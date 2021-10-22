Украина страдает от энергетического кризиса, и чем дальше, тем будет тяжелее. Для того, чтобы решить проблему, власть прибегает к самым противоестественным способам из всех возможных, но при этом готовится принять неизбежное

19 октября глава украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Верховная Рада готова проголосовать за это уже 21 октября, рассказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Как выяснили журналисты, офис Зеленского уже рассматривает несколько кандидатур на освобождающийся министерский портфель, хотя еще не принял окончательного решения. И это вроде бы рядовое, рутинное событие, на самом деле имеет важное значение для Украины.

Дело в том, что должность министра по защите окружающей среды в иерархии Украины имеет большое значение, так как министр влияет, хоть и не прямо, на энергетику. Именно Министерство экологии, как называют его в обиходе, контролирует выдачу разрешений (лицензий) на добычу полезных ископаемых, в том числе газа и нефти. То есть, по сути, именно глава этого ведомства, образно говоря, охраняет краник с украинскими нефтедолларами. И именно бывший министр по защите окружающей среды, проживающий ныне в Лондоне, Николай Злочевский, является, во-первых, одним из главных владельцев газовых месторождений Украины (стал таким в то время, когда был главой ведомства), а еще он же, являясь собственником компании «Бурисма», сумел коррумпировать сына нынешнего президента США Хантера Байдена.

Потрясали скандалы это Министерство и после Злочевского. А отставка нынешнего министра Абрамовского произошла на фоне усиливающегося энергетического кризиса на Украине. Главная опасность — недостаточные запасы газа для прохождения отопительного сезона. И в то же время, по официальным данным, истощение существующих месторождений, отсутствие новых разведанных и т. д.

Из-за высоких цен на газ в Европе у Киева нет денег на то, чтобы закупить достаточное количество энергоресурса для успешного прохождения отопительного сезона. В такой ситуации увеличение собственной добычи газа на Украине могло бы помочь решению проблемы, но по официальным данным добыча падает.

Экология газа

Ранее бизнес неоднократно жаловался на то, что процедура получения разрешений на добычу газа в Минэкологии непрозрачна и коррупционна.

Доходило до того, что прежние министры экологии раздавали эти разрешения своим собственным компаниям (Николай Злочевский), однако не для того, чтобы добывать газ, а чтобы перепродать их тем, кто решит на самом деле заняться добычей.

В результате более двух десятков месторождений, на которых можно было бы добывать газ, находятся в руках таких перекупщиков и не эксплуатируются.

Газовый пузырь. Лопнет ли диктатура Зеленского © пресс-служба президента Украины

Раньше на Украине уже пытались нарастить добычу газа, но безуспешно. В 2016 году была запущена правительственная программа 20/20, согласно которой собирались увеличить собственную добычу газа до 20 млрд кубометров к 2020 году.

Прежнее руководство «Нафтогаза» откровенно провалило ее реализацию. Все годы работы программы добыча газа только падала. Во многом из-за этого на пост председателя правления госкомпании и был назначен Юрий Витренко — в бытность и. о. министра энергетики он обещал решить эту проблему.

Его план — привлечь иностранных инвесторов и добывающие компании к разработкам месторождений, так как собственными силами это сделать не удалось. Это подтверждает заявление директора дивизиона «Разведка и добыча» группы «Нафтогаз» Александра Романюка.

«Стратегия группы существенно изменилась за последний год, и мы готовы обсудить варианты партнерства для любого типа активов», — сказал он 20 октября в своем выступлении на Украинском газовом конгрессе.

Романюк также заявил, что «Нафтогаз» — один из крупнейших игроков на европейском газовом рынке, и добавил, что компания открыта для диалога с потенциальными партнерами, в том числе относительно нетрадиционных способов добычи газа.

Судя по всему, речь идет о методе гидроразрыва, который применяют для добычи сланцевого газа. Этот способ намного более «грязный» с точки зрения экологии, так как в почву закачиваются ядовитые химикаты, попадающие в подземные воды и отравляющие природу.

Но, судя по всему, вряд ли это вызовет протесты у нового главы Министерства экологии.

Впрочем, новая программа по увеличению добычи газа рассчитана на четыре года, и серьезное увеличение добычи собственного газа в этот отопительный сезон ожидать не стоит.

«Прижать» Россию…

Украинские власти хотят решить проблему нехватки газа в этот отопительный сезон не за счет увеличения собственной добычи (что дорого и сложно), а с помощью политических рычагов — за счет российского «Газпрома». Но если во время первой газовой войны они воровали направлявшийся в Европу российский газ из своей трубы, то сейчас делать это становится все сложнее.

В свое время, как мы неоднократно писали об этом, на Украине была разработана хитроумная схема так называемого «виртуального реверса». Об этом в свое время рассказал журналисту Захару Виноградову бывший вице-премьер украинского правительства Юрий Бойко, ныне являющийся одним из руководителей парламентский оппозицией. По его словам, он эту схему и придумал.



По договоренности с клиентами «Газпрома», получавшими газ через украинскую ГТС, Украина отбирала газ из своей трубы и оформляла это как покупку газа у Словакии или Венгрии.

Этой схемой Киев пользовался от случая к случаю до 2014 года, но особенно активно — после формального отказа от закупок российского газа в 2015 году. Как рассказал изданию Украина.ру Валентин Землянский, в 2021 году примерно половина «виртуального реверса» газа осуществлялась именно благодаря Венгрии. Но теперь эта возможность исчезла, что и вызвало гнев Киева. Как известно, в октябре нынешнего года Венгрия отказалась от прокачки газа через украинскую ГТС, выбрав альтернативные маршруты по Балканскому коридору и через Австрию.

Таким образом, Украина потеряла возможность закупить в этот отопительный сезон 4-5 млрд кубометров газа по весьма низким ценам в виде «виртуального реверса» у Венгрии. Кроме того, примеру Венгрии могут последовать и другие клиенты «Гзапрома», пока еще получающие газ по украинской ГТС. Все это, конечно, становится возможным не только благодаря «Турецкому потоку», по которому получает газ Венгрия и некоторые другие страны на юге Европы, но и появлению (окончанию строительства) «Северного потока — 2», который достроен, но еще не запущен. Чтобы этого не произошло, Киев намерен максимально усложнить сертификацию «Северного потока — 2».

Обокрасть соседа

«Нафтогаз» 18 октября подал заявку на участие в сертификации газопровода. Глава украинской компании Юрий Витренко не скрывает, что его цель — создать максимальные помехи «Северному потоку — 2». При этом к «Северному потоку — 2» Украина даже формально никакого отношения не имеет — он ведь проходит по дну Балтийского моря, к которому Украина не имеет никакого отношения. По сути Украина, используя свои политические рычаги в Европе (как главная по «анти-России»), просто пытается влезть в чужой монастырь со своим уставом. Если удастся затормозить его сертификацию или добиться того, чтобы он был загружен газом лишь частично, это вынудит «Газпром» прокачивать газ по украинской ГТС, полагают в Киеве.

Это существенно увеличит доходы Украины от транзита, так как при прокачке дополнительных объемов в формулу цены добавляется повышающий коэффициент, и увеличит возможности по «виртуальному реверсу», позволив решить проблемы с обеспечением страны газом в текущий отопительный сезон.

Энергетика как оружие

Не секрет, что именно положение Украины как монопольного транзитера российского газа в Европу позволяло Киеву получать поддержку европейских политиков.

Понимание того, что Киев в любой момент может перекрыть Европе газ или начать воровать его, как это уже было во время «Первой газовой войны» 2005-2006 годов, заставляло европейцев прислушиваться к Украине и в ряде случаев поддерживать ее.

В частности, европейцы потакают Украине в вопросе конфликта в Донбассе, спор «Газпрома» и «Нафтогаза» относительно транзита и покупок газа разрешился в пользу Киева, положительно был решен вопрос с предоставлением упрощенного визового режима с Евросоюзом.

Бюрократические игры и реальный рынок. Как ЕС планирует воевать с Газпромом © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Все годы с момента обретения независимости украинская власть использовала энергетику в качестве оружия, шантажируя Европу. Что характерно, теперь Киев и Вашингтон пытаются обвинять в этом Россию. Как в известной поговорке: громче всех кричит «держи вора!» сам вор.

Чем закончится борьба Киева против «Северного потока — 2», станет понятно не позднее 8 января 2022 года. Именно в этот день истекает крайний срок для принятия решения германским регулятором по сертификации газопровода.

Кстати, если помешать сертификации не удастся, — а это более чем вероятно, так как в Европе еще достаточно здравомыслящих политиков, — у украинской власти есть «план Б».

«А он не так уж и вонюч»

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», — сказал президент Украины Владимир Зеленский в конце августа.

Оказывается, тогда на встрече с министром энергетики США он откровенно лукавил: команда украинского президента всерьез прорабатывает вопрос возобновления прямых закупок газа у России.

Об этом рассказала депутат Верховной Рады Людмила Буймистер, исключенная на днях из президентской фракции «Слуга народа».

По ее словам, основной причиной исключения стали ее неудобные вопросы о том, где и почем Украина будет покупать газ в этот отопительный сезон.

«Когда я стала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой, здесь терпение оборвалось. Только я начала говорить, что нас ведут к прямому контракту с "Газпромом" — все, тут уже не член фракции "Слуга народа"», — заявила Буймистер в эфире телеканала «Украина 24».

Если остановить «Северный поток — 2» не удастся и на стадии сертификации, то у Зеленского просто не останется другого выбора, кроме как идти на поклон к президенту РФ Владимиру Путину и выпрашивать газ по льготной цене.

Понятно, что глава российского государства не откажется спасти Украину от неминуемой коммунальной катастрофы.

Правда, при этом киевский режим понесет имиджевые потери, в стране обязательно начнутся беспорядки, спровоцированные националистами.

Именно поэтому самый естественный вариант разрешения газового кризиса — прямым переговоры с «Газпромом» — Зеленский оставляет на крайний случай.