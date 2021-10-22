В преддверии встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 21-22 октября, СМИ этих стран поднимают темы, так или иначе связанные с расширением военного блока

«Нападение из космоса»

Американский журнал «Ньюсуик» публикует статью под заголовком: «Россия заявляет, что присоединение Украины к НАТО будет 'очень опасным'». Действительно, соответствующий комментарий дал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко после того, как министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что Вашингтон поддерживает вступление Киева в Североатлантический альянс. «Ньюсуик» также отмечает, что напряженность между Москвой и западным военным блоком за последние месяцы существенно выросла.

Попробовать Россию на зуб. НАТО может гибридно принять Украину © коллаж Украина.Ру «Рейтер» озаглавлена: «НАТО согласует генеральный план по сдерживанию растущей российской угрозы». В материале говорится о том, как Альянс якобы готовится к «защите от потенциальной российской атаки на нескольких фронтах». Основной задачей НАТО по-прежнему является «сдерживание Москвы, несмотря на растущее внимание к Китаю», утверждает агентство.

Стратегия НАТО «направлена на подготовку к любой одновременной атаке в Балтийском и Черноморском регионах, которая может включать использование ядерного оружия, взлом компьютерных сетей и нападение из космоса».

Агентство также указывает: официальные лица Альянса не верят в неминуемость такой атаки. Москва разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и вооружения поблизости от границ приблизившегося к России НАТО, а поэтому, дескать, необходима концепция «сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе». (Официальные лица НАТО и западные журналисты традиционно игнорируют тот факт, что именно постоянное расширение Альянса на восток приближает российские «войска и вооружения» к границам блока).

Джейми Ши, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, заявил агентству, что план поможет военному блоку сосредоточиться на России, в то время как основные члены Альянса стремятся противостоять увеличивающейся мощи Китая.

Агентство также приводит слова американского генерала в отставке Бена Ходжеса. Он надеется, что план будет способствовать увеличению военных ресурсов, направляемых НАТО в район Черного моря. Военачальник заявил агентству, что считает этот регион «более вероятным очагом напряженности», чем Балтийское море.

«Аппетиты Москвы»

Однако про этот регион НАТО тоже не забывает. Россия приостановила работу представительства при НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Согласно сообщению для печати, выпущенному военным блоком, делегация, возглавляемая генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом посетит с визитом Финляндию и Швецию с 25 по 27 октября, то есть, сразу по окончании брюссельской встречи. Столтенберг пообщается с высшим руководством этих стран. Члены делегации НАТО примут участие в семинаре «Вызовы безопасности в регионе Балтийского моря» вместе с министрами обороны и иностранных дел Швеции, а также будут присутствовать на совместных шведско-финских военно-морских учениях, сообщается в пресс-релизе.

Издание «Эйр форс мэгэзин», освещающее деятельность военно-воздушных сил США, публикует статью, начинающуюся рассказом о визите Ллойда Остина в Киев, состоявшемся 19 октября.

Цитируемые изданием эксперты говорят о недостаточности американской военной помощи Украине и призывают увеличить ее. По мнению авторов статьи, двух миллиардов долларов, предоставленных США Киеву в качестве военной помощи с 2014 года, недостаточно, чтобы «остановить новое российское вторжение». Байден «сдерживает помощь Украине». Он надеется, «что может убедить Путина помочь в сдерживании Китая», утверждает издание. «Это похоже на стратегическое мышление "трех балбесов" (персонажи комедийного шоу, образцы глупости — Прим.ред.)», - критикует «мягкость» Байдена по отношению к России бывший посол США на Украине Джон Хербст. Демонстрация умеренности по отношению к Путину означает, что Кремлю разрешается грубо нарушать нормы безопасности, установленные после Второй мировой войны, продолжает американский политик. «Аппетиты Москвы, опять же, выходят за рамки Украины и Грузии. Это касается прибалтийских государств, против которых она регулярно совершают провокации. Это касается НАТО и ЕС, которые она регулярно пытается ослабить», — заканчивает Хербст.

«Разумное» расширение

Американский журнал «Форин аффэрс» публикует обширную статью по поводу расширения Альянса в течение последних 30 лет. Издание считает, что само по себе решение о принятии новых членов было разумным, однако критикует тот факт, что расширение военного блока «не учитывало геополитической реальности». «Чем ближе НАТО перемещало свою инфраструктуру — иностранные базы, войска и, прежде всего, ядерное оружие — к Москве, тем выше были политические издержки для новых отношений сотрудничества с Россией», — утверждает издание.

Это следовало бы принять во внимание политическим деятелям стран НАТО, выступающим за дальнейшее расширение военного блока.