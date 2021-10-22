В Запорожье опровергли информацию о новом кроссовере «Одесса», возможный выпуск которого ранее обсуждался в СМИ. Тем самым украинских автолюбителей не только лишили надежды на приобретение недорогого и интересного автомобиля, но и заставили переживать о судьбе ЗАЗа. Украина.ру — о судьбах украинского авторома.

Еще в среду, 20 октября, ряд СМИ анонсировал пополнение модельного ряда Запорожского автозавода (ЗАЗа), известного легендой дорог СССР — «Запорожцем». Якобы новая модель должна была получить название с географической привязкой — «Одесса».

«Основой для украинской машины станет китайский компакт-кроссовер Bestune T77. С 2018 года его производит китайская автокорпорация FAW Group», — сообщили российские «Вести».

Ожидалось, что у «Одессы», как и у Bestune T77, будет 1,5 литровый турбированный двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Он может оснащаться 6-ступенчатой коробкой переключения передач или 7-диапазонным роботом.

«У машины современный дизайн, светодиодная оптика, большая решетка радиатора. В салоне будет устанавливаться двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель и современная медиасистема. Цены будут стартовать с отметки в полтора миллиона рублей по текущему курсу к гривне», — отмечалось в публикации «Вестей».

Bestune T77 — среднеразмерный кроссовер китайского производителя Besturn.

Последний — суббренд First Automobile Works (FAW) — китайской государственной автомобилестроительной компании.

По иронии судьбы эта компания начиналась с созданного при содействии СССР первого в КНР завода по производству автомобилей в Чанчуне. И сегодня, когда многие автомобильные заводы бывшего СССР переживают непростые времена их китайский младший брат, напротив, процветает. Еще не смерть, но уже катастрофа. Что происходит с украинской промышленностью © пресс-служба президента Украины

Но в четверг, 21 октября, радость многих украинских автолюбителей была омрачена.

«Крупнейший оператор рынка новых автомобилей и поставщик услуг сервиса, Украинская автомобильная корпорация, в состав которой входит Запорожский автомобилестроительный завод, заявляет, что не ведет никаких переговоров с FAW Group и не планирует запуск производственного проекта с использованием агрегатной базы моделей вышеупомянутого автопроизводителя», — сообщила пресс-служба корпорации «Укравто».

Эта новость опечалила многих автолюбителей. И не только потому, что те ждали большего разнообразия от ЗАЗ. Сегодня автомобилестроение всего мира переживает крайне непростые времена. И сотрудничество с китайцами могло бы усилить уверенность ЗАЗ в завтрашнем дне.

Очень выгодные китайцы, или Чипогеддон и его последствия

Есть существенная причина, по которой сотрудничество с китайскими автопроизводителями очень перспективно. В четверг, 23 сентября, агентство Reuters опубликовало интервью с министром торговли США Джиной Раймондо. «Пришло время стать более агрессивным. Ситуация не улучшается, в некотором смысле ухудшается», — заявила та, комментируя катастрофическое положение в машиностроении, связанное с нехваткой микросхем. Промышленные предприятия Украины могут остановиться из-за цен на газ © РИА Новости, Виктор Чернов / Перейти в фотобанк

Причина, по которой США заинтересовались поставщиками микросхем — охвативший мир «Чипогеддон» — нехватка чипов. Среди прочего это коснулось и автомобильной промышленности.

Недостачу автомобилей из-за нехватки чипов разные эксперты оценивают от 7 до 11 миллионов экземпляров. Из-за этого останавливаются некоторые заводы в мире и проседают продажи практически у всех производителей. Но не у китайцев.

«Китайский авторынок проседал в мае и до начала лета падал на 10-20% ежемесячно. Но спад пришелся в основном на мировых производителей — VW, Honda, Buick, Nissan, BMW и т. д. А вот местные бренды чувствовали себя хорошо — BYD вырос на 124%, Hongqi — на 42%, Chery — на 40%, GAC — на 25%, Dongfeng — на 18%, Geely — на 5%. Даже в России китайские марки показывают более чем двукратный рост на фоне общего спада», — сообщил 20 октября Telegram-канал «Милитарист».

Схожая ситуация даже на российском рынке, где в августе, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса, упали продажи автомобилей брендов KIA, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen и Skoda. При этом летом Volkswagen приостанавливал конвейер в Нижнем Новгороде, где собираются Skoda Karoq, Kodiaq, Octavia.

А вот продажи китайских брендов — Chery, Haval и Geely — в августе росли.

«Наверное, у китайских производителей есть запас, или им проще организовать поставки комплектующих», — комментировал изданию аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.

В общем, китайцы остались в плюсе. И сотрудничество с таким китайским гигантом, как FAW могло бы подстраховать ЗАЗ в условиях Чипогеддона. Главное — договориться. Запорожские автопроизводители это умеют. Тот же ЗАЗ — хороший пример, как можно выпускать российские марки автомобилей в стране, которая, как утверждает ее руководство, воюет с Россией.

Lada помогла

Впрочем, для украинских автопроизводителей актуальны модели, которые не так нашпигованы электроникой, как новинки. Некоторые обозреватели заранее называли фейковую «Одессу» «убийцей "Лады Нивы", "Гранты" и УАЗ "Патриот"».

Но по иронии судьбы именно российские марки автомобилей помогли сохранить производство на Запорожском автомобилестроительном заводе.

Без малого три года тому назад — 6 декабря 2018 года — была начата процедура банкротства ЗАЗа. В тот год завод не выпустил ни одного автомобиля. В мае 2019 года, когда вся Украина гадала, как на ней отразится смена власти, имущество завода выставили на торги. «Горбатый» с московскими корнями. Как создавался первый «Запорожец» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но спасение к нему пришло с севера. Завод входит в корпорацию «Укравто» бизнесмена Тариэла Васадзе. Эта же компания является основателем и совладельцем компании «УкрАвтоВАЗ» — официального импортёра автомобилей Lada на Украине.

С 1 января 2020 года вступило в силу постановление Кабмина Украины о запрете ввоза в страну автомобилей российского производства. Но украинцев не оставили без российских автомобилей. Последние начали собирать на ЗАЗе.

Спустя два месяца — в марте 2020 года СМИ распространили фотографии автомобилей Lada украинской сборки в одном из фирменных дилерских центров в Киеве.

«LADA собранные на Запорожском автомобильном заводе», — указывалось в сообществе RCI News во «ВКонтакте».

На фото были модели Lada Vesta, Xray и их сross-версии, а также Largus и Grant.

В июле того же года появилась новость об отгрузке на Запорожский автомобилестроительный завод машинокомоплектов Lada Largus. Об этом сообщило сообщество Avtograd news.

«АО "АвтоВАЗ" возобновило отгрузку машинокомплектов на завод ЗАЗ-Украина. На данный момент идут поставки для сборки автомобилей Largus. Кузова отправляют без переднего и заднего бамперов, без фар и задних фонарей. Также отсутствует рулевое колесо. Эти комплектующие отгружаются отдельно. Также в конце июня были отправлены два кузова Granta седан для опытной сборки. Из этого следует, что переговоры о производстве автомобилей Lada на заводе ЗАЗ между Украинской стороной и руководством Renault прошли успешно», — указывалось в публикации от 9 июля.

В комментарии украинскому изданию «НВ Бизнес» пресс-секретарь компании «Укравто» Дмитрий Скляренко не подтвердил и не опроверг сообщения о сборке Lada в Запорожье. Не «Запорожец», а забытый «Украинец» из Днепропетровска © kolesa.ru

«Предприятие все еще находится в процессе аудита производственных возможностей от группы Renault (в июне 2014 года контроль над АвтоВАЗом перешёл к альянсу Renault-Nissan)», — отметил он.

Спустя два месяца — в сентябре — ЗАЗ и Renault подтвердили сотрудничество.

«Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault», — заявил 10 сентября управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия Макс Миссана.

Спустя две недели с небольшим — 28 сентября — директор по коммуникациям директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский подтвердил поставку машинокомплектов из России на Украину.

«АвтоВАЗ, являющийся частью Renault Group, поставляет комплекты некоторых моделей для сборки на Запорожский автомобильный завод», — отметил он в комментарии «Газете.Ру».

А уже в мае 2021 года на сайте Запорожской областной государственной администрации появилась новость о визите на завод главы ОГА Александра Старуха и его заместителя Эдуарда Брутмана.

«В последнее время завод переживал кризис, но, несмотря на это, инвестировал значительные средства в модернизацию. Благодаря этому была налажена крупноузловая сборка автомобилей Renault Arkana и моделей Lada Largus, Vesta седан, Vesta SW Cross и кроссовера Lada XRAY, а также производство школьных автомобилей», — сообщала пресс-служба администрации.

В общем, на ЗАЗе знают и понимают, что такое прагматизм. Остается лишь один вопрос: отчего украинцы не подыграли непроверенным новостям и не начали переговоры с китайцами. Вполне возможно, украинцы опасались того, что государственная компания КНР вряд ли захочет вести переговоры с производством в том городе, где китайцев недавно по сути обманули: наверняка в Китае не забыли о происшествии с «Мотор Сичью», который Пекину отказались продать. И тут уж украинским автопроизводителям если на кого и стоит пенять, то только на украинских политиков.