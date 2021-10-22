Коростышевский каньон

Это одно из красивейших мест не только области, но и всей Украины.

Карьер идеален для однодневного путешествия, он расположен всего в ста километрах от Киева, в окружении густого соснового леса. Насыщенный аромат хвои, роскошные пейзажи, мощные скалистые берега заряжают в первые же минуты. Здесь однозначно стоит побывать каждому, кто ценит красоту природы и нуждается во вдохновении.

В XIX веке Коростышев превратился в центр добычи и обработки гранита, этим делом город жил и почти весь XX век. В начале же 90-х, после провозглашения независимости Украины, производство прекратили, а карьер затопили. На его месте образовалось искусственное озеро глубиной более 20 метров.

Смотреть на озеро — большое удовольствие, но далеко не единственного здешнее развлечение. Также тут можно: лазить по скалам, плавать на сапах, ловить рыбу, устраивать пикники, ночевать в палатках.

Локацию можно увидеть в фильме «Сторожевая застава», в сериале «Нюхач» и «Ведьма».

«Остров любви» посреди Украины: зачем туристы туда едут
© commons.wikimedia.org, Nikitazam1

Каменное село

Вместо приевшихся вампиров и зомби: самые мистические украинские образы на Хэллоуин
Вместо приевшихся вампиров и зомби: самые мистические украинские образы на Хэллоуин
© Sergei Tokmakov Terms.Law/Pixabay
Каменное село — это своеобразный Стоунхендж с пропиской в Житомирской области. Достопримечательность находится неподалеку от села Рудня-Замысловичская в Олевском районе. Это геологический заказник, которые представляет из себя россыпь больших каменных глыб в лесу.

Место на самом деле загадочное: его происхождение до сих пор до конца не известно ученым. По одной из версии камни принес сюда ледник, по другой — это остатки скал, которые раньше были здесь.

Свои предположения на счет происхождения скал есть и у местных жителей. Бытует поверье, что Бог наказал село за то, что один из жителей не подал ему хлеба, когда тот предстал перед ним в образе бродяги. Согласно другим легендам, камни — это следы битвы между темными и светлыми силами.

«Остров любви» посреди Украины: зачем туристы туда едут
© commons.wikimedia.org, Borkia

Остров любви в селе Старый Солотвын

Этот пейзаж будто сошел с полотен Шишкина или Васнецова. Небольшая избушка на острове посреди реки Коднянка — настоящий магнит для фотографов и парочек, желающих провести романтическую фотосессию.

Остров был создан искусственно в 1970 году и получил название Остров любви, в 80-х на нем построили хижину для рыбаков и охотников, а ещё чуть позже к дому проложили деревянный мостик.

«Остров любви» посреди Украины: зачем туристы туда едут
© commons.wikimedia.org, James Kerwin Photographic

Замок-музей Радомысль

Ходит легенда, что по коридорам замка бродит привидение монаха, который читает молитву. Но примечателен замок не только этим: в XVI веке на его месте стояла «папирня» — производство бумаги для типографии Киево-Печерской Лавры. В 1902 году здесь была возведена мельница, а в 2007 году его приобрела известный украинский врач Ольга Богомолец, провела реконструкцию, и в 2011 году здесь открылся историко-культурный комплекс Замок Радомысль, а в нем расположился Музей украинской домашней иконы.

В замке есть пять залов, каждый из которых украшен иконами из разных уголков Украины. Рядом находится колокольня, где принято загадывать желания. Для полноты впечатлений можно взять экскурсию.

«Остров любви» посреди Украины: зачем туристы туда едут
© commons.wikimedia.org, Юрий Рудницкий

Монастырь босых кармелитов

Этот монастырь — главная достопримечательность Бердичева.

Крепость была возведена в XVI веке и принадлежала графскому роду Тышкевичей. В XVII веке наследник рода Януш Тышкевич в знак благодарности за чудесное спасение от татар подарил часть замка католическому ордену босых кармелитов и снабдил их средствами для возведения обители.

«Остров любви» посреди Украины: зачем туристы туда едут
© commons.wikimedia.org, Panchuk Valentyn

 