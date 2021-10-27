На Украине снесли памятники Ленину. Теперь взялись за другого «героя»

Как и следовало ожидать, вслед за «ленинопадом» (снесением по всей Украине более 1200 памятников Владимиру Ленину) в Полтавской области после госпереворота-2014 случился и «чапаевопад» — снесли все памятники командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен гражданской войны Василию Чапаеву

Под Полтавой за ночь повредили три советских памятника © Public domain Василию Чапаеву было много, потому что именно в области, в райцентре Лубны с 1946 по 2002 год дислоцировалась та самая 25-я гвардейская механизированная Синельниковско-Будапештская Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия имени Чапаева. Это не та легендарная чапаевская дивизия, которой командовал сам Чапаев, но ее достойная наследница. Сформированная в 1942 году, она защищала и освобождала Украину, форсировала Днепр в 1943-м, в 1944-1945 годах участвовала в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Братиславско-Брновской, Пражской наступательных операциях, освобождении и брала Харьков, Валки, Лозовую, Синельниково, Балту, Котовск, а потом — Будапешт и Братиславу.

За последовавшие после 2014 года времена «декоммунизации» в Полтавской области Чапаева безжалостно «зачистили». Снесли бюст в Семеновке, переименовали улицы и другие памятные места. И вот в прошедшие выходные в Лубнах пал последний в области Василий Иванович — памятник ему сбросили с постамента. И обезглавили. Власти и правоохранители города сначала грешили на неких «неизвестных вандалов». Но потом выяснилось, что сделали это члены неонацистской группировки «Гонор» во главе с неким Сергеем Филимоновым, который потом, гордясь собой, и фотографировался с бронзовой головой Чапаева. Они же в то же время буйствовали и в других городах области — повредили монумент «Молодежи 1920-1960-х годов» в Лохвице и монумент советскому генералу, замминистра обороны СССР — главнокомандующему войсками ПВО, Герою Советского Союза и Герою Социалистического Труда Ивану Третьяку в Хороле. Полиция только обещалась возбудить уголовное дело за мелкое хулиганство.

И все! Никто никого не искал и не наказывал, раз это сделали украинские патриоты.

Чтобы было с чем сравнивать, следует напомнить, что Чапаеву и в России в последнее время тоже не сладко. И дело даже на в том, что среди молодежи стали подзабываться анекдоты о Василии Ивановиче и Петьке. Его начали называть «палачом казачества» и «убийцей», как и многих других военачальников, которые воевали в победившей в гражданской войне Красной Армии. Многие потомки побежденных белогвардейских недобитков требовали отмщения и хотя бы моральной и исторической компенсации.

«Авось власть поменяется»: в школе Прикарпатья хранили запрещенный бюст Ленина © СС0, pixabay.com

Сами же казаки потеряли тогда 24 убитых и 94 раненых. А командовал ими полковник Сладков. Но бюст, первый и пока единственный памятник ему, был открыт в присутствии людей, ряженых в казачью форму, на улице… Чапаева.

И получалось, что памятник убийцы установили на улице имени убитого. Белогвардейского комдива опять столкнули и схлестнули с начдивом Рабоче-крестьянской красной армии (РККА). Так, похоже, инициаторы мероприятия — активисты Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО) — «восстанавливали историческую справедливость». По их мнению, конечно.

Понятно, что подобное «восстановление» вызвало справедливое возмущение и негодование родственников Чапаева. Живущая в Москве 72-летняя внучка Чапаева Татьяна, дочь его сына, генерала Александра Чапаева по поводу памятника убийце ее деда на улице его имени грозилась в интервью журналистам: «Поставить памятник Сладкову на улице Чапаева — это же кощунство… И это что же за село такое, которое до сих пор не отбило уши или голову памятнику этому Сладкову… Все памятники уберем, придет время. Я думаю, что в этом поселке люди не знают, кто такой Чапаев и Сладков… О чем они думают? Они ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться».

За топор браться не пришлось. Памятнику воспротивились не власти, а как раз жители села Красное. Они возмутились тем, что памятник поставили без их согласия и постановили его демонтировать. Кроме того, сам Сладков родился не в этом селе, а в городе Уральске, который сегодня отошел Казахстану, и туда уральские казаки со своей инициативой не добрались. И простоявший месяц бюст полковника Сладкова был демонтирован. Повторяю: по требованию жителей села Красное.

Сейчас казаки ищут новое место для бюста своего героя и обещают, что если не найдут, то отведут ему место в музее. Например, Уральского (Яицкого) казачества. Если такой появится, конечно.

Мораль же этих «чапаевских» историй в Украине и России проста и необычайно сложна одновременно. Очевидно, что через 100 лет после официального окончания гражданская война в двух странах, увы, продолжается. И национальное примирение и гражданское согласие по-прежнему актуальны и необходимы обеим странам. Уральские казаки сегодня просто возмущены. Один из их атаманов Сергей Тыщенко говорил журналистам: «Сегодня уберем бюст, а завтра они поймут, что им все можно, и снесут крест. Уже звучат голоса, что нужно уничтожить и другие памятники казакам в станице. В то же время мы никого не призываем сносить памятники красноармейцам. Напротив, заинтересованы в том, чтобы история была представлена во всей полноте». Но раз власти пообещали решить их проблему, то они им подчинились.

Вычеркнуть Ковпака и Королёва, вписать Бандеру. Как Украину лишают исторической памяти © РИА Новости, Мирослав Лужецкий / Перейти в фотобанк Сергей Филимонов по кличке «сын Перуна» гордится содеянным: «Этой ночью благодаря известным и неизвестным патриотам движения "Gonor" и случайным прохожим Украина (на Полтавщине) очистилась от памятников, прославлявших советских оккупантов». И обещает продолжить сносить все остальные памятники «советской оккупации Украины». И это является и официальной позицией украинских властей.

В этом и вся разница: в России власти озабочены примирением и согласием, оставляя непростую историю своей страны специалистам, а проблемы современности — закону и правоохранителям. А вот власти Украины проводят насильственное переформатирование памяти, традиций и устоев, жестком и бескомпромиссно подгоняя и историю, и современность. В России в этих вопросах власти обращают внимание на людей и на их пожелания, а в Украине настроения ломают под себя. И очень жестко подавляют любое несогласие. В России нужна мирная и обновленная страна, а в Украине — новая любой ценой, и люди не в счет.