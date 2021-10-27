Во вторник украинские военные применили турецкий беспилотник «Байрактар», что прямо противоречит соглашению о перемирии, заключенному летом прошлого года. Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчитался о проделанной работе. Утверждается, что «Байрактар» нанес удар по батарее гаубиц противника в районе Гранитного на юге ДНР. Согласно украинской версии, артиллерия противника вела огонь по украинским позициям, в результате чего погиб военнослужащий. По этой причине и было решено поднять в воздух беспилотник. В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент удара по гаубице. Здесь есть один важный политический аспект: Украина как бы косвенно перетягивает Турцию на свою сторону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже выразил недовольство продажей Киеву техники наступательного характера.
Официально Донецк не подтвердил уничтожения артиллерийского орудия, но местные блогеры и журналисты не выражают сомнений в том, что факт имел место. Они считают, что Россия обязана теперь ввести бесполетную зону над всем Донбассом. А уже сегодня была предпринята новая попытка подрыва резервуара на нефтяной базе в Кировском районе Донецка. Украинские военнослужащие, как и в сентябре, запустили беспилотник с взрывным устройством и посадили его на одну из нефтяную цистерну. При попытке обезвредить взрывное устройство произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв и серьезных разрушений.
Вчера же полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Сообщила о том, что украинские военные подразделения выдвинулись в село Старомарьевка Телмановского района, в котором проживают свыше 80 человек. Сначала прошла информация о боестокновениях, но представители Народной милиции республики этого не подтверждают. Чуть позже появилась информация о том, что украинские военные вышли из населенного пункта. Проникновение в Старомарьевку нарушает меморандум о перемирии, так и Минские соглашения.
Вчера же из населенного пункта Гранитное, расположенного на Украине, велся обстрел поселков Новая Марьевка и Тельманово. В последнем разрушены несколько домовладений и линия электропередач. Ремонтные работы ведутся, электричество будет подано сегодня. Огонь велся и по городу Горловка, о чем сообщил его мэр Иван Приходько: «В результате обстрела поселка Гольмовский повреждения с дальнейшим возгоранием получили два дома по ул. Палладина, 38 и Федосеева, 32, — говорится в сообщении. — Частично нарушено электроснабжение поселка, в результате чего более 1000 абонентов остаются без электроэнергии».
Мэр уточнил, что обстрелом обесточены три котельные «Донбасстеплоэнерго». Без тепла остаются: 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа. Дежурные службы ведут восстановительные работы. Напомню, что темпуратура в республике сейчас ночами падает до минусовых значений.
Уже сегодня утром в результате обстрела с украинских позиций осталось без электричества село Таврическое Министерство угля и энергетики заверило жителей, что к ремонту приступят сразу после того, как будут завершены восстановительные работы на на линии «Тельманово-110 — Куйбышева», перебитой накануне.
Резкое ухудшение ситуации на линии соприкосновения произошло сразу после визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина, который заверил украинское руководство в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Есть все основания полагать, что на закрытых переговорах с украинским министром обороны Остин дал рекомендации относительно ситуации на фронте. Впрочем, это может быть и импровизация правящей команды, которая после оффшорного скандала и катастрофического падения рейтинга Владимира Зеленского вынуждена запускать механизм психологической мобилизации населения, пугая его возобновлением войны и рассказывая басни о героических военнослужащих ВСУ. Но скорее всего сработали оба фактора: и внешний, и внутренний.
Сейчас в Донбассе ждут реакции России. Заведенное Следственным комитетом уголовное дело не будет воспринято как адекватный ответ на действия украинских силовиков. Нужны более серьезные шаги, чтобы остудить буйные головы на украинской стороне.