В среду 20 октября Верховная Рада в первом чтении приняла бюджет на следующий год. До 1 декабря он должен быть окончательно принят в третьем чтении. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал проект предназначенным для «модернизации Украины». На что Киев планирует потратить свои средства, а на чем сэкономить, разбиралось издание «Украина.ру».

Бюджет Украины на 2022 год не рассчитан на развитие страны — Бортник © Facebook, Верховна Рада України

Сокращения дефицита от Украины регулярно требует Международный валютный фонд (МВФ) и прочие зарубежные банкиры, которых интересует расплата по кредитам. Каждый год в проекте бюджета он должен вроде бы уменьшаться, но по факту обычно возрастает. По сути, драфт составляется как документ, которым надо помахать перед носом у кредиторов. Сейчас речь идет о 700 миллионах долларов следующего транша.

Покрывать дефицит бюджета планируется за счет очередных внешних заимствований, а только в 2022 году Украина должна погасить финансовые обязательства на сумму 571,1 миллиард гривен (преимущественно по облигациям госзайма). ОТ МВФ в следующем году в целом ожидают не менее 3 миллиардов долларов.

Следует также отметить, что бюджет рассчитывался исход из старых цен на газ (по 220 долларов за тысячу кубометров). По этим же ценам рассчитывались и субсидии населению.

Также в проекте номинальный ВВП ожидается в 5,368 триллионов гривен, рост ВВП — на 3,8%, а индекс инфляции — 6,8%. Заложенный в бюджет курс доллара — 28,7 гр (сейчас — 26,2). Прогнозы роста экспорта товаров и услуг на 6,5%, а импорта — на 9,2%, то есть торговый баланс будет опять не в пользу украинской экономики. Уровень безработицы — 8,5%. Рост минимальной зарплаты запланирован лишь на 200 гр (600 р.) и то — с октября следующего года. И даже эти 200 гр — это ниже предполагаемого уровня инфляции, то есть реальные доходы украинцев сократятся или будут заморожены, как того требуют западные банкиры.

От приватизации планируется получить 8 миллиардов гривен. Доходы также планируют нарастить за счет роста поступлений от НДС и борьбы с контрабандой. Отметим, что прошлые попытки нарастить доходы за счет этих статей оказались провальными. Планируется также на 30% повысить акциз на сигареты.

Тимошенко окрестила бюджет-2022 Украины продолжением эпохи бедности © Юлия Тимошенко/скрин видео Facebook

По динамике роста расходов отчетливо видны приоритеты команды Зеленского. В сравнении с текущим годом существенно возрастают расходы на Укравтодор и программу «Большое строительство», ставшее в текущем году, как утверждают критики, одной из основных схем распила бюджета. «Укравтодору» увеличивают финансирование на 66,4%. На «Большое строительство» выделяют 124 миллиарда (+200 миллионов). Большую часть этих средств планируется получить за счет кредитов. Госкосмосу на космические программы планируется выделить 1,1 миллиарда гривен, что может быть еще одной из схем освоения бюджета людьми президента. До 23 миллионов гривен (+5,3 миллиона) увеличат финансирование так называемому «мовному омбудсмену», который должен следить, чтобы русский или венгерский языки не использовались, а также подсчитывать процент русских слов в эфирах телеканалов.

На погашение долгов по судебным решениям по выплатам «чернобыльцам» и инвалидам (а их накопилось более 6 миллиардов гривен) в бюджете заложены лишь 100 миллионов. То есть люди должны ждать еще несколько лет причитающиеся им по закону социальные выплаты. Однако на финансирование Центра по противодействию дезинформации нашлись дополнительно 56 миллионов гривен, хотя эта контора за последние полгода разродилась лишь методичкой для украинских СМИ, в которой войну на востоке страны требует называть «российской оккупацией», писать «в Украине», а не «на Украине» и «на Донбассе» вместо «в Донбассе».

С каждым годом на Украине увеличивается и финансирование силовиков. Не обошли вниманием Генпрокуратуру — на нее увеличивают траты на 17,5% (с 11,5 миллиардов гр. до 13,6). Излюбленному детищу американского посольства — Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) — на 10,6%. Правда отдачи от НАБУ особенно никакой нет — в бюджет эта структура почти ничего не возвращает, но ее требует содержать дипмиссия США, как инструмент давления на Киев. С момента их создания на антикоррупционные органы было потрачено 500 миллионов долларов, а вернули они в бюджет смешные 30 тысяч, то есть экономическая эффективность этих ведомств стремится к нулю.

Однако саму крупную «прибавку к жалованию» получает любимый инструмент Зеленского по подавлению несогласных — Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) под управлением Александра Данилова, вводящий санкции против своих же граждан, СМИ и политических партий. СНБО добавят 21,12% (до 300 миллионов гривен).

Минобороны увеличивают финансирование с 117,6 миллиардов гривен в текущем году до 131 миллиарда. В целом же оборонный бюджет возрастает до 5,95% от ВВП, что составит 319,4 млрд грн. Еще миллиард подбросят СБУ (с 15 до 16 миллиардов гр). МВД выделяют 98,2 млрд гривен.

Предложения отдельных депутатов по повышению расходов на социальные программы были преимущественно сняты. Решили добавить только 1 миллиард гривен на борьбу с коронавирусом в учебных учреждениях. Еще 1 миллиард добавили местным властям на инфраструктурные проекты. Вот только распределять их будет группа депутатов из бюджетного комитета. Фактически этот пункт является своеобразной взяткой лояльным депутатам-мажоритарщикам. Средств выделяется немного, достаются они тем, кто сможет проявить наибольшее уважение к Офису президента.

В доходной статье планируются поступления от государственных компаний на уровне 48,6 миллиардов гривен. Планируется также увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 24,12% (до 170,8 миллиардов гривен). И это очень странно, так как увеличиваться там особо нечему. По данным Счетной палаты за 7 месяцев текущего года количество работающих украинцев (плательщиков НДФЛ) сократилось на 3,6%. И тут одно из двух: либо с оставшихся придется «драть три шкуры», либо планируемые доходы изначально являются очковтирательством для западных кредиторов.

Рабинович объяснил, почему Украину ждет «бюджет нищеты» © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Их точно не хватит. В следующем году мы все разбогатеем или снизятся тарифы, или может будет такая верификация [сложная процедура подтверждения материального состояния, — прим. авт.], что субсидиантов станет намного меньше», — задает по этому поводу вопрос украинский экономист Олег Пендзин.

Расходы на здравоохранение тоже не радуют. И это на фоне пандемии. Вместо предписанных законом о медицинских гарантиях 5% ВВП, в 2022 году планируется выделить 224 миллиарда гривен или 4,2% ВВП.

Экономист Алексей Кущ называет этот проект бюджета, «антисоциальным, как и в прошлые годы».

Ко второму и третьему чтению будут еще вноситься поправки, но, как напоминает эксперт Виктор Скаршевский, опыт прошлых лет показывает, что «кардинально бюджет вряд ли перепишут», а итоговые цифры если и поменяются, то в пределах 3-5%.

Скаршевский также называет бюджет Украины на 2022 год «стандартным для бедного аграрного государства», который не предполагает экономического прорыва и развития промышленности. Напомним, что премьер-министр Шмыгаль назвал его «бюджетом модернизации». Модернизация проявляется все последние годы отнюдь не в экономическом развитии. Бывший премьер-министр Алексей Гончарук говорил о «развитии и безопасности». Ранее премьер-министр Владимир Гройсман презентовал свой проект, как «человекоцентричный». Однако до сих пор казна Украины должна решить лишь три задачи: прикормить националистов, удовлетворить запросы силовиков и помочь окружению президента распилить внешние кредиты.