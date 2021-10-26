Исполняющий обязанности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Дмитрий Жоравович уволил замглавы ведомства Владимира Павленко. Его подозревают в хищении «воровского общака»

О своем увольнении сообщил сам Павленко в комментарии агентству «Украинские новости». «Нас уволили. Временно исполняющий обязанности», — сказал Павленко.

Сам он подал в суд из-за такого решения. «Потому Авакова и убрали». Военный эксперт о том, что сразу же сделает РФ, если Украине хотя бы дадут ПДЧ в НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, в отставку, по словам Павленко, подал отстраненный от должности врио главы АРМА Виталий Сигидин. А начальника управления менеджмента агентства Вахтанга Бочоришвили понизили в должности. Всё это — из-за 400 тысяч долларов «воровского общака», в хищении которых подозревают чиновников.

Летняя суета

Во вторник, 27 июля, пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила о вручении подозрения временно исполняющему обязанности главы АРМА, его заместителю, начальнику управления ведомства, двум действующим адвокатам и одному гражданину «по фактам завладения денежными средствами организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст.191 УК Украины).

Фамилии этих людей в сообщении пресс-службы не указывались.

По данным следствия, должностные лица АРМА, а также другие указанные лица с ноября по декабрь 2020 года завладели почти 400 тысячами долларов, признанными вещественными доказательствами в ряде уголовных производств и переданными в управление АРМА.

«На основании поддельных судебных решений они перечисляли эти денежные средства на банковские счета лиц, не являющихся участниками уголовного производства», — сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

А вот сообщение «Украинских новостей» в тот же день содержало больше конкретики. Агентству дал комментарий замглавы АРМА Павленко.

Он заявил, что подозрение вручили ему, а также его начальнику Сигидину. При этом, как указал Павленко, в подозрении содержится много условных предположений, а также много ссылок неустановленных лиц и неустановленные места.

Павленко заявил, что перед вручением подозрения никто ни с ним, ни с другими руководителями не проводил никаких следственных действий. Не было в том числе и допросов. Судьба страны и коррупция. Как Запад контролирует Украину © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ

Все это позволило ему утверждать, что врученное подозрение является «политической заказухой». Ее цель — «завести других людей» в АРМА, заставив нынешнее руководство агентства уйти в отставку.

«На мой взгляд, это делается для того, чтобы завести других людей на наше место, и чтобы мы написали заявление об отставке. Мне, в частности, такие предложения — написать заявление — поступали от высшего руководства власти. Но я отказался», — заявил Павленко.

Сам он сдаваться не был намерен, заявив, что поборется с политическим давлением.

Спустя два дня — 29 июля — Печерский районный отстранил Сигидина, Павленко, а также начальника управления менеджмента активов АРМА Бочорившили от должностей.

«Печерский районный суд города Киева 29 июля постановил отстранить от должности и. о. главы АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Судья Сергей Вовк избрал также госслужащим меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 24 сентября», — сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. И вот — спустя три месяца — чиновников наконец уволили из АРМА.

Но что это за 400 тысяч долларов, и откуда они вообще появились?

Львовское «сокровище»

В феврале 2021 года на сайте издания «Украинская правда» вышла статья «$400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак». В ней рассказывалось об истории, начавшейся в мае 2020 года. Тогда Нацполиция отчиталась в изъятии «воровского общака».

Речь шла о деле десятилетней давности, по которому проходил Андрей Недзельский, известный в криминальном мире как «Андрей Львовский» или «Неделя». Некоторые СМИ связывали его с украинской националистической партией «Свобода». МВД Украины потеряло доказательства эффективности санкций против «воров в законе» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как утверждала полиция, с конца 2012 «Неделя» контролировал деятельность преступных групп и теневые схемы реального сектора экономики. При этом неназванные источники «Украинской правды» в МВД утверждали: «Неделя» был «смотрящим» от уголовного мира за украинской столицей — Киевом — и отвечал за «общак».

Весной 2020 года у Недзельского и его окружения провели около полусотни обысков. Следователи изъяли деньги, оружие, драгоценности, автомобили и недвижимость, а также «черную бухгалтерию» Недзельского. Среди изъятого было и 400 950 долларов.

Деньги нашли в банковской ячейке. И официально они принадлежали не «Неделе», а бизнесмену из Винницы Сергею Киселеву. Последнего считали приближенным Недзельского. Потому в начале июня 400 тысяч долларов арестовали и отдали в АРМА. Деньги перевели на счёт в государственном «Ощадбанке». И на них начали «капать» проценты.

Тем временем 400 тысяч долларов пытались вернуть. Но не Киселев, а предприниматель Денис Парубец, который якобы их дал Киселеву под расписку. Однако попытки Парубца оказались безуспешными.

Тем временем в декабре 2020 года в деле появился другой фигурант — 24-летний Игорь Король. 14 декабря он написал в АРМА заявление с просьбой отдать деньги ему. Он так же, как и Парубец, утверждал, что деньги принадлежат ему, а Киселеву были переданы «по акту хранения». Своё требование он подкрепил решением суда об отмене ареста средств, как это ранее делал Парубец. Но тому деньги не возвращали.

«К нам приходили решения суда о возвращении этих средств. Но мы их не возвращали по той причине, что эти решения были оформлены неправильно», — пояснял позже «Украинской правде» Павленко.

Король был удачливее своего соперника. 17 декабря деньги перешли на его счет в «ПриватБанке».

А позже выяснилось: хоть в предоставленном Королем документе был указан реальный номер судебного дела, но дело это судом рассмотрено не было. И решение по нему не выносилось.

Более того, адвокат, который в документе значился представителем Короля, заявил, что не работал с этим мужчиной.

В конечном итоге даже в АРМА признали: деньги, которые правоохранители считали «воровским общаком», у агентства украли.

В деле о краже «общака» появилась три рабочие версии: коррупционная, бандитская и политическая. И если первая предсказуемо касалась странной пассивности АРМА в защите денег, то вторая среди прочего рассматривала и усилия уголовного мира. В последнем как могли угрожали чиновникам АРМА. На Украине задержали самых влиятельных воров в законе © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Так, в начале февраля 2021 года тот же Павленко заявил: неизвестные злоумышленники прибегают не только к психологическим атакам на руководство АРМА и глав профильных структурных подразделений агентства, но и к физическим нападениям, «создавая реальные угрозы безопасности, жизни и деловой репутации должностных лиц, а также членам их семей».

Чиновник выложил в Facebook фото свиной головы, повешенной на ручку входной двери квартиры одного из сотрудников агентства, а также фотографии разбитого окна машины другого сотрудника.

Политическая же версия касается руководства АРМА и борьбы с ним предшественников — Андрея Потемкина и Виталия Резника, которые были ключевыми фигурами в агентстве во время первого руководства АРМА. Это руководство сотрудничало с партией «Народный фронт», ставленником которой и был первый глава АРМА Антон Янчук.

Все это заставило украинцев пристальнее присмотреться к АРМА. И постановление, вынесенное агентству, было суровым.

Тогда же, в феврале, нардеп от «Слуги народа» Галина Янченко призвала президента Украины Владимира Зеленского начать «срочную перезагрузку» агентства.

«На Украине появился инструмент легального рейдерства. При этом наибольшая трагедия состоит в том, что это происходит при помощи антикоррупционного государственного органа», — писала Янченко в обращении к Зеленскому.

Среди прочего Янченко требовала разблокировать конкурс на отбор нового руководителя АРМА, а также поддержать и сделать неотложным законопроект, реформирующий систему управления активами.

Судя по всему, спустя восемь месяцев после ее обращения, а также после скандала с пропавшими 400 тысячами долларов на Украине всё же решились что-то предпринять. Впрочем, вряд ли это вернет де-факто украденные у государства деньги.