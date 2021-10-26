На телеканале «Россия 24» вышел фильм «Приказано выжечь» о свидетельствах зверств украинских добровольческих батальонов в Донбассе. Тем временем обстановка в регионе стремительно ухудшается

Фильм начинается с эксгумации тел из массового захоронения в ЛНР. Всего найдено 36 тел. Судмедэксперты отмечали: погибшие — жертвы украинских военных. Так, на телах были обнаружены пулевые ранения.

Среди погибших были женщины, совсем молодые люди и старики. Их тела перезахоронили на кладбище в Краснодоне, предварительно взяв ДНК, для того чтобы родственники погибших смогли найти их могилы. Пойти на Донбасс? Перекрыть транзит? Послать катера? Эксперт о планах Украины против России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Семь лет собирая информацию, мы проехали по всей территории, собирали свидетельские показания, находили очевидцев таких захоронений, устанавливали причины формирования таких захоронений. В нашем списке больше десяти таких — массовых — захоронений. И это не считая единичных», — заявила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Все семь лет на протяжении 300 километров, где в 2014 году и позже велись ожесточенные бои, поисковики ведут свою работу.

Находка под Краснодоном — не самая страшная. Так, в кургане под Первомайском обнаружили 80 тел.

«Приступая к работе мы думали: «Ну 40, ну 20 — какая-то сумма, но до 50. Когда подняли уже непосредственно 80 тел, и ты действительно видишь, что происходящее невозможно описать. Это яма три на три, в которой остаются черепа и сланцы резиновые. Это маленькая яма, и в ней сложено 12 человек насыпом. У людей действительно не было возможности нормально похоронить», — рассказал журналистке секретарь межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Сергей Белов.

Сейчас в республиках Донбасса возбуждено уголовное дело по факту геноцида. При этом в Донбассе уверены: в мире знают о происходившем и происходящем в регионе. Знают, но предпочитают молчать.

Профессиональные слепцы

Глава ДНР Денис Пушилин уверен: в Донбассе огонь не прекращался никогда.

«На линии соприкосновения не было тихо никогда. Какие-то небольшие промежутки времени — ну вот, были подписаны дополнительные меры по усилению режима прекращения огня. Какой-то период — может быть, месяц, может, чуть-чуть больше — было тихо, использовалось лишь стрелковое оружие. Но потом все опять по нарастающей пошло», — рассказал он журналистке.

Пушилин указал на усиление активности на украинской стороне. Киев подтягивает к линии соприкосновения военную технику и националистические формирования, которые сегодня инкорпорированы в структуру ВСУ, как «Айдар», или МВД, как «Азов». Украина скатывается к террору в Донбассе - ДНР © пресс-служба президента Украины

«Техники, запрещённой Минскими соглашениями, очень много находится вдоль линии соприкосновения», — описывает он поведение украинской стороны.

Ну а что же ОБСЕ? Ведь специальная мониторинговая миссия этой организации находится в Донбассе. ОБСЕ молчит. При этом если раньше в ДНР и ЛНР наблюдателей от СММ недолюбливали, то сегодня многие их ненавидят. Причина — профессиональная «слепота».

Вопиющим стал случай задержания украинскими спецназовцами наблюдателя от ЛНР в совместном центре координации и контроля Андрея Косяка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее провокацией.

Ну а иностранные наблюдатели на нарушение Минских соглашений попросту закрыли глаза, чем окончательно разъярили жителей Донбасса. Перед гостиницей, где живут наблюдатели СММ ОБСЕ, прошёл ряд митингов протеста.

«Сама ОБСЕ предыдущие периоды занимала более активную позицию как в рамках фиксации преступлений и нарушений на линии соприкосновения, так и на Минской площадке. Сейчас же мы видим определённые шаги назад: нет активной позиции, нет чёткой и своевременной фиксации нарушений режима прекращения огня, что подталкивает и в какой-то мере развязывает руки Украине», — отметил Пушилин.

За день до выхода документального фильма на «России 24» замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил: у республики есть доказательство использования именно Украиной символики СЦКК для подвоза вооружения ВСУ. Это видео с трофейного украинского дрона.

«Странные видеокадры изъяты с этого летательного аппарата. При подъёме БПЛА зафиксировал (на территории, подконтрольной ВСУ) автомобиль СЦКК Украины, и рядом стоит миномет киевских военных. Напрашивается один вопрос, что делает СЦКК Украины рядом с минометным расчётом? Или это их миномет? Или что это? Хотелось бы ответов!» — описал это видео репортер ВГТРК Андрей Руденко. «По сравнению с 2015 годом – пропасть». Военный эксперт о настроениях ополченцев Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В ОБСЕ пока никак это видео не комментируют. Хотя это — нарушение в том числе и Женевских конвенций, подпадающее под определение вероломства — использования символики третьей стороны для ведения боевых действий.

При этом на Западе тоже ведут подсчёт преступлениям украинских военных.

Пытки, убийства и геноцид

В фильме «Приказано выжечь» приводятся свидетельства жительницы Луганска Светланы Коноплевой. Она попала в плен к «Айдару», когда везла хоронить людей. Коноплева видела трупы на базе добробата, а также разговаривала с «айдаровцами», которые признавались с желании получить в Донбассе землю и рабов.

Безусловно, украинская сторона обвинит Коноплёву и российских журналистов во лжи.

Но как быть с документами Минюста США, опубликованными американским изданием Buzzfeed? Они рассказывают об американцах, сражавшихся в подразделениях «Правого сектора»*.

«Ведется расследование по делу семерых граждан Соединенных Штатов по обвинению в военных преступлениях, совершенных в городе Новогродовка Донецкой области и его окрестностях на востоке Украины, и связанных с текущим вооруженным конфликтом», — указывалось в документах Минюста.

Один из подозреваемых — бывший американский морпех Санти Пиртл — рассказал ФБР о том, что его соотечественник Крейг Лэнг причастен к «многочисленным пыткам и убийствам» пленных весной 2016 года. Вместе с еще одним бойцом подразделения, австрийцем Бенджамином Фишером, они пытали задержанных, выводили на улицу, расстреливали, а тела закапывали рядом с базой под Новгородкой.

Помимо всего прочего, в распоряжении американского Минюста оказалось и видео пыток. На нем Лэнг топит женщину, а Фишер вводит ей адреналин, когда та теряет сознание. Глобальный полигон для расистов. США обвиняют американских правых в военных преступлениях на Донбассе © Instagram,

Несмотря на всё это, на официальном уровне США никогда не осуждали украинских военных за методы ведения войны в Донбассе. Глухо и мировое сообщество.

«Немодно любить русского человека. Модно его, наверное, убивать, нивелировать его значение в жизни, и всё, что касается его жизни и смерти — это неважно. Если это русский человек — это неправда, что его убивали, что дети разорваны, что [военные] самолеты летают, что вертолёт Ми-24 с символикой UN (ООН. — Ред.) бомбит гражданский объект. Это все неправда. Правда, что одного украинца где-то кто-то обидел», — предположила замминистра иностранных дел ЛНР Сорока.

А тем временем на Украине задумались о водной блокаде республик Донбасса. И это несмотря на то, что это вопиющее нарушение международного права. Так, на Украине ещё при президенте Петре Порошенко начали строительство обводного канала, чтобы отрезать ДНР и ЛНР от воды из канала «Северский Донец — Донбасс».

«Здесь коррупция украинская играет в нашу пользу: деньги выделялись неоднократно, но воз и ныне там. Они продолжают рассуждать, продолжаются какие-то работы — больше для видимости, чем по факту. Но кто знает, когда у них возникнет чёткая задача, что это нужно реализовать. И водная блокада как метод борьбы с жителями Донбасса появится в инструментарии», — обеспокоен Пушилин.

Но возможная блокада — это еще цветочки.

События последних дней убеждают многих в том, что Донбасс в ближайшее будущее может ожидать повторение 2014 года с его масштабными боевыми действиями.

«Говоря прямым текстом: я вижу, как Украину подталкивают к войне. И желают жизнями украинцев повысить некоторые ставки. Но все уже вышло из-под контроля. Война, возможно, будет», — заявил медиаэксперт Анатолий Шарий.

Остается лишь надеяться на то, что крупномасштабный конфликт в центре Европы миру всё же не нужен. Но для этого необходимо пресечь все провокации и жестко наказать тех, кто семь лет тому назад начал убивать мирное население в Донбассе.

* Деятельность организации запрещена в РФ.