Еще 19 июля заявление об увольнении написали глава Минэкологии Геннадий Нараев и руководитель Минтопэнерго республики Евгений Рукавишников, а позднее и глава местной администрации Керчи Сергей Бороздин.
А уже после выборов в Госдуму в Крыму свои должности покинули вице-премьер Евгений Кабанов, министр транспорта Евгений Исаков (оба арестованы и помещены под домашний арест), министр здравоохранения Александр Остапенко и глава Минстроя Михаил Храмов.
При этом в коридорах Совмина поговаривают, что это далеко не конец.
Кто на новенького?
В Крыму много лет существует проблема, очевидная даже простым гражданам. С подбором кадров в регионе — большие проблемы. Руководители регулярно меняются в министерствах жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, строительства, здравоохранения.
Ожидается, что до конца года будут приняты решения по новым отставкам. В зоне риска — главы администраций Евпатории, Бахчисарая и Симферополя.
Глава Евпатории Роман Тихончук получил нагоняй в прямом эфире от губернатора Сергея Аксенова за грязь на улицах города. За это же получил выговор глава Бахчисарая Дмитрий Скобликов. Регулярно «на ковёр» вызывают Валентина Демидова, главу столицы Крыма: он никак не может разобраться с реконструкцией двух важных общественных пространств — площадей Куйбышева и Ленина.
«В ближайшее время можно ожидать отставку в Евпатории, под вопросом сейчас Роман Тихончук, — говорит политический эксперт Владимир Джаралла. - Могут уйти в отставку и другие городские головы. Особенно те, к кому были замечания в последнее время в связи с ошибками управления.
Пока затишье лишь в районах полуострова. Объяснить это просто. Города — это центры концентрации финансовых потоков и информационной повестки. В районах, особенно сельскохозяйственных, все спокойнее. Люди заняты работой, у них свои правила и своя ежедневная рутина».
Руководители, ау!
Кадровые ротации на полуострове происходят каждый год. «Оптовые» увольнения случаются реже, но на этот раз получилось иначе. Эксперты предполагают, что личное недовольство главы Республики Крым наложилось на работу силовиков.
«На полуострове есть два вида отставок, — объясняет Джаралла. - Один вид вызван работой силовиков. Второй — причинами местного характера, если так можно сказать. В любом регионе губернатор проводит перетряску. В Крыму наложились обе причины друг на друга, появилось впечатление шквала».
Однако этой осенью было существенное отличие от предыдущих отставок. Глава Республики Крым молчал, не комментировал задержания Евгения Кабанова и Михаила Храмова. Политолог Ольга Грабовец полагает: причина в том, что федеральные силовики действуют по своему усмотрению и не озвучивают решения заранее руководителю региона.
Они не любят Крым!
Политолог Александр Форманчук придерживается другого мнения. Он считает, что отставки на полуострове — все же прерогатива Сергея Аксёнова. По словам эксперта, у главы Республики Крым очень высокая планка требований, и не все ей соответствуют.
«В Крыму, как и по всей России, есть желающие использовать бюджет по своему усмотрению, — говорит политолог. - Скажем так, тратить деньги в других направлениях.
Конечно, отставки ещё будут, это понятно, зная характер Аксёнова. Будем надеяться, что обойдётся без случаев как с Кабановым, когда есть вопросы по расходованию средств. Но однозначно есть претензии к исполнению своих обязанностей со стороны министров и глав муниципальных образований».
Эксперт считает, что постоянная ротация кадров — последствия в том числе развала СССР. Дело в том, что постсоветские кадры один за другим покидают свои посты, а им на смену приходят те, кто получил образование и власть в 90-е годы. И далеко не всегда это профессионалы.
«В 90-е управляли городами и районами все, кому не лень. Тогда многие власть воспринимали как игрушку, — объясняет свою позицию Форманчук. — Но это общероссийская тенденция, отчасти это и проблема смены поколений. Приходят руководители с другими компетенциями».
Возможно, этим и объясняется неспособность реагировать на вызовы или организовать элементарную работу в городах полуострова. Претензии от местных жителей поступают регулярно: плохо сделан ремонт дорог, отреставрировали здание тяп-ляп, не сдали вовремя школу или детский сад.
«Я думаю, что отставки точно ещё будут, — поясняет политолог Сергей Киселёв. - Это связано с тем, что в Крыму плохо с управлением. Мы видим — от одной отставки к другой качество управления становится только хуже. Старые кадры с большим опытом работы и те, кто любит и знает Крым, просто не допускаются к руководящим должностям. У тех, кто получает кресла, видимо, другие цели. Они не хотят развивать регион, им важно выполнить контрольные цифры и плановые показатели».