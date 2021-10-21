Президентский рейтинг от КМИС также показал существенное падение популярности Владимира Зеленского (на 8,4% за последний месяц). В опросе участвовали 1200 респондентов.
По данным нового опроса «Европейская солидарность» получила поддержку 13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором, «Слуга народа» — соответственно, 13,7% и 15.5%, «Батькивщина» — 12% и 13,6%, «ОПЗЖ» — 11,5% и 13%.
Далее идут «Сила и честь» Игоря Смешко (7,6% и 8,6%), «Наши» Евгения Мураева (5% и 5,7%). Возвращается к проходному барьеру Радикальная партия Олега Ляшко (4,9% и 5,6%), «Украинский стратегия Гройсмана» (4,9% и 5,6%), а также радикальная националистическая "Свобода" (3,9% и 4,4%).
В сентябре, по данным КМИС, «Слуга народа» имела поддержку 20,0%, а «Евросолидарность» — 17,4%.
Таким образом поддержка «Евросолидарности» с мая-июня выросла на 0,3%, а с сентября — снизилась на 1,7%. В то же время поддержка «Слуги народа» с июня упала на 2,2%, а с сентября — на 4,5%. Рейтинг "Батькивщины" с сентября вырос на 2,8%, но с мая-июня упал на 0,3%. Поддержка ОПЗЖ с весны сократилась на 1,7%, а с сентября — выросла на 1,6%. Иными словами за исключением тенденции к падению «Слуги народа», у остальных партий изменения происходят в рамках статистической погрешности.
«За последний период наблюдается неопределенная и динамическая ситуация с электоральным доминированием четырех политических сил: «ЕС», «Слуги народа», «Батькивщины» и «ОПЗЖ». Причем, партии идут «плотно», и отрыв между ними достаточно незначительный, в этом опросе — в пределах статистической погрешности. Например, в этом опросе разница для топ-4 партий между партиями с относительно большей/меньшей поддержкой является всего 2,4% всех респондентов», — прокомментировал результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушевецький.
У респондентов также спрашивали, кого они считают оппозицией, поскольку за это почетное звание борется сразу несколько политических сил. Результаты показали, что 27,2% оппозицией считают «Европейскую солидарность», 24,3% — ОПЗЖ, 17,5% — «Батькивщину», а 4,4% — партию «Голос».
Вместе с тем, 44,9% респондентов также полагают, что нынешняя власть не отличается от прошлой, а 29,9% считают ее хуже предыдущей, а 22% убеждены, что наоборот — нынешняя лучше предыдущей.
Опрос также показал, что за последние два года (с 2019) финансовое положение 55.5% опрошенных и их семей ухудшилось, 10,7% говорят об улучшении и у трети опрошенных (32,9%) оно не изменилось за этот период. Экономические проблемы можно считать основной причиной падения популярности президентской партии.
По данным того же опроса, 42.1% возлагают ответственность за экономический кризис на коррупцию, 31,2% считают виновной в кризисе некомпетентность властей, 12,1% пеняют на коронавирус, а 8,5% — войну в Донбассе, которую украинские власти и социологи позиционируют, как войну РФ против Украины.
С другой стороны, не следует забывать, что опросы украинских социологов зачастую являются манипуляционными, призванными создать определенный рейтинг, на который уже будут ориентироваться избиратели (формирующая «социология»). Telegram-каналы, близкие к Офису президента называют этот опрос «заказом» структур Рината Ахметова. «Донецкий олигарх решил пугать президента высосанными из пальца рейтингами», — пишет «Карточный офис», комментируя результаты опроса КМИС.
И мы действительно видим в рейтинге партий политические проекты, которые традиционно на Украине связывают с самым богатым украинцем — «Радикальную партию Ляшко» и партию «Наши» Мураева. Реанимация этих политических сил из небытия происходит преимущественно благодаря СМИ. Последнее время Ляшко и Мураев часто выступают на телеканалах Рината Ахметова, критикуя действующую власть.
Ответом на социологию КМИС, как утверждает Telegram-канал WASH, станут опросы других социологических служб, которые «вернут» лидерство «Слугам народа».
«Офис Президента в срочном порядке готовит к публикации две социологии, которые будут с менее критичным падением рейтинга Владимира Зеленского и перебьют негативные тенденции от социологии КМИС», — пишет WASH.
В то же время Telegram-канал «Шептун» считает, что падение рейтинга президента и его политической силы действительно происходит, при всей предвзятости украинских социологов. «КМИС представил рейтинг партий, в котором ЕС Петра Порошенко обошла Слугу народа. Можно много говорить о предвзятости КМИС и т.д. Однако о падении рейтингов предупреждали. Особенно на фоне тупорылых заявлений некоторых слуг. И этот разрыв будет лишь усиливаться», — пишет «Шептун».
Telegram-канал «Крокодил», комментируя результаты опроса, тоже делает оговорку относительно продажности украинских социологов, приходит к выводу, что падение популярности «Слуг народа» происходит в реальности.
«По результатам опроса от КМИС Европейская солидарность занимает первое место среди всех партий. Сейчас самое удобное время для социологических центров, которые продают свои услуги всем, кто покупает. Выборы не скоро, а это значит, что проверить достоверность этого опроса не получится. Касательно партии власти я уверен, что их история подходит к концу. Трансформация слуг народа оказалась настолько чудовищной, что люди смотря на них спустя пару лет приходят в ужас от осознания того, за кого они голосовали», — считает «Крокодил».
Telegram-канал «The Панда» предупреждает, что даже нынешние результаты вскоре покажутся президенту и его «слугам» желательными на фоне дальнейшего падения популярности.
«Вчера все смаковали 25%, которые социологи нарисовали Зеленскому. Но, на самом деле, 25% это еще очень даже ничего — другой «народный президент» Ющенко закончил свой срок с 5%. Зеленскому везет в том плане, что у него пока нет конкурентов — Порошенко и Тимошенко всех достали не меньше. А то бы рейтинг летел вниз куда шустрее. Потому что с экономикой все плохо, с коронавирусом очень плохо, как перезимуем — непонятно, война продолжается, внутри страны у Зеленского все меньше друзей и все больше врагов, на международной арене — не лучше. А возможности для маневра стремительно тают — цирковые выступления а-ля «санкции СНБО» и «борьба с олигархами» уже мало кого забавляют. Так что 25% — это не смешно. Они скоро за деньги будут такие опросы разгонять, как свидетельство всенародной поддержки», — пишет «The Панда».
Ожидаемой реакцией на озвученное падение рейтинга президента и его партии станет не борьба с его экономическими причинами, а с теми, кто их озвучивает. «Слуги народа», как и президент, предпочитают пребывать в искусственно созданной реальности или «теплой ванной», предпочитая получать лишь хвалебные новости и слышать откровенную лесть. А какие настроения бродят среди тех миллионов украинцев, которым нечем оплачивать счета, вряд ли представляют себе, как советники президента, так и социологи.