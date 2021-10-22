Очередной скандал в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» («ОПЗЖ»), связанный с нардепом Ильей Кивой, которого якобы подло пытались изгнать из ее нестройных рядов, оказался если и не полным пшиком, то уж точно неудачной внутренней попыткой расколоть структуру.

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Сам скандал получился тривиальным, но далеко не бессмысленным. Суть его свелась к тому, что полтавская организация «ОПЗЖ» якобы исключила из членов партии упомянутого Киву, уроженца Полтавы. Сие деяние сразу приписали лидерам одной их двух главных группировок в партии — Сергею Левочкину и Юрию Бойко и спонсору их Дмитрию Фирташу, которые-де таким нехитрым способом постарались перемножить на ноль лидеров другой оппозиционной группы — и так сидящего под домашним арестом Виктора Медведчука и необычайно активного в последнее время Вадима Рабиновича.

Ничего или, если пользоваться глоссарием самой «ОПЗЖ», то ни хрена из этого не получилось. «Я в строю ОПЗЖ и на острие атаки!!! P.S. Не верьте п…!!!», — написал сам депутат в соцсетях. И объяснил фейк местью Бойко и Левочкина. «Это была их системная работа, которую они вели на протяжении целого года. Потому что я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы… Однозначно я их не устраиваю со своей принципиальной позицией, со своими поздравлениями Путина, со своей позицией по отношению к нацистским преступникам Бандеры», — заявил Кива.

«Ну что, вредоносные? Кого вы исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого! Понятно? Пока», — эмоционально заявил в видео в соцсетях Рабинович. Прозвучало, как минимум двусмысленно, если учесть, что Киева бреется голову налысо. Гораздо более важным является то, что в слове «Вредоносные» многие услышали «Бредоносные». Потому что взаимные обвинения лидеров одной и той же партии очень похожи на бред, который приносит вред им всем. И делу, которое эта партия якобы отстаивает.

Провокация в интересах власти: ОПЗЖ отреагировала на скандал с Кивой © Кива/Telegram

И комментарий последовал. Сначала как бы от всей партии: «…В информпространстве Украины была запущена очередная лживая и грязная информационная кампания, направленная против партии… Заказчики этой циничной провокации и участники действа по дискредитации партии, используя смонтированное манипуляционное видео, попытались продвигать… юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы». А потом отметились персонально и Бойко, и Левочкин. Последний вообще назвал Киву «очень искренним и всегда перфоменсирующим то, что ему кажется правильным». А значит, уверен он, сегодня «вообще время не для исключений, а для объединения всех здоровых сил, способных вернуть в Украину мир и развитие».

И раз «ОПЗЖ» еще раз публично подтвердила свое единство, то это уже не бессмысленно. Она боится расколов. Это и важно, особенно если учесть, что режим президента Владимира Зеленского и он сам, в свою очередь, страшно боятся этой партии и ее лидеров. Особенно Медведчука. Потому что даже он понимает, что только эта партия во главе с «кумом Путина» сегодня может стать реальной оппозицией ему, патентованному прозападнику. То есть предложит альтернативу всему курсу государства. Во всяком случае, во внешней политике. Ведь только «ОПЗЖ» хотя бы на словах выступает за отказ от бездумного и вредного для Украины курса на евроатлантическую интеграцию, который убивает страну и лишает ее остатков суверенитета, как экономического, так и политического. И даже не за переориентацию на Россию и союза, созданные под ее эгидой, а за возврат нейтрального и внеблокового статуса Украины, которые она обязалась блюсти, вступая в независимость. Хотя бы.

«ОПЗЖ» для режима Зеленского и его курса чисто гипотетически может стать полноценной альтернативой. Реальной и кардинальной, внесистемной, а не корректирующей или подправляющей те или иные отдельные изъяны курса или политики внутри уже созданной общей системы.

И борьбе между группировками Левочкина/Бойко и Медведчука/Рабиновича идет о том, чем хочет быть «ОПЗЖ». Условно говоря, «оппозицией ее величествУ» или «оппозицией ее величествА». Всего две буквы — У и А — в конце, но какая принципиальная разница между самими этими понятиями. «Оппозиция величествУ» означает альтернативу всему происходящему, а оппозиция величествА» — это ручная, если хотите, карманная структура, которая в лучшем случае борется за власть, но даже в случае победы не посягает на основы системы. В многих странах это — так называемая «официальная оппозиция», которая борется лишь за кресла во власти и за места у кормушек, которые эта власть предоставляет.

Сам этот термин — «оппозиция» — вошел в употребление в Великобритании в 1730-х годах, но вот «официальная оппозиция» возникла в 1826 году, когда так пошутил британский государственный деятель Джон Хобхаус, намекнув, что у тогдашнего британского короля Георга IV есть и его министры, и его же оппозиция, которая ему не перечит. Он так и сказал работнику королевского МИД Джорджу Каннингу: «Говорят, что министрам его величества трудно делать возражения такого характера, но еще труднее оппозиции его величества убеждать их принять этот курс».

С тех времен и повелось, что официальная оппозиция за смену системы не борется, но вот за право ее подправить или, по ее мнению, усовершенствовать на политико-электоральные ристалища выходит.

Вот и «ОПЗЖ» сейчас решает, как ей быть — менять ли всю нынешнюю систему или встраиваться в нее, в существующую. И разница между группировками Бойко/Левочкина и Медведчука/Рабиновича лишь в том, что они видят свои «величества», которым нужно служить, в разных сторонах. Первые рвутся на Запад, вторые ориентируются на Восток, в Россию и хотят получать мзду не только от Запада, но еще и от России.

В принципе, именно это имел в виду и президент России Владимир Путин, когда на вопрос о Медведчуке ответил, что того прессуют по политическим мотивам. «Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за госизмену. За что? Он украл какие-то государственные секреты, тайно их передал? Нет. За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины», — сказал президент России.

«Хрена лысого»: Кива заявил, что его исключили из ОПЗЖ, Рабинович опроверг © Facebook, скриншот видео Вадим Рабинович

Вот в «ОПЗЖ» многие и боятся, что им и «не дадут поднять голову». И если и не убьют на улице (а это, увы тоже возможно, о чем свидетельствуют новые «странные» смерти и самоубийства в Украине), то уж точно порушат или отберут бизнес. Теми же санкциями Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ), как это и получилось с Медведчуком или его соратником Тарасом Козаком, у которых отжали и телеканалы, и бизнес. И хотят еще отобрать и свободу: Медведчука, как было сказано, уже арестовали, а Козака объявили в международный розыск.

С другой стороны, практически никто не сомневается, что слух об изгнании Кивы из «ОПЗЖ» с игрой на внутрипартийных распрях и противоречиях — это банальная политтехнология ослабления партии по принципу «разделяй и властвуй». А то и вообще уничтожения. Группу Бойко/Левочкина режим Зеленского привечает, ибо ее позиция для него более безопасна. И эта часть «ОПЗЖ» раскует стать системной «официальной оппозицией» наряду с другими прозападными и постмайданными партиями типа «Евросолидарность» экс-президента Петра Порошенко, «Батькивщины» Юлии Тимошенко или новыми партполитпроектами, которые уже есть и которые только готовятся (партия экс-спикера Дмитрия Разумкова, например).

А вот группировку Медведчука/Рабиновича режиму еще только предстоит либо приручить, либо уничтожить, растянув и растворив ее в других подобных проектах.

И что получится, станет известно уже в ближайшее время — режим Зеленского либо победит, либо стагнирует до самоаннигиляции.