Изучаем и наполняем
Научный руководитель Института водных проблем РАН член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян считает, что Крым — самый вододефицитный регион не только Российской Федерации, но и Европы. Это значит, что проблема никуда не исчезла. Вода появилась в источниках, но её всё равно мало. По словам эксперта, объём возобновляемых водных ресурсов на душу населения составляет от 400 до 700 м³/год. Это не так катастрофично, как в Африке, к примеру, но мы и не находимся на самом жарком континенте.
Есть и вторая проблема. Почти двукратный разброс данных говорит о том, что водные ресурсы Крыма недостаточно изучены. Например, нет данных о поверхностных источниках от Судака до Керчи.
«Проводившиеся ранее геолого-разведывательные работы ограничивались изучением высоко расположенных водоносных горизонтов — до 180 метров, — отмечает Данилов-Данильян. — Современные геофизические методы позволяют быстро, с относительно малыми затратами и надёжно изучать пласты с залеганием до трёхсот метров. Геофизическое сканирование всей территории Крыма магнитными методами на эту глубину можно осуществить за 3-4 месяца. Успешный опыт таких работ в России имеется».
Многие источники вовсе не берут в расчёт чиновники, когда составляют прогнозы. К примеру, возле села Баштановка в Бахчисарайском районе источник закрыт бетонными плитами, замусорен. А в начале XX века здесь думали делать курорт, так как вода считалась полезной.
«Комплексные исследования поверхностных и подземных вод с учетом формирования баланса глубоких подземных вод проводились 30-50 лет назад в период СССР», — заявляет директор НИИСХ Крыма Владимир Паштецкий.
Существенно изменилось положение дел и после перекрытия Северо-Крымского канала. Он давал полуострову до 85 процентов всей потребляемой воды. Этого с лихвой хватало на сельское хозяйство, промышленность, бытовые нужды населения и пополнение подземных источников. Часть воды попросту утекала в землю через щели в дне канала, наполняла многочисленные ручьи по всему полуострову. Теперь у нас один очевидный источник воды — дожди.
Но дело не только в Северо-Крымском канале. За последние 7 лет увеличилось количество общемировых засух, стали сильнее паводки, мы так и не начали очищать сточные воды, чтобы использовать этот ресурс повторно для орошения. Все, что нам нужно, — использовать водные возможности полуострова и разумно расходовать воду.
«Климат меняется, и вода в Чёрном море тоже, — поясняет Игорь Зорин, водолаз с многолетним стажем. — Раньше летом температура воды 24 градуса тепла была относительной редкостью, а теперь доходит и до 30».
Действовать нужно вчера
Эксперты сходятся во мнении, что навряд ли удастся найти новые крупные месторождения пресных вод на полуострове. Главное, не истощить полностью уже имеющиеся.
«У нас на дачах в Фиоленте у многих скважины, — рассказывает Ирина Порывайло, жительница Севастополя. — Так вот прошлым летом вода просто начала уходить, и всё. Приходилось делать новые скважины, намного глубже».
Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко считает, что нужно консолидировать все усилия и действовать как можно быстрее. 22 октября в Крыму был официально открыт южный филиал Института водных ресурсов РАН. Сотрудники проводят гидрологические исследования в степных районах и в горной части Крыма. Проект рассчитан на три года, это госзаказ.
«Наша задача была — создать те инструменты, которые позволят лицам, принимающим решения (я имею в виду структуры, ведающие водным хозяйством Крыма), с большей научной обоснованностью принимать решения, которые связаны и с водной обеспеченностью Крыма, и с защитой от наводнений, и с задачами обеспечения достойного качества поверхностных и подземных вод», — заявил на открытии российский учёный-гидролог, директор Института водных проблем РАН Александр Гельфан.
«От засухи мы не избавимся. Это природное явление, — добавляет глава Крымской академии наук Тарасенко. — А вот как приготовиться к этому — тут нужно сделать выводы. Это крайне необходимо. Зная климатические закономерности, нужно быть готовым к засухе. Возможно, сделать новые водохранилища, причём на водосборных территориях, чтобы вода не уходила в море. Нужно находить разные варианты, в том числе и заняться очисткой стоков».
Всего на решение проблем водоснабжения, водообеспечения и водоотведения в Крыму выделено 165 миллиардов рублей. Они расходуются на проекты в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма. На эти деньги должно быть построено 14 объектов водообеспечения и 97 объектов водоснабжения и водоотведения.
А вот от идеи использования воды под Азовским морем пока решили отказаться. Виктор Данилов-Данильян заявил, что минерализация воды в 10 раз превышает норму для пресной. Человек ощущает дискомфорт, если минерализация более 1 грамма на литр, под Азовским морем это 10-14 граммов.