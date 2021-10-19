«Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства», — обозначил Лукашенко значимость борьбы с «подрывными элементами» на совещании офицеров Комитета госбезопасности. Ответ на эту угрозу власти дали внутри страны, они взялись за интернет. Самым заметным событием стали поистине драконовские меры в отношении пользователей сети. Ответственность за «лайк», «репост» уже существует. К группе риска добавили подписчиков на экстремистские, запрещенные в Белоруссии ресурсы.
Враг снаружи
Но от КГБ Александр Лукашенко потребовал обратить внимание и на внешний мир, где, по его мнению, никак не успокоятся враги, шпионы и диверсанты. Внешнюю разведку предложено трансформировать в подразделение, способное решать стратегические, наступательные задачи, включая усиление агентурной работы.
Лукашенко поставил КГБ задачу выявить и пресечь деятельность иностранных спецслужб и всех, кто задействован в их вредительской деятельности. Президент вслух говорил о предателях в спецслужбах и цитировал товарища Дзержинского про «чистые руки, холодную голову и горячее сердце». И действовать силовикам надо будет не только за границами страны, но и внутри. Новому министру юстиции, а это бывший замглавы МВД генерал Сергей Хоменко, было сказано в глаза о том, что права на ошибку у него нет.
Враги внутри
Юридическое наступление, которое предпринимают власти связано с признанием ими новых видов противоправного поведения «специфическими». То есть уникальными в своем роде, с которым юстиция пока не встречалась. Из-за этого ужесточили уголовную ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Призывы к санкциям признаны признаком преступления. Это пока что проект, он принят в первом чтении, до подписания президентом и вступления его в законную силу еще относительно далеко, приблизительно полгода.
Но постановление Совета министров №575 действует уже сейчас. Именно оно самое обсуждаемое на кухнях, поскольку теперь ответственность введена не только за «лайк» и «репост», но и за то, что гипотетический кто-то просто подписан на канал в мессенджере Телеграмм, признанный экстремистским. Примеров применения конкретно этого акта пока нет, но достаточно и того, что демонстрируют провластные каналы регулярно. В сеть выкладываются короткие ролики с пойманными администраторами и комментаторами экстремистских ресурсов. Отныне подобные люди или их сообщество будет признаваться «экстремистским формированием», а участие в нем влечет за собой ответственность по статье 361-1 УК, где максимальное наказание — семь лет тюрьмы.
Преступление и наказание
Жесткость нормы не на шутку встревожила всех. Мера пресечения за простую подписку на канал в Телеграмм представляется несоразмерной деянию. МВД объяснило, как будет применяться наказание за пользование экстремистскими каналами. Все нюансы в интервью «СБ.Беларусь сегодня» рассказал начальник отдела Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Вячеслав Орловский. По его словам, привлекать участников «экстремистских формирований» по уголовной статье будут точечно и с учетом их роли. Те, к кому подойдут со всей строгостью ст. 361-1 — администраторы каналов. Им и правда грозит до семи лет. По словам чиновника «к участникам «экстремистских формирований» отнесут и подписчиков телеграмм-каналов». Но в настоящее время подписка на каналы, которые признают экстремистскими материалами, пока не наказуема. Если подписчик делал с экстремистского канала «репост», его ждет не уголовная, а административная ответственность.
Наконец, Вячеслав Орловский разъяснил, что для тех, кто просто читает материалы признанные экстремистскими, никаких вопросов со стороны правоохранительных органов не будет при условии, что они никоим образом не участвовали в развитии этих экстремистских информационных ресурсов. Хотя, в случае обнаружения подписки человека ждут проблемы в любом случае. Так что чиновник рекомендует тем, кто просто читает экстремистские каналы из любопытства — отписаться.
Последствия членства в «экстремистских формированиях»
Это далеко не все, что обязательно нужно знать каждому гражданину Белоруссии и даже гостям, посещающим страну.
Правоохранители не теряли времени даром. За почти полтора года специалисты электронной, цифровой борьбы придумали технические возможности, которые позволяют деанонимизировать администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов. Никакое «двойное, сквозное шифрование» теперь не является гарантией анонимности. «Практически всех можно деанонимизировать», — подчеркнул начальник отдела ГУБОПиК. При этом подчеркивается, что даже уголовная ответственность — не единственное последствие для участников «экстремистских формирований». Законом о противодействии экстремизму для таких граждан предусмотрен пятилетний запрет после отбытия наказания на занятие педагогической деятельностью, государственную и военную службу, на возможность иметь огнестрельное оружие и так далее. Эти граждане будут подлежать особому финансовому контролю. По подсчетам ГУБОПиК, сейчас в Белоруссии насчитывается 327 деструктивных Telegram-каналов и Telegram-чатов. Их контент по решению судов признан «экстремистскими материалами».