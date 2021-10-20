Россия: антирекорд по смертности
Во вторник, 19 октября, вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочую неделю.
«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», — сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Также вице-премьер предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку.
Голикова отметила, что уровень иммунитета от коронавируса в стране составляет чуть более 45%, при этом еще во время послания Федеральному собранию Владимир Путин давал поручение к осени достигнуть показателя в 80% с учетом переболевших.
«Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться, и это, безусловно, мы это с вами наблюдаем ежедневно, отражается на показателях смертности населения», — отметила вице-премьер.
Цифры по заболеваемости — действительно катастрофические. 19 октября Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин выслушивает доклады оперштаба и кабмина по эпидемиологической ситуации: «как только он примет решение о необходимости вводить нерабочие дни, Кремль его опубликует».
«Государство проиграло информационную кампанию»
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от вируса: по словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Сейчас в стационарах лечатся 255 тысяч пациентов, более шести тысяч из них находятся на искусственной вентиляции легких. Всего под наблюдением медиков более 1,2 миллиона инфицированных, развернуты 274 тысячи коек.
Мурашко подчеркнул, что мест в реанимационных отделениях достаточно для приема ковидных больных.
В свою очередь вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что в России не удалось должным образом провести информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и убедить многих людей в необходимости вакцинироваться.
«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», — написал Толстой в своем Telegram-канале.
Он добавил, что нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово — «только так мы сможем переломить недоверие граждан».
Украина: страна движется к красной зоне
Тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась и на Украине. За сутки 18-19 октября в стране скончались 538 человек, при этом днем ранее умерших было 177. За те же сутки на Украине выявлено 15 579 случаев инфицирования COVID-19, сообщил Минздрав, а с начала пандемии инфекцию в стране подтвердили у 2 660 273 человек.
Глава Минздрава Виктор Ляшко поручил увеличить темпы вакцинации вдвое — с нынешних 700-750 тысяч в неделю до 1,5 миллиона. Согласно поручению министра, для регионов установлены целевые показатели по охвату вакцинацией от COVID на уровне 1,5 млн прививок в неделю.
При этом отмечается, что 18-19 октября был обновлен рекорд по числу сделанных прививок — более 193 тысяч. Темпы вакцинации вдвое выросли в областях, попавших в красную зону, а именно в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской. Украинцам вводят препараты компании Pfizer, Sinovac и AstraZeneca.
Примечательно, что из-за попадания в красную зону в двух городах Украины возник транспортный коллапс. В Херсоне перевозчики не выпустили маршрутки на рейсы, в связи с чем на остановках образовались огромные очереди. Аналогичная ситуация наблюдалась в Запорожье: в некоторых местах в очереди стояло до 160 человек.
Безвиз не отберут — во всяком случае, пока
Важным для Украины и украинцев вопросом остается также возможность легально въезжать в Европу. Накануне появились сообщения, что Евросоюз намерен исключить Украину из списка «безопасных государств» — в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Однако пресс-секретарь МИД Олег Николенко заверяет, что формально решение еще не принято.
Он подчеркнул, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из зеленой зоны безвиз не отменяется — вводятся лишь временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. При этом решение может быть позднее пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.
Россия и Украина: одна общая проблема
«Коронавирусная» ситуация на Украине и в России во многом схожа — обе страны находятся в антилидерах мирового рейтинга по показателю «смерти от ковида на 1 миллион человек».
Главная причина — низкие цифры вакцинации, даже близко не дотягивающие до уровня коллективного иммунитета. Несмотря на заверения и убедительные просьбы властей, значительная часть жителей как России, так и Украины по-прежнему не верит не только в вакцинацию как спасение от COVID-19, но и в сам коронавирус, не признавая пандемию и считая ее выдумками ради попыток нажиться на панике.
Таких людей называют «антиваксерами» — жесткими противниками любых вакцин. Если почитать сообщения в их группах в интернете, можно узнать, что вакцины созданы для управления людьми, чипирования, подавления воли и прочих неприятных для общества вещей. И переубедить таких людей — крайне сложно, практически невозможно. Властям они, разумеется, не верят.
Впрочем, и среди «обычных» людей по-прежнему высок уровень недоверия к вакцинации. Поэтому повышать грамотность и уровень информированности украинцев и россиян о проблеме — одна из главных задач сегодня для обеих стран.