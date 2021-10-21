Рейтинг президента Украины за месяц обвалился. По новым социологическим исследованиям КМИС, число украинцев, одобряющих действия Зеленского, сократилось с 33,3% до 24,7%. Офшорный скандал, энергетический коллапс, вагнергейт — все это сказалось на популярности главы Украины. Как оценили эксперты рейтинг доверия к Зеленскому — в обзоре соцсетей

Политолог Руслан Бортник привел данные опроса и проанализировал позиции не только президента, но и главных политиков страны.

«По данным КМИС, В. Зеленский за месяц потерял более 8% своего рейтинга.

Согласно данным социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 15-18 октября 2021г.

В президентском рейтинге продолжает лидировать:

• В. Зеленский —24,7% опрошенных. В сравнении с опросом, который приводил КМИС 10-15 сентября 2021г., рейтинг президента потерял(-8,6%); было —33,3%.

• П. Порошенко — 15,6% (-1,2%)

• Ю. Тимошенко — 12,2% (+1,9%)

• Ю. Бойко — 9,4% (не изменился)

• И. Смешко — 7,8% (-0,9%)

• Д. Разумков — 7,1% (с начала июня +4%)

• Е. Мураев — 6,2% (не изменился)

• В. Гройсман — 5,3%(-0,4%)

• О. Ляшко — 5,1% (+0,5%)

• В. Медведчук — 2,9% (с начала июня — 1,4%)

• О. Тягнибок — 0,8% (-0,7%)

• К. Рудик — 0,8%(+0,8%)

Отношение граждан к отставке спикера парламента Д. Разумкова:

• 44,1% респондентов безразлично к этому вопросу.

• 39,1% — относятся отрицательно.

• 8% — положительно.

• большинство граждан считают, что отставка спикера ничего не изменит — 57,2%.

• 24,3% — видят этом превращение парламента в послушный инструмент Офиса Президента.

• 6,6% ожидают ускорения реформ в стране.

Срыв спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии Вагнер.

• о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии Вагнер знают 51,5 % опрошенных.

• из них большинство (39,5%) возлагают ответственность за срыв операции на высшее политическое руководство Украины.

• 19,7% считают, что это происходило из-за нехватки профессионализма у высшего политического руководства Украины.

(другие варианты ответов встречались значительно реже).

О международном расследовании Pandora Papers.

• знают 61,7% опрошенных.

• из них подавляющее большинство — 77,1% — считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве владели офшорными счетами за рубежом.

• считают, что в этом нет ничего плохого — 15,6%.

• при этом, независимо от осведомленности 56,9% доверяют этой информации.

• не верят — 22,6% респондентов.

• среди осведомленных доверяют расследованию 85,4%

• не доверяют — 11,6%

Результаты опроса наглядно демонстрируют, что украинское общество в основном негативно оценивает как скандалы связанные с «офшорами», и «вагнеровцами», так и отставку спикера (негативно это событие оценили почти 40% против 8%). В результате рейтинг В. Зеленского за месяц потерял более 8%. При этом можно говорить о том, что часть разочаровавшегося электората перетекает от В. Зеленского к Д. Разумкову, с июня его рейтинг увеличился на +4%. В дополнении ко всему в стране намечается тарифный кризис, поэтому тенденция снижения рейтингов власти продолжится».



Журналист Алена Яхно написала о прозрении украинского избирателя: «Я очень ждала эту социологию КМИС. У меня было ощущение, что зеленый туман развеивается. И вот мои ощущения подтвердились цифрами.

–9% — настолько упал рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрьским опросом.

Постоянная ложь, неготовность к зиме, скандал Пандора, о котором, несмотря на попытку Банковой блокировать информацию, так или иначе знают уже около 60% людей… Все это наконец-то сработало.

Украинский избиратель начал что-то подозревать».



Политический эксперт Елена Маркосян написала о закономерностях всех украинских президентов:

«Опубликована новая социология. КМИС опубликовал данные соцопроса, который проводился 15-18 октября. Я скептически отношусь к опубликованной информации, но она дает определенные маячки. Статистическая погрешность выборки указана в диапазоне от 1,4 до 3,2%. Если учитывать близость данных, то кому-то их можно поднять, кому-то опустить. Отсутствие в социологии информации по Анатолию Шарию априори делает данное исследование необъективным. Хотя бы потому, что его позиции на уровне местного самоуправления выше позиций Тягнибока, которого включают во все отчеты.

Данные по Зеленскому очень показательные — 19,1%. Его рейтинг еще ближе подошел к "точке невозврата" в 15%. Все украинские президенты, пройдя этот показатель, начинали терять рейтинг стремительными темпами и не могли его удержать».



Политик Виктория Сюмар защищала своего однопартийца Порошенко и связала нападки на экс-президента со снижением рейтингов президента нынешнего:

«Если кого-то интересует, почему у Зеленского и слуг падает рейтинг, послушайте утренний выступление Неклюдова, который призвал созвать СНБО, чтобы применить санкции против Roshen, потому что… в конфетах сахар и трансжиры… СНБО. По Roshen. Санкции ввести. И каналы закрыть. Сахара в конфетах. Если вам кажется, что это бред и абсурд, то мы в нем живем, по моему ощущению, со «стадионов и анализов»… А то, что СНБО Порошенко и санкции по каналам будут, я не сомневаюсь. Маразм должен достичь своего апогея. И уже после самой темной ночи будет, видимо, Рассвет. Судя по цифрам, уже немного светлеет в головах».



Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков поддержал тему прозрения электората: «Тут у Вовы упал…

Что только не делали у Вовы.

Снимали ролики всякие разные, на фоне штандартов и в виде селфи. Проводили РНБО и страшно делали глазами. Порошенко с утра до вечера, по всем эфирам — сегодня даже подняли тему количества сахара в продукции Рошен и работы Липецкой фабрики. Ооо, как давно мы не слышали про Липецкую фабрику.

Что только не делали у Вовы… а упал.

Упал рейтинг поддержки, с 33,3% в сентябре до 24,7% в октябре. Ибо "вагнергейт", ибо Офшор-95, ибо цены растут, ибо тарифы растут.

Вот у Вовы и упал.

Я уже много-много раз говорил — его избиратели начали массово разочаровываться. И результат на табле».



Политолог Олег Хелгив тоже считает, что народу надоели зрелища — он хочет хлеба:

«Вовремя предать — это не предать, а предвидеть. Еще раз подтвердил Разумков. Если рейтинг Зеленского обвалился на 8% за месяц, и сейчас 24%, то у Димы, на фоне разрыва с Вовой, вырос в два раза, и уже 7%.

Офис Президента и Зеля борются с падением рейтинга как умеют. Пытаются закрутить гайки СМИ, выдвигают условия кого пускать на эфиры, кого нет и Подоляк лично назначает на какие передачи и кто из Слуг будет ходить. То есть шоумены действуют по уровню своего развития.

Вместо борьбы с кризисом — темники для СМИ и шоу для народа. Только сдается, народ уже зрелищ объелся и хочет, чтобы офшорами Зеля с ним поделился».

Политолог Глеб Ляшенко предрекает скорый крах ЗЕвласти: «За минувший месяц рейтинг пианиста обвалился на 10%. Если бы выборы президента прошли сегодня, Зеленскому отдали бы голос 24,7% украинцев.

Ну, наконец-то! Я этого ждал! 25 процентов!!! Элита! Теперь Зеленский на все свои фото в соцсетях обязательно должен поместить "ДЯКУЮ", а затем послать в район Керченского пролива буксир "Яны Капу".

Пэрэмога уже близко».

