«Остров любви» посреди Украины: зачем туристы туда едут

Читатели издания Украина.ру узнают из нашей новой подборки о пяти самых любопытных достопримечательностях Житомирской области, которые стоит посетить.

Коростышевский каньон

Это одно из красивейших мест не только области, но и всей Украины.

Карьер идеален для однодневного путешествия, он расположен всего в ста километрах от Киева, в окружении густого соснового леса. Насыщенный аромат хвои, роскошные пейзажи, мощные скалистые берега заряжают в первые же минуты. Здесь однозначно стоит побывать каждому, кто ценит красоту природы и нуждается во вдохновении.

В XIX веке Коростышев превратился в центр добычи и обработки гранита, этим делом город жил и почти весь XX век. В начале же 90-х, после провозглашения независимости Украины, производство прекратили, а карьер затопили. На его месте образовалось искусственное озеро глубиной более 20 метров.

Смотреть на озеро — большое удовольствие, но далеко не единственного здешнее развлечение. Также тут можно: лазить по скалам, плавать на сапах, ловить рыбу, устраивать пикники, ночевать в палатках.

Локацию можно увидеть в фильме «Сторожевая застава», в сериале «Нюхач» и «Ведьма».

Каменное село

Вместо приевшихся вампиров и зомби: самые мистические украинские образы на Хэллоуин © Sergei Tokmakov Terms.Law/Pixabay

Место на самом деле загадочное: его происхождение до сих пор до конца не известно ученым. По одной из версии камни принес сюда ледник, по другой — это остатки скал, которые раньше были здесь.

Свои предположения на счет происхождения скал есть и у местных жителей. Бытует поверье, что Бог наказал село за то, что один из жителей не подал ему хлеба, когда тот предстал перед ним в образе бродяги. Согласно другим легендам, камни — это следы битвы между темными и светлыми силами.

Остров любви в селе Старый Солотвын

Этот пейзаж будто сошел с полотен Шишкина или Васнецова. Небольшая избушка на острове посреди реки Коднянка — настоящий магнит для фотографов и парочек, желающих провести романтическую фотосессию.

Остров был создан искусственно в 1970 году и получил название Остров любви, в 80-х на нем построили хижину для рыбаков и охотников, а ещё чуть позже к дому проложили деревянный мостик.

Замок-музей Радомысль

Ходит легенда, что по коридорам замка бродит привидение монаха, который читает молитву. Но примечателен замок не только этим: в XVI веке на его месте стояла «папирня» — производство бумаги для типографии Киево-Печерской Лавры. В 1902 году здесь была возведена мельница, а в 2007 году его приобрела известный украинский врач Ольга Богомолец, провела реконструкцию, и в 2011 году здесь открылся историко-культурный комплекс Замок Радомысль, а в нем расположился Музей украинской домашней иконы.

В замке есть пять залов, каждый из которых украшен иконами из разных уголков Украины. Рядом находится колокольня, где принято загадывать желания. Для полноты впечатлений можно взять экскурсию.

Монастырь босых кармелитов

Этот монастырь — главная достопримечательность Бердичева.

Крепость была возведена в XVI веке и принадлежала графскому роду Тышкевичей. В XVII веке наследник рода Януш Тышкевич в знак благодарности за чудесное спасение от татар подарил часть замка католическому ордену босых кармелитов и снабдил их средствами для возведения обители.