Где отпраздновать Хэллоуин на Украине: 4 ужасающие идеи

Грядет мистический праздник, который придумали на Западе и по-своему празднуют в разных уголках планеты — Хэллоуин. Кто-то жуткий день предпочтет провести дома, а искатели приключений могут прислушаться к советам издания Украина.ру и пойти в устрашающий поход

Леденящий душу поход в горы

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

Во время подъема вы сможете рассказывать друг другу страшные истории — тихая и почти безлюдная атмосфера будет только способствовать этому. Ближе к вечеру можно будет развести огонь, сесть в круг и продолжать пугать друзей ужасами.

На Украине множество гор и холмов с красивыми видами. Есть в стране и свои Лысые горы (обычно так называют места с особой энергетикой). В Киеве располагается наибольшее количество таких «лысых гор» в Европе. Практически все они сосредоточены в центре города: это так называемая Багриновая гора, холм в центральном ботаническом саду, Черная гора, Батыева гора, Черепанова гора в районе республиканского стадиона, холм под Софийским собором, Замковая гора, Щековица и Татарка.

На территории Украины наиболее сильные энергетические холмы расположены так: на западе — Мукачевский район, Львовщина и Волынь, в центральной части страны — Винница и Кривой Рог, на севере — Сумы, на востоке — Харьков и Донецк, в Крыму — юг и центральная часть полуострова. Во всех этих местах есть свои лысые горы, о которых известно жителям. В Харькове это Холодная гора, в Виннице — лысая гора в Иллинецком районе, во Львове — Кайзерваль, в Крыму — гора под местечком Синатное.

Ночевка в мистическом селе

На Украине огромное количество деревень и сел с мистическими историями. Выбирайте любое. Можно взять в компанию экскурсовода или местного жителя, который поделится жуткими подробностями.

Например, село Тараканов славится фортом, который построили еще в конце XIX века для защиты западных границ Российской империи. Во время Первой мировой войны русские, решив, что форт им не очень нужен, сдали крепость полякам практически без боя. Затем задумали форт вернуть. В результате он был отбит.

В годы Второй мировой войны Новая Дубенская крепость вновь была сдана другому врагу — уже немецким захватчикам. Некоторые легенды утверждают, что немцы здесь проводили испытания нового секретного оружия. А еще говорят, что это место превратилось в город призраков. Возможно, потому, что в начале ХХ века здесь погибло очень много солдат, и все они до сих пор не могут найти покой. Некоторые зачисляют Новую Дубенскую крепость в число самых мистических мест Украины.

Неподалеку от села Рудня-Замысловичская в густом полесском лесу притаилась загадочная, даже мистическая и малоизведанная памятка природы — урочище «Каменное Село». На нескольких гектарах полесского леса в этом урочище разбросаны огромные каменные валуны, поросшие мхом и лишайниками, по форме похожие на застывшие дома. Легенда гласит, что когда-то это было богатое село. Жившие в нем люди с каменными сердцами прогнали нищего старика, который оказался самим Господом — махнув рукой, он превратил все в камень. На некоторых валунах можно найти следы, которые иногда называют «следы бога».

В селе Мельники находится Холодный Яр — место с завораживающей природой, чистыми озерами и ручьями, редкими растениями родом еще с доледникового периода… Еще наши предки подметили, что здесь всегда немного холоднее, чем в округе. А еще в Холодном Яре с перебоями работает техника и легко можно заблудиться в трех соснах.

А в селе Купище есть непримечательная с виду полянка, которая во время грозы притягивает к себе молнии. А иногда здесь и вовсе возникает странное свечение, будто в небо поднимается луч. Археологи находили здесь древние руины — возможно, здесь было святилище.

Жуткий праздник в лесу

В самых жутких сказках и легендах пишут о лесах, о них снимают огромное количество ужастиков, и все равно находятся любители пощекотать нервы и устроиться там на ночлег. Если вы отважитесь провести самый страшный день в году в лесу — вам, кроме смелости, понадобится теплая одежда, палатки, спальники и лучшие друзья. Запаситесь страшными байками, приготовьте тематические блюда, разожгите огонь и приготовьтесь трястись от страха.

На Украине дурной славой пользуется множество лесов. Например, Черный лес в Знаменском и Александрийском районах Кировоградской области. На его территории есть сфагновое болото площадью 2 гектара и озеро Берестоватое (которое местные прозвали Черным озером). В нем обитает один-единственный вид рыб — земляной карась. Очевидцы говорят, что у озера часто происходят странные вещи: то непонятное шуршание, то вода вдруг начинает «шевелиться».

Самарский лес, растущий в двух районах Днепропетровской области — Новомосковском и Павлоградском, — имеет достаточно внушительные размеры для того, чтобы сконцентрировать в своих укромных уголках площадью 15 000 га несколько десятков мест силы, которые притягивают как магов со множеством вспомогательных «волшебных» предметов, так и тех, кто просто хочет подзарядиться жизненной энергией и тонусом, обнимая деревья и лежа на земле.

Матвеевский лес связывают с колдовством. Местные считают, что все ведьмы города обитают именно в прилегающей к лесу Матвеевке. Энергетика этого места якобы притягивает колдунов и ведьм, которые заходят в лесные гущи и проводят там свои ритуалы — порой среди всяческого мусора можно встретить предметы явно оккультного назначения. Поговаривают также, здесь проходят шабаши.

В Голосеевском лесу, по легендам, обитают волшебные и мистические существа. Они устанавливают связь с высшими силами и заряжают лес особой магией. По летописи, тут проживали волхвы, а один из них предсказал смерть князя Олега. Сейчас в голосеевскому лесу находится три монастыря и купели, которые можно назвать главными водными местами силы. Сюда надо приходить с чистой от дурных мыслей головой, добрыми намерениями и просто медитировать.

Замки с привидениями

В стране осталось много старинных замков или же замковых руин, окруженных таинственными легендами. Местные жители рассказывают о привидениях, жутких звуках и мистических событиях, связанных с этими постройками.

Так, Подгорецкий замок известен призраком Белой Пани. Ревнивый аристократ когда-то живьем замуровал в стену подземелья свою молодую жену. С тех пор она и бродит по замку неприкаянной тенью. Ее видели и слышали многие… пациенты здешнего туберкулезного диспансера, который размещался в замке в советское время. Все это наделяет замок странной потусторонней энергетикой.

Невицкий замок окружен легендами. Одна из них — про жестокую колдунью Поган-Деву. Решив возвести неприступную крепость, она повелела примешивать в раствор для кладки материнское молоко. По всей Ужанской долине начали умирать младенцы, и народу не стало легче, даже когда замок был закончен. Возможно, в этом сказочном образе увековечила себя жена или дочь хозяина Невицкого замка, которая славилась невиданной жестокостью. В настоящее время замок преследует рок — он разрушается, и надежды на восстановление тоже каждый раз рушатся.

Олесский замок, как любой уважающий себя замок в этом списке, имеет своих призраков. Один из них — Адам Жолкевский, влюбленный в прекрасную дочь одного из владельцев Олеского замка Марианну. Когда он отец не дал согласия на брак, отчаянный шляхтич, не сходя с места, вонзил себе нож в сердце. Как самоубийцу, его сбросили в ров у стен, поэтому дух все еще блуждает в замке. Другим привидением, которого замечали даже некоторые реставраторы, является Черный Монах.

Золочевский замок — красивая и ценная архитектурная достопримечательность, однако в нем будто царит вечный холодок. Дело в том, что замок был тюрьмой при австрийцах, затем тюрьмой НКВД… Во дворе же стоят таинственные камни неизвестного происхождения, найденные трактористом неподалеку, в Новоселках. Зашифрованные надписи на них пока никто не смог разгадать.

Хустский замок был сожжен молнией, которая попала в пороховой склад. Прошлое замка связывают с самим графом Дракулой. Согласно хустским легендам, это совсем не вампир, а рыцарь, который был обезображен шрамами в боях и из-за этого прозван Драго (с румынского «бес»). Разбогатев на военных достижениях, он выкупил Хустский замок. По одной из версий, его потомком был трансильванский граф Дракула. Рассказывают, что замок стоит на костях погибших строителей. Что касается привидений, то их родословная в Хустском замке ведется со времен монгольского завоевания Батыя. Один из его воевод случайно убил собственного сына. А его сестра покончила с собой от горя, и с тех пор ее призрак бродит по замку.