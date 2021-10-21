В четверг 21 октября Киевский институт социологии (КМИС) опубликовал результаты нового опроса относительно популярности политических партий. Его результаты говорят, что впервые за последние годы президентская партия «Слуга народа» утратила лидерство, уступив партии экс-президента Петра Порошенко.

«Слуга народа» теряет лидерство: кто опережает партию Зеленского © REUTERS, Jonathan Ernst

По данным нового опроса «Европейская солидарность» получила поддержку 13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором, «Слуга народа» — соответственно, 13,7% и 15.5%, «Батькивщина» — 12% и 13,6%, «ОПЗЖ» — 11,5% и 13%.

Далее идут «Сила и честь» Игоря Смешко (7,6% и 8,6%), «Наши» Евгения Мураева (5% и 5,7%). Возвращается к проходному барьеру Радикальная партия Олега Ляшко (4,9% и 5,6%), «Украинский стратегия Гройсмана» (4,9% и 5,6%), а также радикальная националистическая "Свобода" (3,9% и 4,4%).

В сентябре, по данным КМИС, «Слуга народа» имела поддержку 20,0%, а «Евросолидарность» — 17,4%.

Таким образом поддержка «Евросолидарности» с мая-июня выросла на 0,3%, а с сентября — снизилась на 1,7%. В то же время поддержка «Слуги народа» с июня упала на 2,2%, а с сентября — на 4,5%. Рейтинг "Батькивщины" с сентября вырос на 2,8%, но с мая-июня упал на 0,3%. Поддержка ОПЗЖ с весны сократилась на 1,7%, а с сентября — выросла на 1,6%. Иными словами за исключением тенденции к падению «Слуги народа», у остальных партий изменения происходят в рамках статистической погрешности.

«За последний период наблюдается неопределенная и динамическая ситуация с электоральным доминированием четырех политических сил: «ЕС», «Слуги народа», «Батькивщины» и «ОПЗЖ». Причем, партии идут «плотно», и отрыв между ними достаточно незначительный, в этом опросе — в пределах статистической погрешности. Например, в этом опросе разница для топ-4 партий между партиями с относительно большей/меньшей поддержкой является всего 2,4% всех респондентов», — прокомментировал результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушевецький.

Что случилось с электоратом? Соцсети о падении рейтинга президента Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вместе с тем, 44,9% респондентов также полагают, что нынешняя власть не отличается от прошлой, а 29,9% считают ее хуже предыдущей, а 22% убеждены, что наоборот — нынешняя лучше предыдущей.

Опрос также показал, что за последние два года (с 2019) финансовое положение 55.5% опрошенных и их семей ухудшилось, 10,7% говорят об улучшении и у трети опрошенных (32,9%) оно не изменилось за этот период. Экономические проблемы можно считать основной причиной падения популярности президентской партии.

По данным того же опроса, 42.1% возлагают ответственность за экономический кризис на коррупцию, 31,2% считают виновной в кризисе некомпетентность властей, 12,1% пеняют на коронавирус, а 8,5% — войну в Донбассе, которую украинские власти и социологи позиционируют, как войну РФ против Украины.

С другой стороны, не следует забывать, что опросы украинских социологов зачастую являются манипуляционными, призванными создать определенный рейтинг, на который уже будут ориентироваться избиратели (формирующая «социология»). Telegram-каналы, близкие к Офису президента называют этот опрос «заказом» структур Рината Ахметова. «Донецкий олигарх решил пугать президента высосанными из пальца рейтингами», — пишет «Карточный офис», комментируя результаты опроса КМИС.

И мы действительно видим в рейтинге партий политические проекты, которые традиционно на Украине связывают с самым богатым украинцем — «Радикальную партию Ляшко» и партию «Наши» Мураева. Реанимация этих политических сил из небытия происходит преимущественно благодаря СМИ. Последнее время Ляшко и Мураев часто выступают на телеканалах Рината Ахметова, критикуя действующую власть.

Ответом на социологию КМИС, как утверждает Telegram-канал WASH, станут опросы других социологических служб, которые «вернут» лидерство «Слугам народа».

«Офис Президента в срочном порядке готовит к публикации две социологии, которые будут с менее критичным падением рейтинга Владимира Зеленского и перебьют негативные тенденции от социологии КМИС», — пишет WASH.

В то же время Telegram-канал «Шептун» считает, что падение рейтинга президента и его политической силы действительно происходит, при всей предвзятости украинских социологов. «КМИС представил рейтинг партий, в котором ЕС Петра Порошенко обошла Слугу народа. Можно много говорить о предвзятости КМИС и т.д. Однако о падении рейтингов предупреждали. Особенно на фоне тупорылых заявлений некоторых слуг. И этот разрыв будет лишь усиливаться», — пишет «Шептун».

Telegram-канал «Крокодил», комментируя результаты опроса, тоже делает оговорку относительно продажности украинских социологов, приходит к выводу, что падение популярности «Слуг народа» происходит в реальности.

«По результатам опроса от КМИС Европейская солидарность занимает первое место среди всех партий. Сейчас самое удобное время для социологических центров, которые продают свои услуги всем, кто покупает. Выборы не скоро, а это значит, что проверить достоверность этого опроса не получится. Касательно партии власти я уверен, что их история подходит к концу. Трансформация слуг народа оказалась настолько чудовищной, что люди смотря на них спустя пару лет приходят в ужас от осознания того, за кого они голосовали», — считает «Крокодил».

Зеленский пошел вниз. А плохо будет всем

«Вчера все смаковали 25%, которые социологи нарисовали Зеленскому. Но, на самом деле, 25% это еще очень даже ничего — другой «народный президент» Ющенко закончил свой срок с 5%. Зеленскому везет в том плане, что у него пока нет конкурентов — Порошенко и Тимошенко всех достали не меньше. А то бы рейтинг летел вниз куда шустрее. Потому что с экономикой все плохо, с коронавирусом очень плохо, как перезимуем — непонятно, война продолжается, внутри страны у Зеленского все меньше друзей и все больше врагов, на международной арене — не лучше. А возможности для маневра стремительно тают — цирковые выступления а-ля «санкции СНБО» и «борьба с олигархами» уже мало кого забавляют. Так что 25% — это не смешно. Они скоро за деньги будут такие опросы разгонять, как свидетельство всенародной поддержки», — пишет «The Панда».

Ожидаемой реакцией на озвученное падение рейтинга президента и его партии станет не борьба с его экономическими причинами, а с теми, кто их озвучивает. «Слуги народа», как и президент, предпочитают пребывать в искусственно созданной реальности или «теплой ванной», предпочитая получать лишь хвалебные новости и слышать откровенную лесть. А какие настроения бродят среди тех миллионов украинцев, которым нечем оплачивать счета, вряд ли представляют себе, как советники президента, так и социологи.