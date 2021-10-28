Украина попала в очередной международный скандал. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело расследование под кодовым названием «Операция Геркулес», по результатам которого в манипуляциях с допинговыми пробами обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ)

Директор Центра Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек уже подали в отставку. В итоге украинскую сборную могут отстранить от международных соревнований, включая зимнюю Олимпиаду. Однако пойдет ли на это WADA?

Отчет составлен по результатам расследования WADA, которое началось в 2019 году и длилось в течение двух лет. Оно показало, что в течение 9 лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины заранее сообщал спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб. По правилам такие проверки должны быть внезапными. На Украине спортсменов заранее предупреждали о тестах на допинг — WADA © ruposters.ru

Как сообщает директор департамента расследований WADA Гюнтер Янгер, НАДЦУ заранее связывался с украинскими спортсменами напрямую или через их тренеров для того, чтобы они на следующий день прибыли на сдачу тестов на допинг. «Были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в центре в ожидании тестирования», — отметил Янгер.

Также в 2021 году (в ходе Олимпиады в Токио) украинский антидопинговый центр сознательно сообщил о шести пробах, взятых во время соревнований, как о взятых до соревнований, что является нарушением, поскольку определенные вещества запрещены только во время соревнований. Отсюда следует, что положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный и в результате спортсмен может избежать санкций за нарушение антидопинговых правил, добавил глава департамента расследований WADA.

Также в отчете упоминается о том, что руководство Федерации легкой атлетики Украины систематически утаивало наличие применения допинга спортсменами. Федерацию подозревали также в торговле эритропоэтином (допинг), но веских доказательств пока не нашли. По данным WADA, операция «Геркулес» «подняла серьезные вопросы о целостности методов тестирования НАДЦУ и компетентности некоторых сотрудников». В США более 80% спортсменов не проходят проверку на допинг - WADA © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Перед летней Олимпиадой в этом году троих украинских спортсменов отстранили от состязаний из-за допинга, а украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали за это на 4 года. Тем не менее в целом к украинским спортсменам относились вполне лояльно, в отличие от россиян, которым запрещено выступать на Олимпиаде под своим флагом.

В августе этого года, например, украинская спортсменка Даяна Ястремская попалась на приеме допинга (метаболиты местелерона). Она заявила, что вещество попало в ее организм после сексуального контакта с ее молодым человеком, который якобы принимал этот препарат, но она об этом не знала. Сам молодой человек отказался участвовать в защите спортсменки, ее слова не подтвердил и отказался сдавать анализ. Ее версии поверили после тестирования на полиграфе, который сложно назвать достоверным доказательством правдивости слов, иначе работа судов и прокуратуры намного бы облегчилась.

Можно только догадываться, сколько было бы еще подобных скандалов, если бы к украинским спортсменам WADA относилась строже или объективнее. Хотя WADA расследует дело НАДЦУ уже два года, опубликовало соответствующий отчет о манипуляциях с допингом, но в организации заявляют, что решений пока никаких принимать не будут, а расследование будет продолжаться. Вероятно, никаких существенных санкций против Украины не будет предпринято, а отчет можно считать лишь предупреждением.

Однако член совета учредителей WADA Игорь Жданов полагает, что дело может дойти и до отстранения украинских спортсменов.

«Скорее всего, ВАДА начнет процесс относительно соответствия Украины требованиям антидопингового кодекса. Это последствия грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦУ вряд ли сможет погасить этот скандал. Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, — не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с ВАДА, принять новую редакцию антидопингового закона, который соответствует международным требованиям и который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве. Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета ВАДА 24 ноября в Париже», — пишет Жданов. И зачем оно нам это WADA? Нужно ли огорчаться из-за отстранения России от соревнований © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На кону, стало быть, стоит участие украинской сборной в предстоящей зимней олимпиаде в Пекине, по крайней мере, под своим национальным флагом.

В 2019 году Жданов, экс-министр спорта Украины (с 2014 по 2019 г.), ранее один из «комендантов» Евромайдана, стал членом WADA и заявил, что будет добиваться отстранения российских атлетов из мирового спорта, сделав для этого всё возможное. В 2018 году он подписал указ о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях и тренировочных сборах в России. По его словам, РФ якобы на государственном уровне «вынуждает спортсменов принимать запрещенные вещества» и «подменяет пробы». Тем не менее, как показало расследование, подменой проб занималась как раз Украина все эти годы, о чем Жданов, будучи в то время министром, не мог не знать. Теперь он, находясь в оппозиции к нынешней команде Владимира Зеленского (сам он стал министром спорта по квоте «БЮТа», а потом быстро переметнулся к Петру Порошенко), выступает как критик властей и защитник действий WADA и с этих позиций требует наказать олимпийцев.

Сколько бы раз чиновники от мирового спорта ни твердили, что спорт вне политики, но по факту он давно политизирован, поскольку это вопрос крупных финансовых затрат, коммерческой рекламы и имиджа государства. В отличие от случая с российской сборной, систематическое нарушение правил Украиной постепенно могут замять, как и недавний оффшорный скандал «Досье Пандоры», где больше всего фигурантов из Украины.

Аналогичный допинговый скандал с норвежской лыжницей Марит Бьерген не вызвал бурной реакции в западных СМИ и у международных спортивных организаций, хотя она призналась в употреблении допинга, а норвежские чиновники от спорта систематически скрывали положительные результаты тестов.

Периодические скандалы с американскими спортсменами тоже, как правило, не приводили к каким-либо санкциям, а нередко приводили к легализации тех препаратов, которые они принимали. Сейчас, например, WADA рассматривает возможность исключения марихуаны из списка запрещенных препаратов по запросу США после того, как некоторых американских спортсменов уличили в ее употреблении. Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Российский спортивный обозреватель Владимир Осипов считает, что WADA не является объективной организацией уже потому, что ее основным спонсором являются США. «Заводить дела на США, где скандалов тоже предостаточно, вообще смерти подобно. Ведь финансирование WADA идет в основном из Штатов. Кто ж кусает руку, которая кормит?», — утверждает Осипов. Тем не менее эксперт считает, что Киеву грозят серьезные санкции уже к зимней Олимпиаде, так как Россия уже находится под санкциями, а кого-то наказывать надо, чтобы не лишиться финансирования.

Насколько санкции будут серьезными, мы, вероятно, увидим еще в этом году. И тяжесть наказания будет зависеть от степени услужливости киевских властей. Однако даже при максимальной услужливости «расследование будет продолжаться».