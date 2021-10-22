В пятницу, 22 октября, Фонд защиты свободы слова на Украине публикует отчет о закрытии телеканалов «Первый Независимый», «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne», которые перестали вести вещания из-за незаконного давления во внесудебном порядке. После закрытия ряда оппозиционных СМИ команда президента страны Владимира Зеленского взялась за госканалы.

Председатель наблюдательного совета фонда Анна Герман, комментируя преследований СМИ, напомнила, что скандал был даже с журналистами «Радио Свобода», «которых тяжело обвинить в пророссийских симпатиях».

Бывший союзник против Офиса президента. Что еще ударит по рейтингу Зеленского © president.gov.ua Мирослава Барчук. По ее словам, Офис президента «давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа"».

Все кандидаты на эфиры согласуются, по ее словам, с контактным лицом советника главы Офиса Михаила Подоляка. Ведущая говорит также, что в офисе президента им буквально запрещают приглашать на передачи бывших «Слуг народа», исключенных из фракции, вроде Гео Лероса и Людмилы Буймистер.

«Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства, и это "несоблюдение журналистских стандартов". Но я здесь не о подлости. Я о первых звоночках. В частности об угрозе свободы слова и независимой журналистики в целом», — заявила Барчук.

Бывший «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что Зеленский уверенно движется к диктатуре. «Конечно, тому же Зеленскому приятнее отвечать на вопросы, которые он сам приготовил в Офисе президента, но это его приближает еще на один шаг ближе к помешанному диктатору, хотя это давно не секрет», — написал бывший соратник Зеленского.

Бей своих, чтоб чужие боялись

Эксперт объяснил, почему Зеленский заговорил об обмене Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Пикантности ситуации придает тот факт, что телеканал «Перший UA» (он же «Общественное телевидение», ранее — советский телеканал УТ-1) — государственный. На его содержание из бюджета выделяется около миллиарда гривен в год, но руководство регулярно жалуется на недостаточное финансирование. Особой популярностью у зрителей он не пользуется, обычно замыкая рейтинги украинских телеканалов. Руководит им наблюдательный совет, связанный с западными посольствами и НПО, поэтому позицию телеканала можно считать, скорее, позицией западных партнеров.

Президент Зеленский в ответ назвал обвинения «хайпом» и сказал, что даже не знает, кто такая ведущая Барчук. По мнению Зеленского, ситуация, когда государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, «странно выглядит». Подоляк отрицает обвинения в свой адрес, заявляя одновременно, что согласование кандидатур для программы является важным для «разъяснения тех или иных инициатив власти» и «согласованной информационной политики».

Иными словами, отрицая, советник главы офиса президента фактически подтвердил факт жесткого контроля кандидатур и подачи информации, что достало даже государственный и лояльный к власти телеканал. Ранее ведущие телеканала вполне нормально восприняли закрытие других телеканалов и давление на иные СМИ. Нередко на Украине журналисты даже радуются устранению конкурентов до тех пор, пока не придет их очередь.

Telegram-канал «ПриСлуга» утверждает, что президент Зеленский прекрасно знает о давлении на СМИ, а цензура давно практикуется для всех телеканалов, так как они должны пиарить президента и его окружение.

«Крупнейшие телеканалы не рассказали о роли Зеленского в офшорном скандале, но показали пиар-фильм о подготовленном ОП параде на День Независимости. Цензура и давление на телеканалы, прежде всего на самые крупные телеканалы олигархов, уже давно является очевидным фактом. Крупнейшие телеканалы как по команде все дружно не показали, что в расследовании Пандора фигурирует президент Украины Владимир Зеленский. Зато все телеканалы олигархов показали в один день одновременно в лучшее время пиар-фильм офиса президента о том, как хорошо офис президента подготовил парад на День Независимости. Давно известно, что Андрей Ермак и Сергей Шефир лично звонят владельцам и руководителям телеканалов с претензиями. А несогласие может привести к задержкам с возвратом НДС и к налоговым проверкам. Очень печально, что президент Зеленский сказал, что он об этом не знает. Это откровенная ложь», — пишет «ПриСлуга».

Долгая война с телеканалами

При Петре Порошенко украинские телеканалы регулярно становились объектами нападения радикальных националистов и неонацистов. Их поджигали, их обстреливали. На днях украинский суд вынес очень мягкий приговор боевику националистического батальона «Донбасс» Константину Никитенко, который обстрелял телеканал «112.UA» из РПГ. За это он получил 3 года условно с отсрочкой приговора на 5 лет, что, по сути, можно считать оправданием.

При Зеленском телеканалы стали закрывать под любым предлогом. В 2020 году аннулировали лицензию телеканалу «Киевская Русь» (КРТ) за трансляцию парада Победы из Минска на 9 мая.

Буквально через полгода отключили сразу 3 телеканала, объявив санкции телеканалам «112», «NewsOne» м «ZiK». Американское посольство на Украине инициативу одобрило. «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством»,- говорилось в сообщении посольства в Facebook по поводу закрытия каналов.

26 февраля журналисты закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Первый Незалежный», но буквально через час после начала вещания его отключили от эфира

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, назвав это решение противоречащим международным стандартам. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала отменить санкции и восстановить вещание телеканалов. Однако что такое для киевских властей обеспокоенность ООН в сравнении с одобрением посольства США?

Летом власти взялись за телеканал «Наш». У него решили забрать лицензию за телеэфир с лидером украинских коммунистов Петром Симоненко, который назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, а также заявил о фашизации украинского государства.

Параллельно с этим ряд телеканалов получили внушительные штрафы этим летом за трансляцию советских фильмов.

Зеленский назвал «хайпом» обвинения «UA: Перший» в давлении со стороны власти © president.gov.ua Евгений Мураев в эфире заявил, что Офис Президента пытается выкупить половину телеканала "НАШ". «Они вынуждают продать долю в телеканале и шантажируют закрытием путем лишения лицензии. Они пытались это сделать через близких, далёких людей от меня, шантажом, угрозами», — заявил Мураев.

Сейчас же, как мы видим, возникают конфликты даже с государственными и вполне националистическими телеканалами и ведущими.

Трудности перевода на казенный язык

Зеленский — сам бывший шоумен, как и значительная часть его команды. К критике на телеканалах он относится весьма болезненно. К тому же, информационная политика, принципы которой для Украины со времен Евромайдана пишут в Великобритании и США, предполагает в качестве основных постулатов не улучшение ситуации в стране, а контроль над подачей информации об этой ситуации. Начав с блокировки российских телеканалов и социальных сетей, украинские власти перешли на оппозиционные телеканалы, а заканчивают давлением на свои же СМИ.

Контроль становится все жестче с каждым годом. Издаваемые властями циркуляры для журналистов и телеведущих требуют контролировать и взвешивать буквально каждое слово. Называть событие можно только так, а не иначе, чтобы не повторить, не дай бог, «нарративы российской пропаганды». Проговаривание длинных фраз (вроде «незаконная власть временно оккупированных Российской Федерацией отдельных районов Донецкой и Луганской области») просто засоряет язык ведущих. Но использовать нужно четко закрепленное определение, используя при этом не разговорный украинский язык, а именно слова и выражения, предписанные в рамках языковой реформы. Ток-шоу и новостные выпуски начинают напоминать чтение сухих инструкций по технике безопасности или договора с банком.

Учитывая все эти нормативы и ограничения, практически невозможно сделать СМИ популярным. Телеведущие и чиновники в студии постоянно запинаются и заикаются, мысленно переводя свои слова на украинский, а затем подбирая дозволенные определения. В результате даже президенту, бывшему артисту разговорного жанра, не говоря уже о простых чиновниках, сложно в живом эфире выразить свою мысль, соблюдая «линию партии». При сохранении такой тенденции к концу президентства Зеленского все украинские телеканалы будут озвучивать один и тот же текст, согласованный до запятых с его Офисом.