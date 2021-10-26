Украинские ракеты будут направлены на Москву «в какое-то ближайшее обозримое время», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Киев, действительно, реализует свою ракетную программу. О ее деталях рассказывает Украина.ру.

Возвращение во времена Холодной войны

Арестович, явно продолжая привлекать к себе внимание (что на сленге называется хайпожорством), пояснил свои слова о ракетах, которые он грозился направить на Москву. Cетевой провокатор сослался, очевидно, на Договор ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) и Режим контроля над ракетными технологиями (РКРТ). Заключен был ДРСМД был в 1987-м еще СССР и США, по наследству его обязательства перешли и постсоветским республикам. В 2019-м американский президент Дональд Трамп обвинил Москву в якобы имевшем место нарушении договора и инициировал выход Вашингтона из соглашения.

Для Европы это означало возвращение во времена Холодной войны. Так, еще до разрыва договора министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призвала Россию и Соединенные Штаты сохранить взаимные обязательства. «Решение США выйти из договора о РСМД достойно сожаления. Когда договор был подписан в 1987 году, он ознаменовал начало большой оттепели в отношениях США и России», – напоминала она.

От той же Холодной войны бывшей Украинской ССР досталась и промышленность, которая может производить бывшие запрещенными ракеты. После 2013-2014-х Киев начал разработку Конструкторское бюро «Южное» в Днепропетровске (переименованном Верховной Радой в Днепр) совместно с Павлоградским химическим заводом, Харьковскими конструкторским бюро по машиностроению имени и заводом транспортного оборудования начали создание оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

«Гром-2» должен был заменить так и не созданный тем же «Южным» и Павлоградским химзаводом другой комплекс – «Сапсан», разработка которого прекратилась к 2013-му. Новый комплекс должен был доставать баллистическими ракетами цели на расстоянии 250-300 километров и 450-500 километров.

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Но к началу 2018-го «Южное» создало так называемые демонстраторы технологий «Грома-2»: провело огневые испытания двух образцов ракетных двигателей. Один из тестов закончился взрывом. Медиа к тому времени сообщили, что Эр-Рияд не стал финансировать второй этап создания комплекса.

В том же 2018-м появилось фото xодового макета пусковой установки «Гром-2» разработки украинского ГП «КБ «Южное». На том этапе, видимо, работы и встали. В том году Алексей Василенко, которого СМИ представляли как сотрудника «Южмаша», комментировал известия о том, что новое оружие покажут на параде в честь Дня независимости страны.

«Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации, – цитировали медиа Василенко. – И даже производство под него не подготовлено. ОТРК «Гром», который ни разу не «Сапсан», делается не для ВСУ (Вооруженных сил Украины – Прим.ред.) и не за деньги Минобороны, тоже не существует, даже в опытном экземпляре».

«Гром-2» или «Сапсан»

Но в феврале 2021-го министр обороны Украины Андрей Таран объявил, что Киев закажет «Южному» опытный дивизион комплекса «Сапсан». «Степень готовности всего проекта уже превысила 80 процентов, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ «Южное» имеет самый высокий приоритет, соизмеримый тому же ракетному комплексу «Нептун», – рассказал глава военного ведомства. Утверждалось, что «Сапсан» – это модификация «Грома-2». Тягач ракетного комплекса проехал по Киеву на День независимости Украины.

Тот же Арестович, уже в октябре 2021-го, рассказывая о прекращении ДРСМД, говорил только о возможности разработки ракетных комплексов с дальностью более 500 километров. «Это в первую очередь комплексы «Гром» и «Гром-2». Они еще на стадии исследовательских разработок, но в перспективе на ближайшие 10 лет при надлежащем финансировании и внимании со стороны государства мы можем получить такое оружие», – рассказывал блогер.

Но другой блогер – Василенко в ответ на заявления Арестовича перечислил комплексы, которые имеют радиус больший, чем в ограничениях ДРСМД. «Это не "Точка-У", не "Ольха", и не "Нептун" – там не хватает дальности. По тем же соображениям это и не "Гром-2", которого еще нет. Остается ОТРК Сапсан. Википедия говорит, что там дальности как раз, чтобы из-под Чернигова [в] Москву попасть», – писал вероятный сотрудник «Южмаша». Правда, Василенко сам же поставил под сомнение измышления Арестовича резким вопросом: «Паскуда врет?»

Военный Алексей Леонков в комментарии Украине.ру напоминает, что пока отчеты украинских разработчиков о создании ракетных комплексов «Сапсан» и «Гром-2» ограничиваются публикацией фотографий. «Есть фото 2018-го, есть снимки со стендов КБ "Южного" на выставках – там демонстрируется ракета, которая напоминает ракеты российского "Искандера". И опять же по фотографиям – "Сапсан" до боли похож на "Гром-2". С "Громом-2" получилось странно – сказали, что и двигатель к нему готов, опять показали снимки, а потом… информация исчезла. Был еще ходовой макет. Так что пока нам угрожают фотографиями и муляжами», – заключает он.

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Впрочем, испытания прошли украинские комплексы «Ольха» и «Нептун», которые даже поступили в войска. «"Ольха" разработана на основе реактивной системы залпового огня "Cмерч", "Нептун" – на основе советской же ракеты X35. Последний ставили на вооружение с большой помпой: «Бойся, враг, бойся, Черноморский флот»», – напоминает Леонкович.

Реальной неприятностью было бы появление на Украине подобных ракетных комплексов иностранного производства. «Но появление баллистических ракет на наших границах будет воспринято как прямая угроза национальной безопасности, и ответ Москвы не заставит себя ждать», – заключает эксперт.