В феврале 2014 года ценности оказались на выставке в Амстердаме. После Крымской весны и воссоединения полуострова с Россией европейские музейщики отказались возвращать находки из курганов полуострова на родину.
Опасный прецедент
Более двух тысяч предметов были отправлены в Амстердам в Музей Алларда Пирсона из республики. Семь лет назад там открылась выставка «Крым — золотой остров в Черном море». Однако называть все экспонаты золотом ошибочно. Среди ценных крымских находок были, к примеру, китайские лаковые шкатулки, которые пролежали в земле около двух тысяч лет, и их восстанавливали лучшие специалисты. Также стоит отметить лепной сосуд в виде барана с могильника Нейзац.
«Поймите, что решение суда в Амстердаме — это ужасно. И дело не только в золоте, — объясняет Юрий Зайцев, руководитель Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский". — Такое решение нарушает современный принцип создания музейных коллекций — неделимость комплекса. К примеру, часть осталась в Амстердаме и может быть отправлена в Киев, а другая часть — в Керчи, Бахчисарае, Симферополе. Это неправильно».
Специалист приводит в пример сосуд с четырьмя фигурками. В Амстердам увезли самую эффектную — птицу. Остальные три фигурки остались в Бахчисарае. Вспоминает он и каменную стелу, уникальная находку. Верхняя ее часть теперь в одном государстве, а нижняя в другом.
«Это противоречит всем нормам современного музейного дела, науки и так далее, — высказывается Зайцев. — Такой дерибан находок — это можно сравнить с XIX веком, когда тащили из регионов все что можно по праву силы. Тогда многие находки из провинций отправлялись в столичные музеи. И решение по крымским экспонатам — это своего рода трофей, но добыли его не честном бою, а чужими руками и при стечении обстоятельств».
Украденное наследие
В Амстердам отправились находки, датированные периодом от греческой колонизации полуострова (VI век до н. э.) до раннего Средневековья (VI-VII вв.). Сотни ценнейших артефактов — это не только красивые безделушки, это страницы истории полуострова. Например, благодаря ним стало известно, что Римская империя торговала с Китаем.
Выставка должна была продлиться до июня 2014 года. Но после 2014-го в Европе отказались возвращать находки.
«Когда-то эти предметы были обнаружены российскими и конкретно крымскими учеными, — объясняет Олег Марков, директор по развитию фонда "Археология". — И это третий раз, когда Крым нагло обворовывают. Первый раз так поступили англичане во время Крымской войны. Второй раз — немцы во время оккупации. Теперь вот Амстердам.
Оказывается, так можно отобрать наследие огромного количества людей. И это притом что при Украине раскопки почти не велись. Многие находки обнаружены при именно российскими и крымскими профессионалами».
Марков много лет занимается археологическими раскопками, последние года работает в Ленинском районе полуострова у села Яковенково на могильнике Кыз-Аул. Периодически удается обнаружить уникальные находки. К счастью, пока они остаются в Крыму.
«Существует такое понятие, как межмузейное соглашение, оно ценится среди специалистов даже выше государственного, — добавляет Марков. — Теперь очень опасно отправлять какие-либо экспонаты в другие страны. Думаю, выставок станет меньше. Ведь теперь любой может заявить — это мое, и ему отдадут, что он просит. История со скифским золотом — как раз не борьба археологов, это настоящий скандал в музейном сообществе».
Как возвращать будем?
В Минкультуры РФ поддерживают музеи Крыма в их стремлении вернуть отданные Киеву находки.
«В Союзе музеев России напомнили, что в своё время эти экспонаты были найдены археологами именно на территории полуострова, откуда впоследствии и попали в музей. Они принадлежат именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально. Участниками спора являются музеи Крыма и Голландии, и впереди еще разбирательство в суде кассационной инстанции», — добавили в министерстве.
Политолог Андрей Никифоров уверен, что все сокровища будут возвращены на полуостров. Если не по решению суда, то другими способами.
«Давайте вспомним, как в 40-е года прошлого века у нас немцы забирали культурные ценности. Что с ними (ценностями. — Ред.) потом случилось?» — говорит собеседник издания.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов также высказался за то, чтобы борьба была продолжена. Он уверен, что все экспонаты должны вновь оказаться в Крыму.