Пока украинские чиновники рассказывают о вреде «Северного потока — 2» для ЕС, власти ФРГ заявили, что газопровод не представляет никакой опасности и, более того, поможет решить некоторые проблемы, а Госдепартамент и вовсе назвал Россию единственным спасителем Европы суровой зимой

Чем ближе зима, тем острее встает вопрос об энергообеспечении Европы.

«У меня нет сомнения, и это подтвердило Международное энергетическое агентство, что единственный поставщик, способный в настоящее время крупным образом повлиять на европейскую энергетическую безопасность нынешней зимой, — Россия», — заявил старший советник президента США по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн на пресс-конференции 25 октября. Очередной раскол в ЕС: Испанская идея о централизованных закупках газа провалилась © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В связи с этим американский чиновник посоветовал Москве как можно быстрее нарастить объемы поставки энергоресурсов в Европу, причём по уже действующим газопроводам, а не по готовящемуся к запуску «Северному потоку — 2». Тем не менее он признал, что Белый дом, хоть и считает этот проект «фактором нестабильности для Украины и Европы», был не в состоянии помешать завершению его строительства, поэтому переключил внимание на снижение негативных последствий его реализации.

«Идея достижения совместного заявления с Германией происходила из осознания, что трубопровод завершён, почти завершен. Есть осознание, что агрессивные меры со стороны США не изменили бы результат и, возможно, только отсрочили бы его, поэтому, учитывая реалии, осознавая их, формировалось соглашение с Германией, которая позволила бы нам продолжить защищать значительные интересы Европы, интересы США по защите безопасности Украины и при этом реагировать и смягчать негативные эффекты и угрозы, которые может составлять "Северный поток — 2"», — объяснил Хохштейн.

Советник президента США добавил, что американская сторона совместно с европейскими странами и Украиной занимается поиском механизмов, которые позволили бы облегчить риски, которые могут возникнуть зимой. Юшков объяснил, что произойдет с ценами на газ, когда «Северный поток-2» окончательно заработает © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Тем временем в Германии Министерство экономики и энергетики передало национальному регулятору — Федеральному сетевому агентству — свое заключение по «Северному потоку — 2»: газопровод не будет представлять опасности для газоснабжения ФРГ и Евросоюза. Как отмечено в сообщении ведомства, разработке заключения предшествовали консультации с соседними странами ЕС, что так или иначе нашло отражение в анализе, возможность обсудить вопрос получили Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Италия. В свою очередь, Федеральное сетевое агентство продолжит процедуру сертификации, в рамках которой, в частности, будет рассмотрен вопрос о независимости оператора трубопровода от поставщика газа, чего требует третий энергетический пакет ЕС, своё заключение регулятор должен представить не позднее 8 января 2022 года. По словам посла ФРГ в РФ Гезы Андреаса фон Гайра, о принятии «Северного потока — 2» в эксплуатацию можно будет говорить, когда сертификация пройдёт чисто и легитимно.

«Что касается решения германского регулятора, то мы все огорчены, и есть позиция "Нафтогаза". Мы доведём свою позицию до германских партнёров и будем просить их работать над тем, чтобы решения по "Северному потоку — 2" не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, председатель НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко выступил с критикой в адрес Берлина. Он посетовал, что в списке стран, с которыми проводились консультации о безопасности «Северного потока — 2», нет Украины — одного из крупнейших транзитеров газа в Евросоюз.

«Когда запустят "Северный поток — 2", Владимир Путин сможет остановить физический транзит через Украину, и тогда Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа из-за "Северного потока — 2". В отличие от украинской газотранспортной системы, этот газопровод не имеет резервной мощности и нет хранилища», — написал Витренко на своей странице в Facebook. «Беня не дурак»: Коломойский может отсудить у Украины весь газ, накопленный в хранилищах © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Однако эксперты видят в газопроводе, пролегающем по дну Балтийского моря, не проблему, а решение многих проблем, с которыми Европа столкнулась сейчас. На телеконференции с инвесторами глава крупнейшей немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен подчеркнул, что запуск «Северного потока — 2» и, соответственно, поступление дополнительных объёмов топлива позволит стабилизировать ситуацию с резко выросшими ценами на газ, а они могут пойти вверх, если зима будет очень суровой. Пользу от реализации совместного с Россией проекта осознают и в правительстве Германии.

«С точки зрения безопасности снабжения ЕС и стран-членов, включая Германию, "Северный поток — 2" представляет собой новые, дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа. Как новая магистраль "Северный поток — 2" создаёт больше возможностей для транспортировки, например, во время высокого спроса или в том случае, если, например, на других трубопроводах проводятся ремонтные работы», — заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

Впрочем, в Германии есть политики, которые выступают против «Северного потока — 2», прежде всего, это сопредседатель «Зелёных» Анналена Бэрбок, однако в последнее время, как отмечает корреспондент «Вестей» в Берлине Михаил Антонов, её риторика по этому вопросу изменилась: вместо звучавших ранее требований закрыть проект теперь она настаивает на соответствии «Северного потока — 2» европейскому законодательству. Причину такой метаморфозы объясняет газета Die Welt: Социал-демократическая партия Германии, которая благодаря победе на парламентских выборах получила право сформировать новое правительство страны, попросила Бэрбок сохранять спокойствие и профессионализм, чтобы претендовать на пост главы МИД ФРГ. В документе, принятом по итогам зондирующих переговоров (о готовности работать вместе в будущем правительстве, предшествующие коалиционным переговорам) СДПГ, «Зелёными» и Свободной демократической партией (СвДП), о «Северном потоке — 2» нет ни слова. «Противники России в истерике»: Александр Рар описал европейскую политику после достройки «Северного потока-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Очевидно, что социал-демократам легче всего договариваться по остальным вопросам именно с "Зелёными", поэтому место министра иностранных дел, которое "Зеленые" неоднократно занимали в прошлом, они могут получить, и это может привести к тому, что нервы нам попортят. Остановить проект уже невозможно — для этого мощности партии "Зелёных", очевидно, не хватит. Будет нудное разбирательство в стиле коммунальной кухни, но оно всё равно закончится тем, что "Северный поток — 2" будет запущен в полную силу», — заявил политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

На фоне происходящего беспокойство Украины растет. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выступил с предложением в адрес России хоть сегодня подписать соглашение о продлении контракта на транзит газа объёмом не менее 45 млрд кубометров в год в течение 10-15 лет, не дожидаясь истечения срока действующего контракта. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва готова и после 2024-го прокачивать топливо через территорию соседней страны, но нужно понять, каким будет спрос в Европе на этот маршрут поставок. Более того, президент Украины Владимир Зеленский предложил «Газпрому» скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объёма 40 млрд кубометров в день, утверждая, что если не увеличить поставки прямо сейчас, то потери Европы этой зимой будут огромными. Впрочем, Киев, скорее, не столько беспокоится о ЕС, сколько о себе самом: одна лишь сделка между Венгрией и Россией о долгосрочных поставках газа через «Турецкий поток» лишила Украину транзита около 4,5 млрд кубометров, и это не предел — показатель может достичь 10 миллиардов кубометров, предупредил Макогон. А для страны, испытывающей серьёзные экономические проблемы, утрата этого источника дохода — болезненный удар.