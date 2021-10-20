Украина и Россия вышли на первые позиции мирового рейтинга по показателю «смертность от COVID-19 на 1 миллион человек». Одна из главных причин — недоверие к вакцинации

Россия: антирекорд по смертности

Во вторник, 19 октября, вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочую неделю.

«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», — сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Также вице-премьер предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку.

Голикова отметила, что уровень иммунитета от коронавируса в стране составляет чуть более 45%, при этом еще во время послания Федеральному собранию Владимир Путин давал поручение к осени достигнуть показателя в 80% с учетом переболевших. В РФ зафиксированы новые коронавирусные антирекорды © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться, и это, безусловно, мы это с вами наблюдаем ежедневно, отражается на показателях смертности населения», — отметила вице-премьер.

Цифры по заболеваемости — действительно катастрофические. 19 октября Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин выслушивает доклады оперштаба и кабмина по эпидемиологической ситуации: «как только он примет решение о необходимости вводить нерабочие дни, Кремль его опубликует».

«Государство проиграло информационную кампанию»

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от вируса: по словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

Сейчас в стационарах лечатся 255 тысяч пациентов, более шести тысяч из них находятся на искусственной вентиляции легких. Всего под наблюдением медиков более 1,2 миллиона инфицированных, развернуты 274 тысячи коек. Как борются с коронавирусом в ДНР © Gerd Altmann/Pixabay

Мурашко подчеркнул, что мест в реанимационных отделениях достаточно для приема ковидных больных.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что в России не удалось должным образом провести информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и убедить многих людей в необходимости вакцинироваться.

«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Он добавил, что нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово — «только так мы сможем переломить недоверие граждан».

Украина: страна движется к красной зоне

Тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась и на Украине. За сутки 18-19 октября в стране скончались 538 человек, при этом днем ранее умерших было 177. За те же сутки на Украине выявлено 15 579 случаев инфицирования COVID-19, сообщил Минздрав, а с начала пандемии инфекцию в стране подтвердили у 2 660 273 человек.

Глава Минздрава Виктор Ляшко поручил увеличить темпы вакцинации вдвое — с нынешних 700-750 тысяч в неделю до 1,5 миллиона. Согласно поручению министра, для регионов установлены целевые показатели по охвату вакцинацией от COVID на уровне 1,5 млн прививок в неделю.

При этом отмечается, что 18-19 октября был обновлен рекорд по числу сделанных прививок — более 193 тысяч. Темпы вакцинации вдвое выросли в областях, попавших в красную зону, а именно в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской. Украинцам вводят препараты компании Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. Украина краснеет. Страну накрыла волна коронавируса © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Примечательно, что из-за попадания в красную зону в двух городах Украины возник транспортный коллапс. В Херсоне перевозчики не выпустили маршрутки на рейсы, в связи с чем на остановках образовались огромные очереди. Аналогичная ситуация наблюдалась в Запорожье: в некоторых местах в очереди стояло до 160 человек.

Безвиз не отберут — во всяком случае, пока

Важным для Украины и украинцев вопросом остается также возможность легально въезжать в Европу. Накануне появились сообщения, что Евросоюз намерен исключить Украину из списка «безопасных государств» — в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Однако пресс-секретарь МИД Олег Николенко заверяет, что формально решение еще не принято.

Он подчеркнул, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из зеленой зоны безвиз не отменяется — вводятся лишь временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. При этом решение может быть позднее пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

Россия и Украина: одна общая проблема

«Коронавирусная» ситуация на Украине и в России во многом схожа — обе страны находятся в антилидерах мирового рейтинга по показателю «смерти от ковида на 1 миллион человек». Украина может не выдержать наплыва больных COVID-19 - Зеленский © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Главная причина — низкие цифры вакцинации, даже близко не дотягивающие до уровня коллективного иммунитета. Несмотря на заверения и убедительные просьбы властей, значительная часть жителей как России, так и Украины по-прежнему не верит не только в вакцинацию как спасение от COVID-19, но и в сам коронавирус, не признавая пандемию и считая ее выдумками ради попыток нажиться на панике.

Таких людей называют «антиваксерами» — жесткими противниками любых вакцин. Если почитать сообщения в их группах в интернете, можно узнать, что вакцины созданы для управления людьми, чипирования, подавления воли и прочих неприятных для общества вещей. И переубедить таких людей — крайне сложно, практически невозможно. Властям они, разумеется, не верят.

Впрочем, и среди «обычных» людей по-прежнему высок уровень недоверия к вакцинации. Поэтому повышать грамотность и уровень информированности украинцев и россиян о проблеме — одна из главных задач сегодня для обеих стран.