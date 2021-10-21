В четверг, 21 октября, в Брюсселе открывается двухдневное заседание НАТО на уровне министров обороны стран-участников. Чтобы, как сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг, обсудить возможности российского ракетного и ядерного потенциала

И, разумеется, дать, как говорит генсек, «оценку нашей ответной реакции на угрозу, исходящую от российских ядерных ракетных систем». Для этого в город писающего мальчика уже явился глава американского Пентагона Ллойд Остин, который должен будет играть первую скрипку в тех бравурных маршах, которыми министры будут взбадривать себя перед возможной непредсказуемой и жесткой, извините, вздрючкой при встрече с российскими ракетами

Мистер Остин как никто другой подходит на роль главного возбудителя НАТОвских коллег, потому перед этим саммитом почти параллельно случились два очень важных события, касающихся непосредственно Альянса.

Во-первых, сам Остин, по его словам, побывал в «прифронтовой полосе» — посетил по очереди Грузию, Украину и Румынию. Три страны, где у него была возможность лично понаблюдать и даже изучить так называемое российское военное присутствие и, конечно же, проверить мобилизационную готовность ему противостоять. В Грузии это Абхазия и Южная Осетия, которым Россия помогла отстоять свою независимость в противостоянии с Тбилиси. А также соседняя Армения, где официально находится российская военная база, которая, собственно, и остужает горячие головы всевозможных не в меру активных тамошних русофобов всех мастей.

В Украине это, ясное дело, самопровозглашенные республики Донбасса — ДНР, ЛНР и Крым, где, по версии Киева, идет затяжная и крайне ожесточенная российско-украинская война, в которой Украине буквально изнемогает от блистательных подвигов по защите западных ценностей на переднем крае.

Ну, а в Румынии, члене НАТО, Остин, не исключено пытался узнать, как Бухарест может повлиять на Молдавию, а через нее на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), где находятся склады с российским оружием и ограниченным контингентом для его охраны. И, конечно же, проверить, как страна, где уже есть американское оружие ПРО, может помочь США в их стремлении усилить свои роль и присутствие в Черном море. Вместе с Болгарией, а также враждующими не по-детски Грецией и Турцией. Для США Черное море — это выход и прямо на Россию и на нее через Кавказ, а потом и через Среднюю Азию, отделенную от гор Каспием. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но главное в другом — и в Тбилиси, и в Киеве Остин говорил одно и тоже: двери НАТО открыты перед любым желающим и никакая третья страна не имеет права вето на членство, мол, кого НАТО захочет, того и поимеет своим членом. В хорошем смысле этого слова.

Во-вторых, Россия как чувствовала все это коварство НАТО. И в ответ на высылку 10 своих сотрудников из представительства при Альянсе просто закрыла представительство НАТО в Москве, прекратила с нею все контакты и попросила НАТОвцев убраться из Москвы к 1 ноября.

Это решение Москвы, похоже, вогнало НАТО в ступор, но она привычно обвинила в разрыве отношений именно Москву. Но потом, похоже все же пошла на попятную. Столтенберг заявил, что НАТО не хочет окончательно рвать отношением с Россией и готова к сотрудничеству. «У нас сохраняются каналы связи с Россией, но мы сожалеем о решении России закрыть два офиса НАТО в Москве и прекратить деятельность миссии здесь в штаб-квартире. Подход НАТО к РФ остается по-прежнему комбинированным, сочетающим сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог. Но это стало более сложным из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве… Предложение созвать заседание Совета Россия-НАТО остается актуальным. И теперь от России зависит, отреагирует ли она в позитивном ключе», — сказал он. Федор Лукьянов: Конфликт России с НАТО вокруг Украины превратился в сплошную рутину © РИА Новости, Евгений Биятов

Россия пока гордо держит паузу. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «никакого диалога у нас с НАТО и так не было, а в случае необходимости, как уже разъяснял глава МИД РФ, российский посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы».

А вопросы-то могут возникнуть и нешуточные. Ведь самым неожиданным вопросом этого министерского саммита НАТО в Брюсселе может стать обсуждение гибридного принятия в состав организации Грузии и Украины. С предварительным представлением Плана действий по членству (ПДЧ) или без него не важно, главное — согласовать возможность принять новые страны в члены без распространения на них действия «пятерочки» — статьи 5 Устава НАТО, утвержденного 4 апреля 1949 года.

Чтобы не было разночтений, цитирую «пятерочку» полностью: «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности».

Именно эта статья была главным препятствием для НАТОвского «очленения» всех стран, которые имеют пограничные конфликты с соседями. Эта статья как бы обязывала весь Альянс воевать на стороне своего какого-либо воинственного члена, если ему угрожала война или даже военная опасность. Вот это препятствие теперь могут и попытаться убрать в ответ на действия России, использовав ее решение по НАТО как повод очередного расширения на восток, на новые приграничные с Россией территории. Украина придаст НАТО «огромной мощи» - Арестович © Алексей Арестович/Фейсбук

Такая идея «гибридного членства» давно муссируется в западных политических и экспертных кругах. И на «ура» эту идею восприняли, конечно же, в Украине, где ее несколько месяцев назад продвигал даже экс-спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер. А сейчас взахлеб поддерживает сам президент Украины Владимир Зеленский и все его ближайшее окружение. Все они, как один, уверены, что место Украины — в НАТО.

Более того, Киев придет в Альянс не с пустыми руками, а сильно усилит его. В том числе, и опытом войны с Россией. «Мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи. Потому что, кроме Соединенных Штатов и Турции, и Франции мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере по сухопутному компоненту, и принятие Украины в НАТО — это означает и новые возможности для НАТО так же», — сказал, в частности, советник главы Офиса президента (ОПУ), спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. Тот, о котором советник уже президента Михаил Подоляк сказал, что Арестович, мол, действует и говорит правильно, ибо «лечит украинское общество». Олег Неменский: Россия готовит силовой сценарий по Украине, но постарается его избежать © РИА Новости, Нина Зотина

Вот такое гибридное решение и может быть принято: геополитически сильные мира сего Украину и Грузию призовут и примут в НАТО, но при этом не возьмут на себя обязательства воевать за нее, если, не дай бог, придется. Зато их территорий Альянс сможет пользоваться так, как того будет требовать обстановка. Например, беспрепятственно размещать в Украине и Грузии НАТОвские базы с самым разнообразным оружием, включая ядерное. И невзирая не то, что Россия уже объявила, например, членство Украины в НАТО своей «красной линией», переступить которую она никому не позволит.

И в этом — весь обычный циничный прагматизм коллективного Запада в отношении к тем странам, которых им не жалко. Конечно, желать принять и принять — не одно и то же. НАТО может "высказать озабоченность", которую потом спустит на тормозах. Но вот попробовать на зуб Россию, то есть прикинуться готовыми к конфликту с ней, вполне могут. А так ли это, мы узнаем уже в ближайшие часы.