Решение суда Амстердама о передаче Киеву коллекции «золото скифов» является сильным ударом как по организации международного сотрудничества в целом, так и по организации межмузейного обмена в частности

Об этом сказал директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия Сегодня» в среду, 27 октября. По его словам, «комплекс, который находится сейчас музее Амстердама, он представляет собой огромный научный и культурный и интерес».

При этом он подчеркнул, что «это не просто памятник какого-то национального искусства», непонятно, какое отношение скифы имели к современной украинской нации — но эти памятники представляют огромный интерес вообще для мировой культуры, являются памятниками мирового наследия».

Апелляционный суд Амстердама 26 октября своим решением передал находившееся в голландском музее скифское золото украинской стороне. После того как Крым изменил свой статус, а выставка в голландском музее завершилась, возник вопрос, куда возвращать экспонаты. В постановлении суда говорится, что Музей Алларда Пирсона должен передать артефакты на хранение Украине «до стабилизации ситуации в Крыму». Украине, а не России. Суд в Нидерландах вынес решение по скифскому золоту © AP, Peter Dejong

Речь идёт о коллекции, которая ранее была отправлена из Крыма в Амстердам на выставку. Среди экспонатов находки, датированные периодом от греческой колонизации полуострова (VI век до н. э.) до раннего Средневековья (VI-VII вв.). Это не только изделия из золота, однако их историческая ценность отнюдь не определяется стоимостью материала, из которого они изготовлены.

Принимавший участие в онлайн-конференции хранитель античной коллекции Государственного исторического музея Денис Журавлёв отметил, что выставка была гораздо шире, чем можно описать словами «скифское золото». По его словам, там «были представлены не только золотые изделия и не только скифские». Были скифские, сарматские и античные вещи из четырёх крупнейших музеев Крыма, которые «на эту выставку предоставили свои самые лучшие и самые интересные экспонаты, абсолютно уникальные».

«Это вся крымская история, поэтому, конечно, ценность этой коллекции просто невероятна», — сказал он. Что касается материальной стоимости, то подобные предметы просто бесценны — «как можно оценить в денежном выражении свою историю?».

Ранее руководитель Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев назвал решение суда Амстердама «ужасным», отметив, что дело не только в золоте: вердикт, по его словам, «нарушает современный принцип создания музейных коллекций — неделимость комплекса». «Дело не в золоте». Почему в Крыму рассчитывают на возвращение скифской коллекции © AP, Efrem Lukatsky

«К примеру, часть осталась в Амстердаме и может быть отправлена в Киев, а другая часть — в Керчи, Бахчисарае, Симферополе. Это неправильно», — подчеркнул учёный.

Директор Центрального музея Тавриды историк Андрей Мальгин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что четыре крымских музея и один киевский музей участвовали в большом международном выставочном проекте, который включал две выставки — одну в Германии, в Бонне, вторую в Голландии, в Амстердаме.

По его словам, германская часть прошла благополучно, а вот открытие выставки в Амстердаме совпало с событиями 2014 года — тогда украинская сторона потребовала возврата предметов этой коллекции ей, в ответ на это крымские музеи подали в суд на музей Алларда Пирсона, и начался семилетний судебный процесс.

Мальгин также отметил, что стоимость этой коллекции определяется не наличием золотых вещей — «это предметы, которые ярко характеризуют одну из очень важных эпох истории Крыма, и это вещи, которые не находились в запасниках крымских музеев, они доставались непосредственно из музейных витрин, для того, чтобы их увидели западноевропейские посетители крупных западноевропейских музеев». Шмыгаль рассказал, куда могут отдать на хранение скифское золото © Facebook, Денис Шмигаль

«Конечно, никак иначе, чем такое узаконенное похищение этих вещей, со стороны Киева, мы охарактеризовать все это дело не можем», — сказал он.

По словам Алексея Левыкина, практика такова: музеи заключают договоры с музеями, и в договорах всегда есть пункт об обязательном возврате коллекции на место её постоянного размещения. В данном случае этот пункт музеем в Амстердаме был нарушен. Директор ГИМ подчеркнул, что «на обязательность этого пункта указывает тот факт, что дело это разбирается уже в течение семи лет.

«Если бы всё было так однозначно, то, я думаю, что решение нидерландская сторона приняла бы ещё в 2014 году», — сказал Левыкин. Он подчеркнул, что практически все памятники были обнаружены, найдены и представлены в музейные собрания во времена существования Российской империи и СССР, «ответчиком по которым по всем делам и наследником является Российская Федерация…».

В свою очередь, Денис Журавлёв выразил надежду на то, что крымские музеи ещё смогут вернуть коллекцию. Пока, по его мнению, «проиграно одно сражение, но не проиграна война». Крымский историк про «Золото скифов»: эти коллекции были сформированы задолго до появления государства Украина © РИА Новости, Евгения Новоженина

В Киеве ликуют по поводу решения суда. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о победе Украины и фиаско «манипуляций» России. По его словам, представители МИД, Минюста и Минкульта Украины несколько лет «упорно работали» над возвращением скифского золота в страну и сегодня празднуют победу. Министр подчеркнул, что Киев вернул не просто музейные экспонаты, а часть «национального кода, доказательство тысячелетней истории» Украины.

Не все историки с таким утверждением согласятся. В Крыму заявили, что юристы музеев обжалуют решение суда Амстердама. А глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что Россия предпринимает все возможные шаги для возвращения скифского золота в Крым.

Добавим, что председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения коллекции скифского золота в музей Крыма.