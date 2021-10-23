Наши люди в Голливуде: 12 кинозвезд с украинскими корнями

Среди голливудских знаменитостей много выходцев с Украины: звездные актеры, актрисы и режиссеры или те, кто имеет родственные связи (по происхождению) с Украиной

Леонардо ДиКаприо

В жилах ДиКаприо течёт итальянская, немецкая и русская кровь. Бабушку Леонардо Елену Смирнову после революции родители вывезли из Одессы и выдали замуж в Германии. С супругом она прожила недолго и после развода уехала в США. Там случился роман с итальянцем, от которого родилась мать Леонардо — Елена. О бабушке у Лео остались самые хорошие воспоминания. Как оскароносный уроженец Кременчуга запустил в СССР голую женщину, затмившую золото Америки © «Золото Маккенны»

Сильвестр Сталлоне

Актёр родился в Нью-Йорке в семье парикмахера из Сицилии Фрэнка Сталлоне и астролога Джеклин Сталлоне-Лейбофиш, рожденной в еврейской семье в Одессе.

Прабабушка актера — из состоятельной еврейской семьи Лейбовичей, владеющей ткацкими фабриками и квартирными домами в центре Одессы. Позже прабабушка вместе с мужем уехала в США, но происхождение скрывала, предпочитая говорить, что они из России.

Дэвид Духовны

«Агент Малдер» из «Секретных материалов» узнал о своей связи с Украиной благодаря Евромайдану. По признанию актёра, он всю жизнь думал, что его предки — выходцы из России. А после событий начала 2014 года Духовны заявил: осознал, что стал украинцем. Отец актёра — публицист и писатель Амрам — эмигрант из Киева. Его семья уехала в США, опасаясь репрессий.

Дастин Хоффман

Как сообщается, родители актёра эмигрировали в США из Киева после того, как на их глазах расстреляли бабушку и деда. О своих украинских корнях Хоффман узнал в 78 лет в передаче «Разыскивая ваши корни». В программе ему сообщили, что предки Хоффмана — выходцы из Белой Церкви (город под Киевом).

Стивен Спилберг

Оба деда режиссёра были родом с Украины, по материнской линии — из Одессы, по отцовской — из маленького села под Каменец-Подольским. Спилберг говорил в интервью, что в семье в детстве постоянно звучала русская речь, а бабушка пела Спилбергу русские колыбельные. Любимое блюдо режиссёра — украинский борщ.

В 59 лет Спилберг впервые приехал на Украину, и сойдя с трапа самолета, заявил: «Наконец-то я на родной земле!»

Мила Йовович

Мать будущей звезды Голливуда Галина Логинова была советской актрисой. Мила родилась в Киеве, в детский садик ходила в Днепропетровске, а в пять лет её увезли сначала в Лондон, а потом в США. У Йовович — американский паспорт, но себя она называет американской украинкой.

Во время Евромайдана собирала деньги на помощь пострадавшим.

Мила Кунис

Милена Марковна Кунис родом из Черновцов. Семья переехала в Лос-Анджелес в 1991 году за лучшей жизнью. Чтобы подтянуть английский язык, Милену записали на курсы актёрского мастерства. Сейчас Мила Кунис благодарна своим родителям за счастливую «американскую» путёвку в жизнь, но помнит, откуда она родом.

Ольга Куриленко

Куриленко родилась в Бердянске, жила с мамой в коммунальной квартире. В 13 лет Куриленко с матерью поехала на каникулы в Москву. Там в метро к ним подошла модельный агент и предложила девушке попробовать себя в модельном бизнесе. Тогда будущая кинозвезда пошла на курсы моделей, начала учить языки, танцы и музыку. В 16 лет уехала в Париж.

Зрителям Куриленко запомнилась в роли девушки Джеймса Бонда.

Вайнона Райдер

Настоящее имя актрисы — Вайнона Горовиц. Её предки родом из Харькова. Девушка снялась в фильмах «Эдвард Руки-ножницы», «Осень в Нью-Йорке», «Прерванная жизнь» и «Маленькие женщины».

Когда Вайнона узнала о своём происхождении, захотела стать героиней фильма о своих родственниках, где была бы показана их жизнь в период Второй мировой войны.

Кэтрин Винник

Поклонники кино знают её как Кэтрин Винник, а для родных девушка остаётся Катей Винницкой. Предки матери актрисы родились на Галичине. Кэтрин выросла в Этобико (Канада), свободно говорит по-украински. До 8 лет не владела английским, потому что в семье разговаривали на украинском языке. В детстве профессионально занималась украинскими танцами.

Снялась в лентах «Викинги», «Любовь и другие лекарства», сериале «Доктор Хаус».

Вера Фармига

Фармига — дочь украинских эмигрантов, родилась в штате Нью-Джерси, до шести лет вообще не говорила по-английски. Ходила в украинскую католическую школу, выступала в украинском народном ансамбле.

Фармига гордится украинским происхождением. В 2004 году сыграла американку украинского происхождения в фильме «Касаясь зла». Кроме того, снялась в фильмах «Отступники», «Заклятие», в сериале «Мотель Бэйтса».

Джек Пэланс

Настоящее имя актёра — Владимир Палагнюк, он родился в семье украинских эмигрантов. Стал звездой фильмов «Бэтмен», «Отчаянные», «Трамвай "Желание"». Паланс свободно разговаривал на украинском и участвовал в деятельности украинской диаспоры в США.

По легенде, в 2004 году актера хотели наградить званием Народный артист России, однако он отказался, отметив, что он — украинец.