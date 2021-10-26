Государственный научный центр НАМИ ведёт разработку модификации отечественного представительского автомобиля Aurus, работающего на водороде, который планируется запустить в серийное производство

На Московском НПЗ готовятся производить топливный водород

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) может стать площадкой для пилотирования промышленных технологий производства топливного водорода. Об этом 22 октября сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. «Столичные предприятия активно внедряют в производство "зелёные" технологии, а также ведут собственные разработки в этой области, в том числе в области "зелёных" источников топлива. Так, Московский НПЗ может стать площадкой для пилотирования промышленных технологий производства топливного водорода», — сказал Прохоров. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Чиновник добавил, что государственный научный центр НАМИ, который также расположен в Москве, ведёт разработку модификации отечественного представительского автомобиля Aurus, работающего на водороде. В будущем экологичный автомобиль планируется запустить в серийное производство.

Производство и использование водорода в Москве также обсудили генеральный директор «Газпром — промышленные инновации» Михаил Никулин и директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова в рамках дискуссии на площадке проекта «Моспром». По словам Никулина, на МНПЗ уже производится около 100 тысяч тонн «серого» водорода. Он задействован в процессе очистки топливных компонентов — бензина, дизеля, керосина. Переход от «серого» водорода к «зелёному» приведет к экологизации производств и их обновлению, отметил он.

Никулин добавил, что произведённый водород можно использовать не только на самом заводе. Его можно применять в транспортной промышленности, но пока что это зарождающаяся отрасль. «Мы можем прийти к полноценному использованию водородного транспорта эволюционно, когда будет создана вся необходимая инфраструктура. Не будет резкого перехода. Но за водородом будущее», — подчеркнула Мария Белова.

Из зала к спикерам обратилась слушательница с вопросом о том, есть ли возможность на МНПЗ получать из «серого» другие виды водорода. «На самом деле это не только теоретически возможно, но и мы попытаемся это в ближайшее время реализовать на практике. Ближайший шаг — переход к «голубому» водороду, но стоит подумать, куда деть CO2. Есть интересная тема про использование СО2 в строительных материалах», — ответил Никулин. Зеленая энергетика. Инвестиции и парадоксы энергоперехода

Он также подчеркнул, что относительно «голубого» водорода технологии находятся пока на стадии исследования и ранних пилотов. «Сама идея — концептуально правильная, но технологии пока не готовы. В Москве такая история гипотетически возможна, и мы к ней постепенно идём», — сказал Михаил Никулин. При этом генеральный директор «Газпром — промышленные инновации» считает Москву первым регионом, где может появиться водородный транспорт. По его прогнозам, это может произойти в ближайшие три-четыре года.

В свою очередь, Мария Белова отметила, что в мире водородная станция стоит примерно 1 миллион долларов, приблизительно столько же стоит и сам автобус на водородной тяге. С её точки зрения, для запуска подобных проектов в России нужна поддержка государства.

Саудовская Аравия планирует стать производителем самого дешёвого в мире «зелёного» водорода

Саудовская Аравия планирует использовать большую часть газа, добытого с крупнейшего месторождения в стране — Джафура, для производства «голубого» водорода, заявил министр энергетики страны Абдулазиз бен Сальман. «Мы на деле докажем слова о том, что будем производить водород. У нас есть огромное газовое месторождение в Джафуре, и мы будем использовать его для выработки "голубого" водорода», — сказал министр в ходе климатической конференций, которая прошла в Эр-Рияде 24 октября.

Абдулазиз бен Сальман сделал это заявление после того, как саудовское правительство объявило о намерении к 2060 году достичь нулевого уровня выбросов CO2 при помощи технологий улавливания углекислого газа и производства более экологически чистого водорода.

Планы в отношении месторождения Джафура свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия отходит от идеи стать экспортером сжиженного природного газа (СПГ) — после того, как некоторые государства заявили о желании отказаться от использования газа, хотя с экологической точки зрения он считается чище нефти и угля. Саудовская национальная нефтегазовая компания Saudi Aramco планирует начать добычу на месторождении в Джафуре в 2024 году и перейти к экспорту «голубого» водорода с месторождения после 2030 года. Согласно оценкам, в Джафуре сосредоточено около 56,6 миллиардов кубометров газа. Стоимость проекта разработки месторождения оценивается в 110 миллиардов долларов. Зеленая энергетика. Пока Украина собирается, в Испании пустили поезда на водородной тяге

Кроме того, Саудовская Аравия планирует также производить и экспортировать «зелёный» водород, полученный при использовании возобновляемых источников энергии. По словам Абдулазиза бен Сальмана, страна может производить самый дешевый в мире «зелёный» водород.

Формирование водородного рынка в мире на сегодняшний день еще не закончилось. Но эксперты BloombergNEF оценивают его объем к 2050 году в 700 миллиардов долларов в год — в том случае, если производители смогут снизить пока ещё огромные издержки в технологическом процессе.

В ОАЭ запустят первый в регионе проект переработки мусора в водород

Первый в регионе Персидского залива завод по переработке мусора в водород будет построен в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил портал H2VIEW. Соглашение об этом подписали компания Bee'ah из Шарджи, специализирующаяся на проектах устойчивого развития, и британская компания Chinook Sciences.

Предприятие «Из отходов в водород» является ответвлением проекта по газификации отходов для выработки энергии, который реализуют Bee'ah и Chinook Sciences. Проект стоимостью 180 миллионов долларов позволит удовлетворить растущий в регионе рыночный спрос на новые источники возобновляемой энергии, включая экологически чистый водород. «Зелёный» водород будет производиться в Шардже с использованием возобновляемых источников энергии и электролизеров для расщепления воды.

Халед Аль Хураймель, генеральный директор группы компаний Bee'ah, заявил на церемонии подписания соглашения: «Наша компания — лидер в области управления отходами на Ближнем Востоке, работающая в ОАЭ, Саудовской Аравии и Египте, — всегда осознавала ценность выработки энергии из отходов. С помощью нового проекта мы стремимся поддержать экономику замкнутого цикла производства в нескольких отраслях во всем регионе», — добавил он.

Доктор Рифат Чалаби, глава Chinook Sciences, занимающейся промышленными экологическими технологиями, в том числе в сфере возобновляемого топлива, в свою очередь сказал: «Мы очень рады использовать в ОАЭ запатентованную Chinook Sciences технологию газификации и пиролиза, которая расщепляет углеводороды из отходов с помощью усовершенствованной термической обработки, вследствие чего выделяется «зелёный» водород. Когда «зелёный» водород используется в автомобильных двигателях, то выделяется только вода — и нет никакого углекислого газа».

Он добавил, что стоимость «зелёного» водорода на заводе должна быть очень конкурентоспособной, и может быть даже меньше стоимости дизельного топлива или бензина. «При максимальной производственной мощности завод будет способен заправлять тысячу большегрузных автомобилей с водородным двигателем в день», — отметил Чалаби.

Ранее власти ОАЭ объявили о своей цели стать крупным производителем водорода и сократить выбросы углерода на 24% к 2030 году. Планы включают инвестиции в экологически чистый водород, который производится с использованием возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, а также в производство так называемого «голубого» водорода из природного газа — с использованием технологий улавливания углерода.

Япония — в авангарде водородной энергетики

В японском городе Кобе водород отапливает больницы и спортивные клубы, а также вырабатывает электроэнергию для поездов. Всё это — в рамках национальной программы перехода к «водородному обществу», подчёркивают журналисты телеканала Euronews в репортаже, вышедшем в эфир 25 октября.

Крупнейший в Японии научно-испытательный центр производства «зелёного» водорода FH2R построен недалеко от атомной электростанции Фукусима. По словам директора бюро топливных элементов и водородной технологии FH2R Эидзи Охира, на этом предприятии изучаются методы производства водорода без выбросов углекислого газа, используя максимальным образом источники возобновляемой энергии. «Зелёный» водород производят с помощью электролиза воды, в результате которого получают кислород и водород. Ни на одном из этапов производственной цепочки CO2 не выделяется.

Водород используется в Японии в топливных элементах для автомобилей и домов уже более 10 лет. Но в будущем его доля среди энергоресурсов должна увеличиться. «Для достижения углеродной нейтральности, — уверен Эидзи Охира, — водород будет использоваться не только при производстве электроэнергии, но также в качестве топлива в автомобилях и на промышленных предприятиях, вместо углеродосодержащего горючего. Но для того, чтобы использовать водород в качестве обычного топлива, нужно снизить его стоимость. В Японии мы поставили целью довести стоимость водорода до нынешней стоимости ископаемого топлива где-то к 2050 году».

Один из способов снижения цены — нарастить производство «зелёного» водорода за границей, то есть сделать водород доступным для импорта. В частности, в Кобе используют водород, произведённый в Австралии, а затем доставленный в Японию. Промышленный концерн Kawasaki Heavy Industries первым организовал морские перевозки водорода. Он охлаждается до температуры —253°С и перевозится до потребителя в сжиженном виде. Танкер Suiso Frontier доставляет груз из Австралии до Японии за 16 дней. Исполнительный директор концерна Мотохико Нисимура говорит, что для регулярных перевозок сжиженного водорода понадобится построить суда в сто раз более грузоподъемные, чем Suiso Frontier.

Кроме этого, разрабатывается ещё одна составляющая терминала для сжиженного водорода — специализированное хранилище. «Хранилище нужно тоже сделать как можно больше, — считает Мотохико Нисимура. — Резервуар, который находится здесь, второй в мире по объёму. Но когда речь пойдёт о регулярных перевозках водорода, понадобится хранилище в 20 раз больше этого. Сейчас вместо шарообразных мы разрабатываем цилиндрические плоскодонные резервуары, похожие на те, которые используют при перевозке СПГ. Используя такие хранилища, мы снизим издержки».

Япония была первой страной мира, сформулировавшей свою водородную стратегию, это произошло ещё в 2017 году. С её помощью страна рассчитывает к 2030-му сократить выбросы парниковых газов на 46% и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.