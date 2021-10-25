Президент Украины Владимир Зеленский давно и настоятельно продвигает идею привлечения США к переговорам по Донбассу. То же самое несколько лет назад предлагала Россия, но категорически против выступили Германия и Франция

Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр сообщил журналистам в кулуарах конференции для российских выпускников немецких образовательных программ в Екатеринбурге о подготовке встречи глав МИД стран «нормандской четвёрки», однако точная дата ещё не определена. «Там все люди взрослые». Эксперт о том, что скажет Украина на встрече глав МИД в Нормандском формате © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в «нормандском формате». Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел», — добавил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что президент России Владимир Путин пообещал созвать встречу министров иностранных дел «четвёрки». Однако глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что его коллега передёргивает, делая такие заявления, поскольку российский лидер обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу дипломатов.

Он рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе 11 октября убеждали Путина в необходимости скорейшего проведения саммит «нормандской четвёрки», в ответ он напомнил, что Киев так и не выполнил договорённости, достигнутые на прошлой встрече в Париже в декабре 2019 года.

«В этой ситуации Меркель и Макрон стали говорить: пускай министры иностранных дел, внешнеполитические советники лидеров поработают, подумают. И Владимир Владимирович сказал: «Да, пускай они подумают». Вот мы думаем, но параллельно с тем, что мы думаем, мы имеем в виду, о чём конкретно говорили лидеры «нормандского формата» и кто что кому обещал», — добавил Лавров.

Тогда же европейские лидеры обещали Путину всячески добиваться полного выполнения Минских договорённостей, но всего через пару дней по итогам саммита ЕС-Украина стороны приняли заявление, в котором написано, что «Киев безупречно выполняет Минские договорённости», а Россия представлена как сторона конфликта в Донбассе и «государство-агрессор». И тогда Москва незамедлительно связалась с коллегами в Берлине и Париже и спросили, что это означает, они ответили, что это коллективная позиция Евросоюза: Россия — это сторона вооружённого конфликта, а с Донецком и Луганском общаться ни к чему. Венецианская комиссия считает, что Украина может не выполнять Минские соглашения © Facebook, Council of Europe / Facebook, Council of Europe / Перейти в фотобанк

«Если речь идёт о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и сказать: «Вот видите, как мы стараемся», — это одно. Но даже в известном «Квартале-95» не просто артисты выходили на сцену и смотрели на зрителей — они разыгрывали сценарии и удовлетворяли ожидания публики. Публика ожидает выполнения Минских договорённостей», — заявил Лавров.

Шутку российского министра депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Вадим Рабинович расценил как скрытое послание президенту Украины от Путина: встреча в «нормандском формате» на высшем уровне будет возможна, если в их оценке Киев начнёт выполнять Минские договорённости.

«Этот саммит нужен Зеленскому только для того, чтобы легитимировать его собственный отказ выполнять решения предыдущего саммита. Никаких других целей он не преследует. Ясно, что это будет шаг к разрушению «нормандского формата». Если 4 лидера собрались, были приняты решения, но эти решения не были выполнены Украиной, и затем эти лидеры собираются вновь, значит, их слово ничего не стоит. Украина стремится именно к такому результату: она стремится к тому, чтобы слово лидеров «нормандского формата» ничего не стоило», — считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

В аналогичном русле, по мнению политолога, действуют и Германия с Францией, судя по их позиции — они солидарны с тем, чтобы разрушить «нормандский формат». Зачем Украина хочет расширить и углубить «нормандский формат»? © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Однако не по всем аспектам деэскалации конфликта в Донбассе Берлин и Париж выражают солидарность с Киевом, например, насчёт привлечения США к урегулированию ситуации в регионе.

На днях посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире программы «Факты» на телеканале ICTV заявила, что её страна очень хотела бы вовлечения Вашингтона как активного участника в переговоры в любых форматах, этот вопрос сейчас активно обсуждается, она также приветствовала те страны, которые могут помочь ускорить этот процесс. Таким образом украинский дипломат, можно сказать, передала благодарность Москве — сама того не подозревая.

По итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Лавров рассказал, что Россия предлагала подключить США к переговорам в «нормандском формате» ещё при администрации 44-го президента демократа Барака Обамы, поскольку американцы имели сильное влияние на Петра Порошенко, президента Украины в те времена.

Во время визита в Москву возглавлявший тогда Госдепартамент Джон Керри сказал, что Вашингтон подумал бы над этой идеей, если бы предложение исходило от участников «нормандского формата», и российская сторона обратилась к немцам и французам, но они ответили категорическим отказом: «Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договорённости, только так».

Комментируя эту ситуацию, источник российских СМИ в МИД ФРГ объяснил, что правительство Германии по-прежнему считает, что поиску мирного и долгосрочного решения конфликта в Донбассе на основе Минских договорённостей может способствовать именно «нормандский формат». Дробницкий: Байден не будет пытаться найти общий язык с Зеленским © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Москва и сейчас не против присоединения Соединённых Штатов к переговорам, для этого необязательно быть членом «четвёрки» или превращать её в «пятёрку», «семёрку», чтобы каким-то образом помочь урегулированию, главное, чтобы они действительно были готовы поддержать выполнение Минских договорённостей, тогда дело можно решить очень быстро, подчеркнул Лавров.

«У американцев доминирующее влияние на Зеленского и его команду, поэтому нужно поддерживать с ними диалог, а такой диалог возобновился: (заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория — ред.) Нуланд встречалась с (заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием — ред.) Козаком, который курирует в администрации украинскую тематику и другие вопросы ближнего зарубежья, они договорились продолжать контакт», — отметил глава МИД РФ.

Однако большое значение для развития ситуации имеет дата проведения встречи министров иностранных дел 4 стран, если договорённость о её проведения всё же будет достигнута. К тому моменту в Германии может быть уже сформировано новое правительство, в котором должность руководителя внешнеполитического ведомства прочат сопредседателю партии «Союза-90»/«Зелёных» Анналене Бэрбок, баллотировавшейся в канцлеры, стороннице сохранения «нормандского формата» для урегулирования в Донбассе, продолжения санкционного давления на Россию и отказа от газопровода «Северный поток-2».