Неделя была наполнена политическими событиями, но, пожалуй, главным впечатлением было то, что президент Зеленский потерял политическую инициативу. События проходили как-то мимо него и не всегда по его плану. К тому же Украина столкнулась с объективными проблемами роста цен на энергоносители и новой волной эпидемии коронавируса

Пожалуй, самым важным моментом на протяжении недели было срочное принятие Верховной Радой неотложных законопроектов, которые требовали США и ЕС. Речь идет о ряде уступок, на которые Зеленский идти не хотел и вокруг которых вел интенсивный торг. Очевидно, связано это было с безвыходным положением — срочно нужна финансовая поддержка.

Подготовка отопительного сезона

Ситуация действительно критическая.

30 сентября «Нефтегаз Украины» при участии президента подписал соглашение с местными властями, гарантировав поставки газа по фиксированной цене. Зеленский заявил, что «НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем», причем цены ниже европейских: для населения не превысит — 7,42 грн (20 руб.; впрочем, в Киеве газ уже сейчас поставляется по 30 грн), для бюджетных учреждений — 16,39 грн (45 руб.).

Однако реальная ситуация складывается иначе — по фиксированным ценам поставлять газ должен был «Нафтогаз трейдинг», но он к участию в тендерах так и не приступил. В результате многие бюджетные организации в преддверии отопительного сезона остались без контрактов и газа. Частники готовы поставлять газ уже по рыночным ценам — 35-45 грн. (95-122 руб.).

Тем временем телеграм-канал «Резидент» пишет, что «Офис Президента спустил директивы Главам ОДА максимально затянуть старт отопительного сезона в регионах, ссылаясь на разные температурные нормы. В этом году мы будем жестко экономить газ, которого хватит до конца отопительного сезона» (наши источники подтверждают эту информацию — такого рода неофициальные рекомендации были получены мэрами городов Харьковской, Сумской и Полтавской областей).

Эксперты утверждают, что для нормального прохождения отопительного сезона нужно порядка 19 млрд кубов газа. Из хранилищ можно получить около 10 млрд (в действительности газа там больше, но не весь принадлежит Украине и не весь можно изъять).

Собственная добыча в прошлом году составила 20 млрд кубов. При сохранении такого же объема добычи в этом году может быть получено около 12 млрд в октябре-апреле. Кстати, глава «Нефтегаза» Юрий Витренко заявил, что Украина сможет обеспечивать себя газом собственной добычи через пять лет, но он уже выступал с таким заявлением — в 2015 году.

Т. о., газа хватает, и даже с запасом. Но для этого надо весь газ своей добычи направить в ЖКХ, исключив коррупцию и промышленное потребление. А с этим есть проблемы. Можно предположить, что отставка министра экологии и природных ресурсов Романа Абрамовского связана именно с этим — крайним не хотел оказаться. Если Украина плохо пройдет отопительный сезон к министру появятся претензии у государства, если хорошо — претензии возникнут у олигархов-недропользователей, которые вынуждены будут потесниться.

Интервью Зеленского

Владимир Зеленский сделал комментарий для канала ICTV (канал принадлежит олигарху Виктору Пинчуку). Основные тезисы:

— О «Pandora Papers»: «в 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: "Деньги «Квартал» получал от «ПриватБанка», от Коломойского"».

Сейчас, так же, как тогда, речь идет об участии Зеленского в «отмывочных» схемах Коломойского. Но, судя по построению фраз, Зеленский опасался еще что-то увидеть. Что-то, чего не было известно раньше. Но может, нам просто показалось?

— «Если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, (скажем так, вполне возможно), то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине».

Отметим три момента:

1. Зеленский прямо признал, что захватил Медведчука как заложника.

2. При чем тут российское гражданство? До этого и Порошенко, и Зеленский совершенно замечательным образом обменивали граждан Украины на граждан Украины.

3. Допустим, Россия сделает намек (это как?), что у Медведчука может быть российское гражданство… Как Зеленский будет его обменивать, если даже под стражу взять не смог? Лишит гражданства? Для этого намеков мало.

Медведчук, естественно, заявил, что никакого другого гражданства кроме украинского у него нет, как нет и оснований для обмена.

— «Северный поток — 2» — энергетическая опасность для Европы. У Украины есть свой газ, и наше общество будет обеспечено. Украина готовит трансформацию энергобезопасности.

— Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате.

Сергей Лавров высказался по этому поводу весьма жестко: «это поток сознания, и я даже не буду это комментировать». Само же заявление Зеленского он назвал «фантазиями».

В целом же интервью считается неудачей пресс-службы президента — оно появлялось в СМИ в два захода, причем часть интервью была убрана, а потом снова появилась, но уже в обрезанном виде. Президент не удовлетворен внятностью прозвучавших заявлений.

Социология

На неделе были опубликованы данные проведенного 15-18 октября опроса КМИС, которые подтвердили инсайды, публиковавшиеся в СМИ ранее.

Во-первых, президентский рейтинг Зеленского упал с 33% (от числа определившихся) в сентябре, до 25% в октябре.

Во-вторых, партия «Слуга народа» уступила первое место в партийном рейтинге «Европейской солидарности» — 15,5% против 16% (с точки зрения социологии это одинаковые цифры, но психологически рейтинг выглядит страшновато).

В-третьих, считают, что нынешняя власть лучше предыдущей всего 22% опрошенных, в то время как 45% считают ее такой же, а 30% — худшей.

В-четвертых, отставку спикера Разумкова поддержали всего 8% опрошенных, а против выступили 39%.

Учитывая «рейтингозависимость» президента, для него это было большим ударом и может его подтолкнуть к резким шагам.