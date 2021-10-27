Апелляционный суд Амстердама постановил, что так называемое скифское золото — коллекция исторических артефактов из Крыма — должно быть передана Киеву. Мотивировка решения была такова: ценности якобы являются частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году. Но на полуострове верят, что находки удастся вернуть

Директор Центрального музея Тавриды рассказал, как в Крыму попытаются вернуть скифское золото © кадр из видео Украина.ру

Опасный прецедент

Более двух тысяч предметов были отправлены в Амстердам в Музей Алларда Пирсона из республики. Семь лет назад там открылась выставка «Крым — золотой остров в Черном море». Однако называть все экспонаты золотом ошибочно. Среди ценных крымских находок были, к примеру, китайские лаковые шкатулки, которые пролежали в земле около двух тысяч лет, и их восстанавливали лучшие специалисты. Также стоит отметить лепной сосуд в виде барана с могильника Нейзац.

«Поймите, что решение суда в Амстердаме — это ужасно. И дело не только в золоте, — объясняет Юрий Зайцев, руководитель Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский". — Такое решение нарушает современный принцип создания музейных коллекций — неделимость комплекса. К примеру, часть осталась в Амстердаме и может быть отправлена в Киев, а другая часть — в Керчи, Бахчисарае, Симферополе. Это неправильно».

«Переворачивались бы в курганах»: Малюська прокомментировал решение суда по скифскому золоту © из открытых источников

«Это противоречит всем нормам современного музейного дела, науки и так далее, — высказывается Зайцев. — Такой дерибан находок — это можно сравнить с XIX веком, когда тащили из регионов все что можно по праву силы. Тогда многие находки из провинций отправлялись в столичные музеи. И решение по крымским экспонатам — это своего рода трофей, но добыли его не честном бою, а чужими руками и при стечении обстоятельств».

Украденное наследие

В Амстердам отправились находки, датированные периодом от греческой колонизации полуострова (VI век до н. э.) до раннего Средневековья (VI-VII вв.). Сотни ценнейших артефактов — это не только красивые безделушки, это страницы истории полуострова. Например, благодаря ним стало известно, что Римская империя торговала с Китаем.

Выставка должна была продлиться до июня 2014 года. Но после 2014-го в Европе отказались возвращать находки.

«Фиаско России»: Кулеба обрадовался решению о передаче Украине скифского золота © Дмитрий Кулеба/Фейсбук Олег Марков, директор по развитию фонда "Археология". — И это третий раз, когда Крым нагло обворовывают. Первый раз так поступили англичане во время Крымской войны. Второй раз — немцы во время оккупации. Теперь вот Амстердам.

Оказывается, так можно отобрать наследие огромного количества людей. И это притом что при Украине раскопки почти не велись. Многие находки обнаружены при именно российскими и крымскими профессионалами».

Марков много лет занимается археологическими раскопками, последние года работает в Ленинском районе полуострова у села Яковенково на могильнике Кыз-Аул. Периодически удается обнаружить уникальные находки. К счастью, пока они остаются в Крыму.

«Существует такое понятие, как межмузейное соглашение, оно ценится среди специалистов даже выше государственного, — добавляет Марков. — Теперь очень опасно отправлять какие-либо экспонаты в другие страны. Думаю, выставок станет меньше. Ведь теперь любой может заявить — это мое, и ему отдадут, что он просит. История со скифским золотом — как раз не борьба археологов, это настоящий скандал в музейном сообществе».

Как возвращать будем?

В Минкультуры РФ поддерживают музеи Крыма в их стремлении вернуть отданные Киеву находки.

«В Союзе музеев России напомнили, что в своё время эти экспонаты были найдены археологами именно на территории полуострова, откуда впоследствии и попали в музей. Они принадлежат именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально. Участниками спора являются музеи Крыма и Голландии, и впереди еще разбирательство в суде кассационной инстанции», — добавили в министерстве.

«Рейдерский захват»: Аксенов прокомментировал передачу скифского золота Киеву © пресс-служба Главы Республики Крым

«Давайте вспомним, как в 40-е года прошлого века у нас немцы забирали культурные ценности. Что с ними (ценностями. — Ред.) потом случилось?» — говорит собеседник издания.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также высказался за то, чтобы борьба была продолжена. Он уверен, что все экспонаты должны вновь оказаться в Крыму.