Проект по созданию украинской вакцины от короновирусной инфекции такой же загадочный, как сам вирус. О ее разработке продолжают говорить так уверенно, как будто она уже находится на завершающей стадии. Но это далеко не так

Украина краснеет. Страну накрыла волна коронавируса © REUTERS, Valentyn Ogirenko Алексей Данилов сообщил, что три группы украинских ученых разработали прототипы вакцин от ковида. В начале октября глава Минздрава Украины Виктор Ляшко пообещал, что производство украинской разработки стартует уже в 2022 году. В Харькове уже начался монтаж линии по выпуску инактивированной вакцины против гриппа и против COVID-19. Но планы ученых по спасению украинцев от пандемии может нарушить отсутствие денег. Вчера глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий не смог назвать изданию Vesti.ua точную сумму, которая выделяется на разработку украинской вакцины. По словам Радуцкого, будут ли деньги на вакцину, можно будет понять тогда, когда народные депутаты проголосуют за государственный бюджет на 2022 год.

Еще в прошлом году из бюджета на разработку собственной вакцины уже было выделено около 100 миллионов гривен. Наладить производство рассчитывали на харьковском фармпредприятии Лекхим, киевском Фармак. Все эти заводы имеют международный сертификат GMP. Гранты на разработку формулы вакцины получили два предприятия: Львовский институт биологии клетки и Институт биохимии, физиологии и молекулярной биологии им. А. В. Палладина.

«Владею латынью»: Данилов дал комментарий о вакцинации детей на Украине © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Андрей Сибирный рассказал, что разработка украинской вакцины до сих пор находится на стадии доклинических исследований, а ученые его учреждения сейчас только проводят опыты на мышах. А вот эффективность вакцины проверить на Украине будет нельзя: нет специальных лабораторий. Выход — перенести работы в Польшу или закрыть проект.

Тем временем в украинских новостных лентах появилась информация, что в Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.

Харьковское предприятие «ЛекХим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе и вакцин против COVID-19.

Не об этом ли проекте говорил министр здравоохранения Ляшко, называя «производством собственной украинской вакцины» выпуск китайской Sinovac?

«Очередь катафалков в крематорий». Как в бывшем СССР убедят вакцинироваться © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Между тем ситуация с распространением инфекции и смертностью от ковида на Украине очень тревожная. 20 октября в стране выявлены 19,8 тысяч новых случаев инфицирования, 517 летальных исходов. Народный депутат Нестор Шуфрич призвал граждан спасать себя самим: «Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам с просьбой самостоятельно искать центр вакцинации и прививаться. Украинская власть только сейчас начинает понимать масштаб катастрофы и лихорадочно ищет возможности увеличения площадок для вакцинации, но уже поздно. Украина как государство и наши граждане заплатят за это высокую цену.

В итоге мы занимаем одно из последних мест в Европе и находимся далеко внизу статистики по количеству вакцинированных в мире. Ведь те миллионы, которыми еще месяц назад так гордился наш премьер-министр — это не более 16% полностью вакцинированного населения нашей страны. А значит, мы абсолютно уязвимы перед пандемией», — написал Шуфрич на своей странице в ФБ.