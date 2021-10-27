Полтора года крымской засухи подошли к концу. Графики подачи воды уходят в прошлое. Но ненадолго. Примерно на 5-6 лет можно забыть о пустых источниках. Чтобы засуха не вернулась, ученые Крыма и России призывают чиновников не медлить и работать на опережение.

Изучаем и наполняем

Решило ли наводнение проблему воды в Крыму? Разъяснения от эксперта Анатолия Копачевского © crimea-radio.ru Виктор Данилов-Данильян считает, что Крым — самый вододефицитный регион не только Российской Федерации, но и Европы. Это значит, что проблема никуда не исчезла. Вода появилась в источниках, но её всё равно мало. По словам эксперта, объём возобновляемых водных ресурсов на душу населения составляет от 400 до 700 м³/год. Это не так катастрофично, как в Африке, к примеру, но мы и не находимся на самом жарком континенте.

Есть и вторая проблема. Почти двукратный разброс данных говорит о том, что водные ресурсы Крыма недостаточно изучены. Например, нет данных о поверхностных источниках от Судака до Керчи.

«Проводившиеся ранее геолого-разведывательные работы ограничивались изучением высоко расположенных водоносных горизонтов — до 180 метров, — отмечает Данилов-Данильян. — Современные геофизические методы позволяют быстро, с относительно малыми затратами и надёжно изучать пласты с залеганием до трёхсот метров. Геофизическое сканирование всей территории Крыма магнитными методами на эту глубину можно осуществить за 3-4 месяца. Успешный опыт таких работ в России имеется».

Многие источники вовсе не берут в расчёт чиновники, когда составляют прогнозы. К примеру, возле села Баштановка в Бахчисарайском районе источник закрыт бетонными плитами, замусорен. А в начале XX века здесь думали делать курорт, так как вода считалась полезной.

Поклонская уличила ООН в игнорировании водной блокады Крыма © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Владимир Паштецкий.

Существенно изменилось положение дел и после перекрытия Северо-Крымского канала. Он давал полуострову до 85 процентов всей потребляемой воды. Этого с лихвой хватало на сельское хозяйство, промышленность, бытовые нужды населения и пополнение подземных источников. Часть воды попросту утекала в землю через щели в дне канала, наполняла многочисленные ручьи по всему полуострову. Теперь у нас один очевидный источник воды — дожди.

Но дело не только в Северо-Крымском канале. За последние 7 лет увеличилось количество общемировых засух, стали сильнее паводки, мы так и не начали очищать сточные воды, чтобы использовать этот ресурс повторно для орошения. Все, что нам нужно, — использовать водные возможности полуострова и разумно расходовать воду.

«Климат меняется, и вода в Чёрном море тоже, — поясняет Игорь Зорин, водолаз с многолетним стажем. — Раньше летом температура воды 24 градуса тепла была относительной редкостью, а теперь доходит и до 30».

Действовать нужно вчера

Эксперты сходятся во мнении, что навряд ли удастся найти новые крупные месторождения пресных вод на полуострове. Главное, не истощить полностью уже имеющиеся.

Вода из Украины начала утекать в Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Ирина Порывайло, жительница Севастополя. — Так вот прошлым летом вода просто начала уходить, и всё. Приходилось делать новые скважины, намного глубже».

Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко считает, что нужно консолидировать все усилия и действовать как можно быстрее. 22 октября в Крыму был официально открыт южный филиал Института водных ресурсов РАН. Сотрудники проводят гидрологические исследования в степных районах и в горной части Крыма. Проект рассчитан на три года, это госзаказ.

«Наша задача была — создать те инструменты, которые позволят лицам, принимающим решения (я имею в виду структуры, ведающие водным хозяйством Крыма), с большей научной обоснованностью принимать решения, которые связаны и с водной обеспеченностью Крыма, и с защитой от наводнений, и с задачами обеспечения достойного качества поверхностных и подземных вод», — заявил на открытии российский учёный-гидролог, директор Института водных проблем РАН Александр Гельфан.

Жириновский назвал способ заставить Украину подавать воду в Крым © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Всего на решение проблем водоснабжения, водообеспечения и водоотведения в Крыму выделено 165 миллиардов рублей. Они расходуются на проекты в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма. На эти деньги должно быть построено 14 объектов водообеспечения и 97 объектов водоснабжения и водоотведения.

А вот от идеи использования воды под Азовским морем пока решили отказаться. Виктор Данилов-Данильян заявил, что минерализация воды в 10 раз превышает норму для пресной. Человек ощущает дискомфорт, если минерализация более 1 грамма на литр, под Азовским морем это 10-14 граммов.