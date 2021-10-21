Сокровища Мазепы и украинский Дракула: легенды мистического Чернигова

Чернигов можно смело назвать городом легенд: одно только его название таит сразу несколько загадочных историй. По одной из версий, на месте современного Чернигова когда-то рос дремучий лес под названием Черный гай, а со временем трансформация этих двух слов дала городу нынешнее название

Другая легенда гласит, что давным-давно городом правил князь Черный, который и назвал его в свою честь. О других тайнах древнего города в новой подборке легенд:

О Черной могиле

На территории Чернигова есть множество древних курганов дохристианской эпохи. Тайна одного из них связана с трагической любовью княжны Предславы Черной. В период с 948 по 968 годы в Чернигове правил племянник киевского князя Игоря Рюриковича по прозвищу Черный. У него было двое детей — Володислав и Предслава.

Легенда гласит, что Предслава была женщиной-воином и обладала неземной красотой. Узнав о ней, князь Хазарский пожелал взять ее в жены. Отец Предславы дал согласие, но девушка отказалась выходить замуж за нелюбимого. Когда договор с князем Хазарским был разорван, состоялась страшная битва, во время которой отважная девушка выбросилась из окна высокого дворца. Князь Черный также погиб в этой битве. Вместо свадьбы состоялись похороны прекрасной княжны Предславы и ее отца. Со временем этот курган стали называть «Черная могила».

Вместо приевшихся вампиров и зомби: самые мистические украинские образы на Хэллоуин © Sergei Tokmakov Terms.Law/Pixabay О призраке монаха Тарасия

На склонах Болдиных гор стоит Троицко-Ильинский монастырь, который возник на месте более раннего пещерного монастыря, основанного в 1069 году святым Антонием Печерским.

Антониевы пещеры являют собой большой комплекс подземных сооружений, который включает часовни с захоронениями и кельи, а также церкви. Общая протяженность пещерных известных ходов составляет более 350 метров, хотя, поговаривают, что ведут они до самого Киева.

С пещерами связано сразу несколько легенд. Одна из самых известных повествует о таинственной дымке в конце одного из тоннелей, которая иногда приобретает силуэт человека в рясе. Рядом с этим местом на стене есть надпись: «Спаси, Господи, раба Твоего Тарасия». Сотрудники музея Антониевых пещер говорят, что встретить призрака монаха Тарасия чаще всего можно во время больших религиозных праздников. Еще одна легенда связана с татарами. Когда в XII веке они захватили город и ворвались в монастырь, те из них, что бросились преследовать монахов в пещеры, исчезли без следа.

О Мотре Кочубей

Дом полковой канцелярии в Чернигове, построенный в конце 1690 года, принадлежал полковнику Якову Лизогубу. Но среди местных жителей он больше известен как дом Мазепы.

По одной из легенд, после смерти Лизогуба его жена продала дом Ивану Мазепе. В темных подвалах дома гетман Мазепа спрятал бочки с сокровищами. И именно здесь он тайно встречался со свой юной крестницей Мотрей — дочерью генерального писаря Василия Кочубея. За греховную связь с престарелым крестным мать прокляла Мотрю и с тех пор ее неприкаянная душа блуждает по миру. Каждый год в ночь на Пречистую она появляется возле дома Мазепы и умоляет прохожих благословить ее проклятую душу православным крестом, обещая открыть тайну сокровищ гетмана.

О черниговском вампире

Одна из городских легенд рассказывает об «украинском Дракуле» — знаменитом полковнике-упыре Василии Касперовиче Дунине-Борковском. Известно, что он носил звание генерального обозного Войска Запорожского и был одним из самых богатых людей Гетманской Украины.

Говорят, что после смерти полковника в городе начали происходить страшные вещи. Ровно в полночь из ворот Елецкого монастыря вылетала призрачная карета, запряженная вороными лошадьми, в которой сидел покойный Дунин-Борковский. Карета несла хозяина в его имение на Черной круче над Десной. Там мертвец обходил свои владения, а перед рассветом останавливался возле старого колодца и указывал в него пальцем. С первыми криками петухов призрак исчезал. Когда терпение горожан иссякло, процессия священников во главе с архиепископом Иоанном Максимовичем остановила призрачную карету на мосту и заставила повернуть обратно. Когда же гроб Борковского вытащили из склепа и открыли, обозный лежал в нем, как живой, а в зубах у него дымилась трубка. Грудь упыря пробили колом и перезахоронили его в родовом имении на берегу Десны. Той же ночью над городом прошумела гроза, река вышла из берегов и затопила место погребения.

О серебряных вратах Борисоглебского собора

Борисоглебский собор является одним из самых древних храмов Украины. Он строился как усыпальница князей рода Давыдовичей в период с 1120 по 1123 годы. За долгое время существования собор не раз разрушали и перестраивали. Каждый раз его архитектурный облик приобретал новые очертания, пока в 1950-х годах ему не вернули первоначальный вид.

Сейчас Борисоглебский храм является музеем Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний». Один из главных его экспонатов — серебряные царские врата с позолотой. Существует легенда, что врата изготовлены из серебряного языческого идола, которого нашли глубоко под землей во время строительства нынешнего Черниговского коллегиума. Вес идола составлял около 50 килограммов. По приказу гетмана Мазепы в одной из мастерских немецкого города Аугсбург из него создали этот шедевр ювелирного искусства высотой около 2,5 метров. В наши дни ворота все еще в хорошем состоянии.

О Пятницкой церкви

Церковь Параскевы Пятницы, построенная в конце XII — начале XIII века, неоднократно разрушалась, достраивалась и перестраивалась.

Старинная легенда рассказывает, что когда в 1239 году монголо-татары захватили и разрушили Чернигов, осталась нерушимой лишь Пятницкая церковь. Монахи, женщины и дети заперлись в ней и держали оборону. Церковь смогла выдержать все атаки, но когда закончились последние запасы воды и хлеба, защитники-монахи поднялись в верхнюю часть храма и выбросились на копья кочевников. После этого церковь несколько раз разрушали и восстанавливали вновь. С 1991 года Пятницкая церковь — действующий храм Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

С тыльной стороны можно увидеть вмурованный в стену камень, который, говорят, исполняет желания.