Еще в начале мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что три группы украинских ученых разработали прототипы вакцин от ковида. В начале октября глава Минздрава Украины Виктор Ляшко пообещал, что производство украинской разработки стартует уже в 2022 году. В Харькове уже начался монтаж линии по выпуску инактивированной вакцины против гриппа и против COVID-19. Но планы ученых по спасению украинцев от пандемии может нарушить отсутствие денег. Вчера глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий не смог назвать изданию Vesti.ua точную сумму, которая выделяется на разработку украинской вакцины. По словам Радуцкого, будут ли деньги на вакцину, можно будет понять тогда, когда народные депутаты проголосуют за государственный бюджет на 2022 год.
Еще в прошлом году из бюджета на разработку собственной вакцины уже было выделено около 100 миллионов гривен. Наладить производство рассчитывали на харьковском фармпредприятии Лекхим, киевском Фармак. Все эти заводы имеют международный сертификат GMP. Гранты на разработку формулы вакцины получили два предприятия: Львовский институт биологии клетки и Институт биохимии, физиологии и молекулярной биологии им. А. В. Палладина.
Правда, еще год назад ученые говорили, что лучше наладить производство уже сертифицированных американской или европейской вакцин. Они уже прошли все исследования и одобрены ВОЗ. Повторять этот путь для собственного украинского аналога долго и дорого. Учитывая, с какой скоростью мутирует вирус, на это нет ни времени, ни денег. В интервью украинскому изданию «Вести» директор Львовского института биологии клетки НАН Украины Андрей Сибирный рассказал, что разработка украинской вакцины до сих пор находится на стадии доклинических исследований, а ученые его учреждения сейчас только проводят опыты на мышах. А вот эффективность вакцины проверить на Украине будет нельзя: нет специальных лабораторий. Выход — перенести работы в Польшу или закрыть проект.
Тем временем в украинских новостных лентах появилась информация, что в Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.
Харьковское предприятие «ЛекХим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе и вакцин против COVID-19.
Не об этом ли проекте говорил министр здравоохранения Ляшко, называя «производством собственной украинской вакцины» выпуск китайской Sinovac?
Таким образом, украинская вакцина находится на стадии разработки, перспективы ее пока размыты. И по причине отсутствия финансирования, и потому, что лабораторная база не предназначена для такого уровня разработок под ключ. А также не следует сбрасывать со счетом конкуренцию на рынке: Pfiser и Moderna не потерпят новичка. Из этого можно сделать вывод, что, говоря о собственной вакцине, власти, скорее всего, имеют ввиду открытие производства на Украине уже одобренных ВОЗ препаратов.
Между тем ситуация с распространением инфекции и смертностью от ковида на Украине очень тревожная. 20 октября в стране выявлены 19,8 тысяч новых случаев инфицирования, 517 летальных исходов. Народный депутат Нестор Шуфрич призвал граждан спасать себя самим: «Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам с просьбой самостоятельно искать центр вакцинации и прививаться. Украинская власть только сейчас начинает понимать масштаб катастрофы и лихорадочно ищет возможности увеличения площадок для вакцинации, но уже поздно. Украина как государство и наши граждане заплатят за это высокую цену.
В итоге мы занимаем одно из последних мест в Европе и находимся далеко внизу статистики по количеству вакцинированных в мире. Ведь те миллионы, которыми еще месяц назад так гордился наш премьер-министр — это не более 16% полностью вакцинированного населения нашей страны. А значит, мы абсолютно уязвимы перед пандемией», — написал Шуфрич на своей странице в ФБ.