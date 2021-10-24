Новые амазонки: Миссия без секса

В 1983 году в Польше, жившей при военном положении, был снят фантастический фильм под названием «Сексмиссия» — о мире будущего, состоящего из одних женщин, куда попадают двое мужчин из прошлого

Одесское наследство: поляки набросились, нацисты добавили, шведы покуражились, бразильцы добили © РИА Новости, Свердлов / Перейти в фотобанк Михаила Горбачёва, который посмотрел ленту в Варшаве и искренне над ней хохотал, гражданская цензура страны, где «секса нет» оказалась значительно суровее польской военной.

В СССР из фильма вырезаны были не только сцены обнажённого тела (эпизод, где девушки переодевают майки после игры, сцена в бассейне и даже несколько кадров, предшествующих финальным титрам, где половой орган новорожденного мальчика показан крупным планом). Намного больше советских цензоров беспокоили идеологические моменты, поэтому в «Новых амазонках» не было эпизода с женщинами-заключёнными, и была полностью вырезана сцена с разгоном сборища «свободных женщин» — стиляг. Всего из советской версии «Сексмиссии» было изъято более 40 минут, как шутит режиссёр фильма Юлиуш Махульский, «вырезали весь секс — осталась только миссия».

Несмотря на такую «кастрацию», в СССР «Новые амазонки» посмотрели более 40 миллионов людей. В Польше же в первый год проката лента привлекла более 12 миллионов зрителей, читатели местного журнала Film выбрали её «Польской комедией столетия». И хотя в Польше XXI века на полном серьёзе звучат заявления о том, что фильм является сексистским и женоненавистническим, а Махульскому за него нужно извиниться, пока что это позиция лишь радикальных феминисток. Как шутит журналист Бартош Годзиньски, «тогда "Четыре танкиста и собака" — тоже сексистский фильм, потому что в экипаже танка нашлось место даже четвероногому другу, а вот Маруся появляется в кадре слишком уж редко».

Боевое кино: Три поляка, грузин и собака © imdb.com

Как ни парадоксально, снять фильм помогло… военное положение, которое было введено в Польше в декабре 1981 года. В феврале 1982-го Махульскому позвонили с киностудии «Кадр» и сообщили, что фантастическая «Сексмиссия» — единственный фильм, который может быть запущен в производство, потому что все остальные сценарии — слишком реалистичные и антисоветские. Правда, снимать будущее (действие фильма происходит в 2044 году) в условиях тотального дефицита было весьма проблематично.

Как вспоминает художник по костюмам Малгожата Брашка, ей приходилось лично ездить на фабрики, чтобы достать нормальные ткани, лакированную кожу и другие материалы, которые либо полностью шли на экспорт, или принадлежали к «стратегическому сырью военного назначения». Часть сцен снимали в соляной шахте в Величке под Краковом, и это было воистину взаимовыгодное сотрудничество: кинематографисты получили фантастические кадры, а дирекции шахты после съёмок остались дефицитнейшие силовые кабеля, которые использовались для осветительной техники.

Огнём, мечом и киноплёнкой © скриншот из фильма "Огнём и мечом" Альберта Ольгерда Лукашевича. А вот Ежи Штуру роль ловеласа и пройдохи Макса режиссёр предложил случайно, столкнувшись с известным уже актёром в самолёте из Кракова в Варшаву. Но самой интересной была история появления на площадке исполнителя роли Её Превосходительства. Когда кто-то из съёмочной группы предложил на неё актёра кабаре Веслава Михновского, и с ним наконец связались, то услышали в телефонной трубке: «Приезжайте, поговорим. Только у меня рана на руке нагноилась, я сейчас в больнице, на обследовании. Извините, но лежу в акушерском отделении». «Я сразу понял, что это тот, кто нам нужен!» — вспоминает Махульский.

На киноэкраны Польши фильм «Сексмиссия» вышел в 1984 году. Это был «год Оруэлла», который создал антиутопию тоталитарного государства, управляемого Большим Братом. Махульский заменил Большого Брата на Большую Сестру, и изображённый в его фильме режим стал не страшным, а смешным. Собственно, что это за тоталитаризм, если его так просто «шпекнуть»?