Референдум по поправкам в конституцию может сопровождаться попыткой госпереворота, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Официальный Минск работает на упреждение внутри страны - ужесточает нормы для пользователей сети. Сажают ли в республике за репост и подписку на Telegram-каналы, узнавала Украина.ру.

Революция и реакция — по ком звонит закон «О противодействии экстремизму» в Белоруссии © Facebook, Белорусский портал TUT.BY

Враг снаружи

Но от КГБ Александр Лукашенко потребовал обратить внимание и на внешний мир, где, по его мнению, никак не успокоятся враги, шпионы и диверсанты. Внешнюю разведку предложено трансформировать в подразделение, способное решать стратегические, наступательные задачи, включая усиление агентурной работы.

Лукашенко поставил КГБ задачу выявить и пресечь деятельность иностранных спецслужб и всех, кто задействован в их вредительской деятельности. Президент вслух говорил о предателях в спецслужбах и цитировал товарища Дзержинского про «чистые руки, холодную голову и горячее сердце». И действовать силовикам надо будет не только за границами страны, но и внутри. Новому министру юстиции, а это бывший замглавы МВД генерал Сергей Хоменко, было сказано в глаза о том, что права на ошибку у него нет.

Враги внутри

На войне как на войне. В Белоруссии усиливают ответственность за экстремизм © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Но постановление Совета министров №575 действует уже сейчас. Именно оно самое обсуждаемое на кухнях, поскольку теперь ответственность введена не только за «лайк» и «репост», но и за то, что гипотетический кто-то просто подписан на канал в мессенджере Телеграмм, признанный экстремистским. Примеров применения конкретно этого акта пока нет, но достаточно и того, что демонстрируют провластные каналы регулярно. В сеть выкладываются короткие ролики с пойманными администраторами и комментаторами экстремистских ресурсов. Отныне подобные люди или их сообщество будет признаваться «экстремистским формированием», а участие в нем влечет за собой ответственность по статье 361-1 УК, где максимальное наказание — семь лет тюрьмы.

Преступление и наказание

Русофобия и неонацизм: в Белоруссии обуздали экстремизм на стадионах © stadionowioprawcy.net / stadionowioprawcy.net / Перейти в фотобанк Вячеслав Орловский. По его словам, привлекать участников «экстремистских формирований» по уголовной статье будут точечно и с учетом их роли. Те, к кому подойдут со всей строгостью ст. 361-1 — администраторы каналов. Им и правда грозит до семи лет. По словам чиновника «к участникам «экстремистских формирований» отнесут и подписчиков телеграмм-каналов». Но в настоящее время подписка на каналы, которые признают экстремистскими материалами, пока не наказуема. Если подписчик делал с экстремистского канала «репост», его ждет не уголовная, а административная ответственность.

Наконец, Вячеслав Орловский разъяснил, что для тех, кто просто читает материалы признанные экстремистскими, никаких вопросов со стороны правоохранительных органов не будет при условии, что они никоим образом не участвовали в развитии этих экстремистских информационных ресурсов. Хотя, в случае обнаружения подписки человека ждут проблемы в любом случае. Так что чиновник рекомендует тем, кто просто читает экстремистские каналы из любопытства — отписаться.

Последствия членства в «экстремистских формированиях»

Это далеко не все, что обязательно нужно знать каждому гражданину Белоруссии и даже гостям, посещающим страну.

Правоохранители не теряли времени даром. За почти полтора года специалисты электронной, цифровой борьбы придумали технические возможности, которые позволяют деанонимизировать администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов. Никакое «двойное, сквозное шифрование» теперь не является гарантией анонимности. «Практически всех можно деанонимизировать», — подчеркнул начальник отдела ГУБОПиК. При этом подчеркивается, что даже уголовная ответственность — не единственное последствие для участников «экстремистских формирований». Законом о противодействии экстремизму для таких граждан предусмотрен пятилетний запрет после отбытия наказания на занятие педагогической деятельностью, государственную и военную службу, на возможность иметь огнестрельное оружие и так далее. Эти граждане будут подлежать особому финансовому контролю. По подсчетам ГУБОПиК, сейчас в Белоруссии насчитывается 327 деструктивных Telegram-каналов и Telegram-чатов. Их контент по решению судов признан «экстремистскими материалами».