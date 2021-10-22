Председатель наблюдательного совета фонда Анна Герман, комментируя преследований СМИ, напомнила, что скандал был даже с журналистами «Радио Свобода», «которых тяжело обвинить в пророссийских симпатиях».
О давлении со стороны Офиса президента на днях заявила ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук. По ее словам, Офис президента «давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа"».
Все кандидаты на эфиры согласуются, по ее словам, с контактным лицом советника главы Офиса Михаила Подоляка. Ведущая говорит также, что в офисе президента им буквально запрещают приглашать на передачи бывших «Слуг народа», исключенных из фракции, вроде Гео Лероса и Людмилы Буймистер.
«Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства, и это "несоблюдение журналистских стандартов". Но я здесь не о подлости. Я о первых звоночках. В частности об угрозе свободы слова и независимой журналистики в целом», — заявила Барчук.
Бывший «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что Зеленский уверенно движется к диктатуре. «Конечно, тому же Зеленскому приятнее отвечать на вопросы, которые он сам приготовил в Офисе президента, но это его приближает еще на один шаг ближе к помешанному диктатору, хотя это давно не секрет», — написал бывший соратник Зеленского.
Бей своих, чтоб чужие боялись
Наиболее странным в заявлении ведущей выглядит реплика о «первых звоночках» — это после закрытия, обстрелов и поджогов зданий телеканалов, нападений на журналистов и ведущих, которые не прекращались с 2014 года.
Пикантности ситуации придает тот факт, что телеканал «Перший UA» (он же «Общественное телевидение», ранее — советский телеканал УТ-1) — государственный. На его содержание из бюджета выделяется около миллиарда гривен в год, но руководство регулярно жалуется на недостаточное финансирование. Особой популярностью у зрителей он не пользуется, обычно замыкая рейтинги украинских телеканалов. Руководит им наблюдательный совет, связанный с западными посольствами и НПО, поэтому позицию телеканала можно считать, скорее, позицией западных партнеров.
Президент Зеленский в ответ назвал обвинения «хайпом» и сказал, что даже не знает, кто такая ведущая Барчук. По мнению Зеленского, ситуация, когда государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, «странно выглядит». Подоляк отрицает обвинения в свой адрес, заявляя одновременно, что согласование кандидатур для программы является важным для «разъяснения тех или иных инициатив власти» и «согласованной информационной политики».
Иными словами, отрицая, советник главы офиса президента фактически подтвердил факт жесткого контроля кандидатур и подачи информации, что достало даже государственный и лояльный к власти телеканал. Ранее ведущие телеканала вполне нормально восприняли закрытие других телеканалов и давление на иные СМИ. Нередко на Украине журналисты даже радуются устранению конкурентов до тех пор, пока не придет их очередь.
Telegram-канал «ПриСлуга» утверждает, что президент Зеленский прекрасно знает о давлении на СМИ, а цензура давно практикуется для всех телеканалов, так как они должны пиарить президента и его окружение.
«Крупнейшие телеканалы не рассказали о роли Зеленского в офшорном скандале, но показали пиар-фильм о подготовленном ОП параде на День Независимости. Цензура и давление на телеканалы, прежде всего на самые крупные телеканалы олигархов, уже давно является очевидным фактом. Крупнейшие телеканалы как по команде все дружно не показали, что в расследовании Пандора фигурирует президент Украины Владимир Зеленский. Зато все телеканалы олигархов показали в один день одновременно в лучшее время пиар-фильм офиса президента о том, как хорошо офис президента подготовил парад на День Независимости. Давно известно, что Андрей Ермак и Сергей Шефир лично звонят владельцам и руководителям телеканалов с претензиями. А несогласие может привести к задержкам с возвратом НДС и к налоговым проверкам. Очень печально, что президент Зеленский сказал, что он об этом не знает. Это откровенная ложь», — пишет «ПриСлуга».
Долгая война с телеканалами
При Петре Порошенко украинские телеканалы регулярно становились объектами нападения радикальных националистов и неонацистов. Их поджигали, их обстреливали. На днях украинский суд вынес очень мягкий приговор боевику националистического батальона «Донбасс» Константину Никитенко, который обстрелял телеканал «112.UA» из РПГ. За это он получил 3 года условно с отсрочкой приговора на 5 лет, что, по сути, можно считать оправданием.
При Зеленском телеканалы стали закрывать под любым предлогом. В 2020 году аннулировали лицензию телеканалу «Киевская Русь» (КРТ) за трансляцию парада Победы из Минска на 9 мая.
Буквально через полгода отключили сразу 3 телеканала, объявив санкции телеканалам «112», «NewsOne» м «ZiK». Американское посольство на Украине инициативу одобрило. «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством»,- говорилось в сообщении посольства в Facebook по поводу закрытия каналов.
26 февраля журналисты закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Первый Незалежный», но буквально через час после начала вещания его отключили от эфира
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, назвав это решение противоречащим международным стандартам. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала отменить санкции и восстановить вещание телеканалов. Однако что такое для киевских властей обеспокоенность ООН в сравнении с одобрением посольства США?
Летом власти взялись за телеканал «Наш». У него решили забрать лицензию за телеэфир с лидером украинских коммунистов Петром Симоненко, который назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, а также заявил о фашизации украинского государства.
Параллельно с этим ряд телеканалов получили внушительные штрафы этим летом за трансляцию советских фильмов.
На днях политик Евгений Мураев в эфире заявил, что Офис Президента пытается выкупить половину телеканала "НАШ". «Они вынуждают продать долю в телеканале и шантажируют закрытием путем лишения лицензии. Они пытались это сделать через близких, далёких людей от меня, шантажом, угрозами», — заявил Мураев.
Сейчас же, как мы видим, возникают конфликты даже с государственными и вполне националистическими телеканалами и ведущими.
Трудности перевода на казенный язык
Зеленский — сам бывший шоумен, как и значительная часть его команды. К критике на телеканалах он относится весьма болезненно. К тому же, информационная политика, принципы которой для Украины со времен Евромайдана пишут в Великобритании и США, предполагает в качестве основных постулатов не улучшение ситуации в стране, а контроль над подачей информации об этой ситуации. Начав с блокировки российских телеканалов и социальных сетей, украинские власти перешли на оппозиционные телеканалы, а заканчивают давлением на свои же СМИ.
Контроль становится все жестче с каждым годом. Издаваемые властями циркуляры для журналистов и телеведущих требуют контролировать и взвешивать буквально каждое слово. Называть событие можно только так, а не иначе, чтобы не повторить, не дай бог, «нарративы российской пропаганды». Проговаривание длинных фраз (вроде «незаконная власть временно оккупированных Российской Федерацией отдельных районов Донецкой и Луганской области») просто засоряет язык ведущих. Но использовать нужно четко закрепленное определение, используя при этом не разговорный украинский язык, а именно слова и выражения, предписанные в рамках языковой реформы. Ток-шоу и новостные выпуски начинают напоминать чтение сухих инструкций по технике безопасности или договора с банком.
Учитывая все эти нормативы и ограничения, практически невозможно сделать СМИ популярным. Телеведущие и чиновники в студии постоянно запинаются и заикаются, мысленно переводя свои слова на украинский, а затем подбирая дозволенные определения. В результате даже президенту, бывшему артисту разговорного жанра, не говоря уже о простых чиновниках, сложно в живом эфире выразить свою мысль, соблюдая «линию партии». При сохранении такой тенденции к концу президентства Зеленского все украинские телеканалы будут озвучивать один и тот же текст, согласованный до запятых с его Офисом.