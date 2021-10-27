За последние шесть дней обстановка на линии соприкосновения резко обострилась, Возобновились массированные обстрелы из орудий крупных калибров территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по разным направлениям.

Во вторник украинские военные применили турецкий беспилотник «Байрактар», что прямо противоречит соглашению о перемирии, заключенному летом прошлого года. Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчитался о проделанной работе. Утверждается, что «Байрактар» нанес удар по батарее гаубиц противника в районе Гранитного на юге ДНР. Согласно украинской версии, артиллерия противника вела огонь по украинским позициям, в результате чего погиб военнослужащий. По этой причине и было решено поднять в воздух беспилотник. В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент удара по гаубице. Здесь есть один важный политический аспект: Украина как бы косвенно перетягивает Турцию на свою сторону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже выразил недовольство продажей Киеву техники наступательного характера.

Официально Донецк не подтвердил уничтожения артиллерийского орудия, но местные блогеры и журналисты не выражают сомнений в том, что факт имел место. Они считают, что Россия обязана теперь ввести бесполетную зону над всем Донбассом. А уже сегодня была предпринята новая попытка подрыва резервуара на нефтяной базе в Кировском районе Донецка. Украинские военнослужащие, как и в сентябре, запустили беспилотник с взрывным устройством и посадили его на одну из нефтяную цистерну. При попытке обезвредить взрывное устройство произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв и серьезных разрушений.

Вчера же полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Сообщила о том, что украинские военные подразделения выдвинулись в село Старомарьевка Телмановского района, в котором проживают свыше 80 человек. Сначала прошла информация о боестокновениях, но представители Народной милиции республики этого не подтверждают. Чуть позже появилась информация о том, что украинские военные вышли из населенного пункта. Проникновение в Старомарьевку нарушает меморандум о перемирии, так и Минские соглашения.

Вчера же из населенного пункта Гранитное, расположенного на Украине, велся обстрел поселков Новая Марьевка и Тельманово. В последнем разрушены несколько домовладений и линия электропередач. Ремонтные работы ведутся, электричество будет подано сегодня. Огонь велся и по городу Горловка, о чем сообщил его мэр Иван Приходько: «В результате обстрела поселка Гольмовский повреждения с дальнейшим возгоранием получили два дома по ул. Палладина, 38 и Федосеева, 32, — говорится в сообщении. — Частично нарушено электроснабжение поселка, в результате чего более 1000 абонентов остаются без электроэнергии».

Мэр уточнил, что обстрелом обесточены три котельные «Донбасстеплоэнерго». Без тепла остаются: 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа. Дежурные службы ведут восстановительные работы. Напомню, что темпуратура в республике сейчас ночами падает до минусовых значений.

Уже сегодня утром в результате обстрела с украинских позиций осталось без электричества село Таврическое Министерство угля и энергетики заверило жителей, что к ремонту приступят сразу после того, как будут завершены восстановительные работы на на линии «Тельманово-110 — Куйбышева», перебитой накануне.

Резкое ухудшение ситуации на линии соприкосновения произошло сразу после визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина, который заверил украинское руководство в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Есть все основания полагать, что на закрытых переговорах с украинским министром обороны Остин дал рекомендации относительно ситуации на фронте. Впрочем, это может быть и импровизация правящей команды, которая после оффшорного скандала и катастрофического падения рейтинга Владимира Зеленского вынуждена запускать механизм психологической мобилизации населения, пугая его возобновлением войны и рассказывая басни о героических военнослужащих ВСУ. Но скорее всего сработали оба фактора: и внешний, и внутренний.

Сейчас в Донбассе ждут реакции России. Заведенное Следственным комитетом уголовное дело не будет воспринято как адекватный ответ на действия украинских силовиков. Нужны более серьезные шаги, чтобы остудить буйные головы на украинской стороне.