Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 18 октября, заявил о воссоздании в столице Украины районных советов. Несмотря на заверения градоначальника, эту инициативу поддерживают далеко не все киевляне

По словам Кличко, по его инициативе вопрос о воссоздании районных советов на одной из ближайших сессий рассмотрит Киевский городской совет.

«Прошу все фракции и каждого отдельного депутата Киевсовета проявить мудрость и мужество при решении этого вопроса», — написал Кличко в Facebook.

Он напомнил, что районные советы в украинской столице исчезли в 2010 году, когда президентом Украины стал Виктор Янукович. Поэтому решение о воссоздании райсоветов является, по словам Кличко, «не только актуальным, но и "перезрелым"».

«Сегодня политики и чиновники высшего уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение к районным советам — это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время», — указал мэр украинской столицы. Он вам не клоун. Как Зеленский укрепляет свою власть на Украине © пресс-служба президента Украины

Кличко назвал возвращение райсоветов «европейским путем развития столицы в противовес попыткам свернуть децентрализацию».

Кроме того, мэр Киева указал три причины, по которым районные советы нужны киевлянам.

Зачем киевлянам «возврат в прошлое»

Первая причина касается размеров Киева. Украинская столица, отметил Кличко, — слишком большой город, чтобы его жители могли лично знать своего депутата горсовета, жаловаться и доносить до него свои идеи.

«Каждый район города — это полномочная община с количеством населения небольшого областного центра, которая живет и развивается», — отметил Кличко.

По его словам, депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями — простыми киевлянами — и смогут более оперативно реагировать на их проблемы.

И если касательно последнего утверждения можно поспорить, то вот с тем, что Киев большой по меркам Украины город, не поспоришь. Согласно данным Главного управления статистики по городу Киеву, на 1 января 2021 года в украинской столице постоянно проживало около 2,92 млн человек. За семь лет до этого — 1 января 2014 года — в Киеве постоянно проживало почти 2,83 млн человек. Ударить Садовым по Кличко. Зачем Зеленскому Конгресс местных и региональных советов © пресс-служба президента Украины

Рост населения столицы подстегнул кризис в экономике и частичное падение цены на жилье из-за девальвации гривны в 2014-2015 годах.

При этом население киевских районов действительно подчас не то что догоняет по численности, а и превышает население некоторых областных центров. Так, население того же Ровно — почти 244 тыс. человек. А население Голосеевского района столицы — более 252 тыс. человек. И это не самый густонаселенный район. Население Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского, Святошинского и Соломенского районов превышает 300 тыс. человек в каждом. И подчас намного. Так, в том же Соломенском районе Киева живет свыше 384,5 тыс. человек.

Второй аргумент Кличко касается прозрачности. Он уверен, что «больше представительства — больше прозрачности». В пользу этого, по мнению Кличко, говорит то, что Киев первым открыл детальную информацию о городском бюджете через онлайн сервис «Открытый бюджет», а все закупки проводятся через сервис ProZorro.

«Демократии и прозрачности много не бывает. Внедрение районных советов позволит киевлянам понять, на что и как тратят бюджетные средства в их районе, и влиять на это», — утверждал Кличко.

И тем самым противоречил сам себе. Ведь предложением ранее он утверждал, что киевляне и так могут понять, на что тратятся бюджетные средства.

Третий аргумент киевского мэра касался самообеспечения районных депутатов.

«Все депутаты районных советов будут работать на общественных началах, т. е. без заработной платы. Так же, как и депутаты городского совета», — отмечал Кличко.

Между тем дополнительная нагрузка без оплаты труда, а также наличие властных полномочий весьма способствуют возникновению коррупции.

Тем не менее Кличко считает, что его аргументы понимают киевляне. Он сослался на «разные опросы общественного мнения», согласно которым «70% киевлян хотят вернуть районные советы». «Кличко убежит сам». Зачем Зеленский загоняет в угол мэра Киева © president.gov.ua, РИА Новости

Однако даже комментарии к его записи в Facebook свидетельствуют: далеко не все жители украинской столицы обрадуются возвращению районных советов.

Секрет долгого молчания

Помимо жалоб на неработающую местную власть и отсутствие отопление комментарии киевлян к записи Кличко о райсоветах объединяет один, но логичный вопрос: отчего Кличко не выступал с этой инициативой ранее? Он правит Киевом вот уже семь лет и только сейчас озаботился вопросом возвращения районных советов.

Тем же вопросом задаются и политологи.

«Прочитал, что Кличко хочет вернуть в Киеве райсоветы. Мне такое всегда нравится. Свыше 10 лет назад их ликвидировали. За это время о них никто особенно не вспоминал. Ни "антинародный режим", ни "народная власть". Нет — и нет. Делили себе спокойно землю под застройку. Решали другие вопросы… Без лишних ушей и глаз. И вот теперь, когда появилась реальная возможность для киевского главы утратить часть полномочий, внезапно об этих райсоветах вспомнили», — отметил политолог Пётр Олещук.

По его словам, и до отмены в 2010 году райсоветы ничем особым не занимались. Именно этим, кстати, и объяснялась тогда их ликвидация — мол, зачем нужны бесполезные депутаты. И хотя деятельность райсоветов можно было бы наполнить реальным содержанием, тогда, в 2010 году, от них решили просто избавиться.

«Опять-таки, сам Кличко отсидел уже не одну каденцию и раньше ничего о тех же райсоветах не вспоминал. Наверное, были дела поважнее? Почти что ситуация с забытым сервизом, который "внезапно" нашли в серванте. Так и здесь — случайно "нашли" райсоветы», — указал политолог. «Теневой хозяин Киева». Кто бросит вызов президенту Украины © Facebook, Партія УДАР

Однако желание Кличко воссоздать райсоветы может базироваться не только на борьбе с центральной властью (с ней у мэра Киева не заладились отношения с 2019 года). Все дело в подходе, который ранее описал сам президент Украины Владимир Зеленский, говоря об отоплении — одном из самых острых вопросов наступающей зимы для Украины.

«Отопительный сезон — ответственность всей власти: как центральной, так и местной», — заявил Зеленский в интервью украинскому каналу ICTV.

Появление районных советов будет означать для Кличко не только необходимость делиться властью, но и возможность делиться ответственностью за происходящее в Киеве. Иными словами, Кличко сможет поступить так, как планирует поступить Офис президента в случае коллапса зимой: спихнуть ответственность за происходящее на местных политиков.

Поэтому и вспомнили о районных советах — органах местного самоуправления, с которыми киевляне распрощались 11 лет тому назад.