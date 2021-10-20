Вторая половина 2021 года выдалась тяжёлой для многих высокопоставленных руководителей Крыма. Началась эта трудная для чиновников пора летом, а пика достигла уже после октябрьских выборов в Госдуму

Еще 19 июля заявление об увольнении написали глава Минэкологии Геннадий Нараев и руководитель Минтопэнерго республики Евгений Рукавишников, а позднее и глава местной администрации Керчи Сергей Бороздин.

А уже после выборов в Госдуму в Крыму свои должности покинули вице-премьер Евгений Кабанов, министр транспорта Евгений Исаков (оба арестованы и помещены под домашний арест), министр здравоохранения Александр Остапенко и глава Минстроя Михаил Храмов.

При этом в коридорах Совмина поговаривают, что это далеко не конец. На Украине снимут фильм про «героических» курсантов в Крыму © скриншот видео Olga Z

Кто на новенького?

В Крыму много лет существует проблема, очевидная даже простым гражданам. С подбором кадров в регионе — большие проблемы. Руководители регулярно меняются в министерствах жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, строительства, здравоохранения.

Ожидается, что до конца года будут приняты решения по новым отставкам. В зоне риска — главы администраций Евпатории, Бахчисарая и Симферополя.

Глава Евпатории Роман Тихончук получил нагоняй в прямом эфире от губернатора Сергея Аксенова за грязь на улицах города. За это же получил выговор глава Бахчисарая Дмитрий Скобликов. Регулярно «на ковёр» вызывают Валентина Демидова, главу столицы Крыма: он никак не может разобраться с реконструкцией двух важных общественных пространств — площадей Куйбышева и Ленина.

«В ближайшее время можно ожидать отставку в Евпатории, под вопросом сейчас Роман Тихончук, — говорит политический эксперт Владимир Джаралла. - Могут уйти в отставку и другие городские головы. Особенно те, к кому были замечания в последнее время в связи с ошибками управления.

Пока затишье лишь в районах полуострова. Объяснить это просто. Города — это центры концентрации финансовых потоков и информационной повестки. В районах, особенно сельскохозяйственных, все спокойнее. Люди заняты работой, у них свои правила и своя ежедневная рутина».

Руководители, ау!

«Нация казаков и диссидентов»: Аваков призвал вернуть Крым силой и намекнул, что Зеленский строит карточный домик © Facebook, Арсен Аваков

«На полуострове есть два вида отставок, — объясняет Джаралла. - Один вид вызван работой силовиков. Второй — причинами местного характера, если так можно сказать. В любом регионе губернатор проводит перетряску. В Крыму наложились обе причины друг на друга, появилось впечатление шквала».

Однако этой осенью было существенное отличие от предыдущих отставок. Глава Республики Крым молчал, не комментировал задержания Евгения Кабанова и Михаила Храмова. Политолог Ольга Грабовец полагает: причина в том, что федеральные силовики действуют по своему усмотрению и не озвучивают решения заранее руководителю региона.

Они не любят Крым!

Политолог Александр Форманчук придерживается другого мнения. Он считает, что отставки на полуострове — все же прерогатива Сергея Аксёнова. По словам эксперта, у главы Республики Крым очень высокая планка требований, и не все ей соответствуют.

«В Крыму, как и по всей России, есть желающие использовать бюджет по своему усмотрению, — говорит политолог. - Скажем так, тратить деньги в других направлениях.

Конечно, отставки ещё будут, это понятно, зная характер Аксёнова. Будем надеяться, что обойдётся без случаев как с Кабановым, когда есть вопросы по расходованию средств. Но однозначно есть претензии к исполнению своих обязанностей со стороны министров и глав муниципальных образований». Европейский союз расширил персональные санкции за Крым © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Эксперт считает, что постоянная ротация кадров — последствия в том числе развала СССР. Дело в том, что постсоветские кадры один за другим покидают свои посты, а им на смену приходят те, кто получил образование и власть в 90-е годы. И далеко не всегда это профессионалы.

«В 90-е управляли городами и районами все, кому не лень. Тогда многие власть воспринимали как игрушку, — объясняет свою позицию Форманчук. — Но это общероссийская тенденция, отчасти это и проблема смены поколений. Приходят руководители с другими компетенциями».

Возможно, этим и объясняется неспособность реагировать на вызовы или организовать элементарную работу в городах полуострова. Претензии от местных жителей поступают регулярно: плохо сделан ремонт дорог, отреставрировали здание тяп-ляп, не сдали вовремя школу или детский сад.

«Я думаю, что отставки точно ещё будут, — поясняет политолог Сергей Киселёв. - Это связано с тем, что в Крыму плохо с управлением. Мы видим — от одной отставки к другой качество управления становится только хуже. Старые кадры с большим опытом работы и те, кто любит и знает Крым, просто не допускаются к руководящим должностям. У тех, кто получает кресла, видимо, другие цели. Они не хотят развивать регион, им важно выполнить контрольные цифры и плановые показатели».