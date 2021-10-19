«Герои» Иловайского котла, кенгуру и колобки: необычные скульптуры Днепра

Днепр украшает множество нестандартных памятников и скульптур. О самых интересных из них можно узнать из новой подборки издания Украина.ру

Туфелька из кастрюль

Самым известным арт-объектом города можно назвать туфельку из кастрюль. Она очень похожа на работу португальской художницы Джоаны Васконселос, которая называется «Туфли Мэрлин». Художница вдохновилась образом Мэрлин Монро в одном из фильмов. Смысл скульптуры она объяснила тем, что даже выполняя какую-то домашнюю работу, женщина хочет оставаться красивой.

Создатели украинской скульптуры сходство с творением иберийской художницы отрицают, а смысл своего произведения объясняют гораздо проще: украсить город и порадовать жителей.

Спутник на подстанции

Конструкцию установили в 2003 году, но официально так и не открыли. Открытие запланировали на день визита тогдашнего президента Леонида Кучмы в город, но он тогда до нее не доехал.

Смысл памятника достаточно прост: он подчеркивает звание Днепра, как космической столицы Украины, и напоминает о звездных достижениях человечества.

Летящий метеор

Необычный памятник был возведен тогда же, когда строился одноименный стадион и спортивный комплекс. Изображение летящего метеорита в языках пламени должно было украсить вход на стадион.

Днепропетровский восход

Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма © commons.wikimedia.org, Nimuel23 Олафур Элиассон. Солнце символизирует индустриальное возрождение Украины. В темное время суток объект подсвечивается, создавая иллюзию светила на небе.

Аист с тортом

Трехметровая статуя птицы, которая держит в клюве коробку с тортом появилась в Днепре в 2019 году. Сделана из металла, а находится аист напротив торгового центра «Мост-сити», на улице Глинки.

Железный человек

Называется эта скульптура R/Evolution, возле нее есть подпись: «эволюция сознания / революция мышления». Творение несет в себе очень позитивный смысл: постоянное движение вперед, развитие, стремление к лучшему.

Индустриальное сердце Днепра

Памятник появился в городе в 2019 году к 50-летию Индустриального района города. Находится необычное сердце за домом культуры «Металлургов» на проспекте Петра Калнышевского.

По задумке, именно в этом районе бьется индустриальное сердце Днепра.

Зеленый Атлант

На улице Южной в 2020 году появилась 7-метровая бронзовая статуя «Атлант». Ее авторы — скульпторы Никита и Егор Зигура. На работу у них ушло около года. По словам одного из скульпторов, «Атлант» — это метафорическая фигура, символизирующая человечество и город Днепр в частности. На нем оковы, сковывающие его на духовном, эмоциональном и физическом уровнях, и он их разрывает.

Кенгуру с потомством

Во дворе одного из домов по улице Гончара стоит памятник кенгуру с детенышем. Появился он в конце 50-х годов. В народе ходит две версии его появления. Согласно первой, установил его один из ректоров строительной академии, когда его жена забеременела. Есть поверье, что если погладит памятник — в скором времени можно стать родителями.

Вторая легенда гласит, что памятник в Днепр из Крыма перевез один из чиновников горсовета. Он увидел, что парк скульптур разбирают и кенгуру с малышом ему так понравилось, что он их забрал с собой.

Расстрелянные

Это серия арт-объектов называется «Война рядом». Фигуры расстрелянных людей можно увидеть в сквере Героев и на Сичеславской набережной. Работы были установлены в Днепре летом 2019 года в честь годовщины Иловайской трагедии.

Синяя рука

Это путешествующий арт-объект, он уже успел побывать в Киеве и Николаеве, а в декабре 2019 приехал в Днепр. Автором скульптуры является румынский скульптор Богдан Рацы, само творение называется Middle Way.

Многие жители Днепра шутят, что это памятник тем, кто изрисовал весь город синими линиями, превратив его в платные парковки, но нет. Огромная синяя рука символизирует дружбу, единение, общение и человечность.

Влюбленные колобки

В 2015 году на набережной, неподалеку моста на Монастырский остров появилась скульптура двух колобков. Позитивные кругляши пришлись по душе жителям города и местом для фотосессий молодоженов. Скульптура так нравится влюбленным, что они регулярно пишут на ней свои имена и даже вешают небольшие замочки в знак крепкой любви. Коммунальщикам регулярно приходится срезать эти замки и отмывать кругляшей. Официального названия у скульптуры нет, в народе их зовут «колобками».