отличаться.

Как бы то ни было, но, по словам Тракало, документы, подобные санкционным спискам, составляются не в МВД.

«Все проекты решений на заседание СНБО готовятся аппаратом СНБО. После это поданные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он же перед внесением на рассмотрение согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих «формальностей», а на самом деле сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совета национальной безопасности и обороны, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, глава Службы безопасности Украины, глава Службы внешней разведки, министр обороны, и т. п., проект выносится на рассмотрение членов СНБО», — описал Тракало процедуру подготовки решений СНБО. Замещение воров. Украина стала землёй обетованной для преступников со всего мира © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Однако Данилов ни о каких чистках и проверках в аппарате СНБО не заявлял.

Некоторых наблюдателей это заставило предположить, что на самом деле ошибки в санкционных списках были лишь предлогом для чистки МВД.

«Не исключено, что ошибки в списках стали лишь формальной причиной для зачистки руководства ДСР, которое поставили ещё при Авакове», — комментировало выступление Монастырского 22 октября украинское издание «Страна».

В то же время уволенный глава Департамента стратегических расследований Валентин Копаев пришел на должность 20 августа — через месяц и пять дней после того, как в отставку ушел Аваков.

Копаев — уроженец Донецкой области. В органах внутренних дел он служил с 1994 года — то есть пришёл в МВД за 30 лет до того, как министерство возглавил Аваков. За это время он успел поработать на разных должностях. В том числе и начальником управления анализа и контроля ГУБОП МВД Украины.

Перед назначением на должность главы Департамента стратегических расследований Копаев руководил управлением Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции.

В общем, Копаев — представитель «старых кадров», переживших оба Майдана. И если и рассматривать отставку его и его подчиненных как чистку, то это скорее не чистка от «аваковских кадров», а продолжающееся изгнание из МВД опытных во всех смыслах сотрудников.

Парадоксальным образом выигрывают от этого те сами «воры в законе» и криминальные авторитеты, с которыми украинская власть сражается при помощи санкций.