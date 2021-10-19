Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оправдал бывшего министра инфраструктуры времен Порошенко Владимира Омеляна, которого обвиняли в принятии постановления, приведшего к снижению портовых сборов, что нанесло существенный ущерб государственному бюджету страны

Уголовное преследование Омеляна, закончившееся ничем

Следствие по делу продолжалось почти 2 года — экс-чиновника подозревали в совершении незаконных действий, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 миллионов гривен. Речь шла о приказе министерства инфраструктуры, снижавшего портовые сборы на 20%. Эксперты склонялись к тому, что имела место либо халатность и профессиональное несоответствие занимаемой должности, либо и вовсе злой умысел с целью наживы.

В НАБУ это квалифицировали ч.2. ст.211 УК Украины (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступление бюджета или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону). Хищение средств налогоплательщиков: экс-министр Омелян написал заявление на Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В морских портах Украины существуют разнообразные сборы, но один из них — административный — является частью бюджета и изменять его, по мнению следствия, могла только Верховная Рада. Сторона обвинения утверждала, что министр, издавая постановление, снижавшее каждый портовый сбор на 0,8%, нарушил бюджетный кодекс.

Впрочем, больших неудобств Омелян не испытал — ему определили меру пресечения в виде личного обязательства, заставив лишь сдать заграничные паспорта. Сторона защиты настаивала на том, что непоступление в бюджет 30 миллионов от портовых сборов не доказывает отсутствие прибыли в других сферах бюджета. Кроме того, там сделали акцент на том, что окончательное решение про снижение ставок принимал Кабмин, а это коллегиальная ответственность. Подчиненные Сытника не смогли доказать, что хотя бы часть денег «осела» в карманах Омеляна или аффилированных с ним лиц. Получается, что по большому счету предъявлять ему должны были превышение служебных полномочий.

Интересно, что затягивание судебного рассмотрения оказалось на руку бывшему чиновнику, который пошел в партию «Европейская солидарность». За это время он развернул ситуацию в том русле, что дело — политическое преследование его со стороны Зе-команды, а также стал цитируемым в украинских СМИ критиком проекта «Большое строительство». Известный коррупционный бекграунд инициативы нынешнего гаранта Конституции он пытался обернуть в свою пользу, мол при мне такого не было.

К слову, данное дело — далеко не первое, начатое НАБУ в отношении Омеляна. Еще в 2018 г. ему вменяли незаконное обогащение и незадекларированные доходы. В 2015 году в должности заместителя министра инфраструктуры Омелян купил внедорожник BMW X5, получил 90 тысяч долларов и более 25 тысяч евро. Но «забыл» внести активы в свою электронную декларацию. Не была внесена туда и информация об аренде дома, где Омелян проживал с семьей. Журналисты издания «Схемы» полагали, что речь идет о поместье в коттеджном городке в поселке Иванковичи, что в пригороде Киева. Таким образом, стоимость активов, скрытых от государства, составила 4 млн 230 тыс грн.

А год спустя политик не указал загородный дом и земельный участок. В целом, согласно версии НАБУ, Омелян неоднократно вносил недостоверные сведения в декларацию о доходах: в 2015 году министр скрыл активы на сумму более 3 млн грн, в 2016 — более 8 млн. Антикоррупционное ведомство подозревало, что и доходы жены Омеляна, дизайнера Светланы Бевзы, не объясняли его трат.

Рассмотрение этого обвинения также дошло до суда, но, опять же, в нем все благополучно и заглохло из-за систематического затягивания. В августе прошлого года высший антикоррупционный суд постановил закрыть дело из-за истечения сроков давности по обоим эпизодам преступления. «О правах человека поговорим потом». Омелян поехал во Львов готовить Майдан-Зе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Министр с националистическим и коррупционным душком

Омелян состоял в украинском правительстве с 2016 по 2019 гг. Он являлся весьма одиозным чиновником и нередко делал громкие политические заявления преимущественно антироссийского характера, которые явно выходили за пределы его компетенции как главы инфраструктурного ведомства. Политик неоднократно анонсировал прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией, причем именно в части пассажирских перевозок, дабы «в Москву ходили только медведи, как в старые добрые времена».

Также Омелян известен своим прозвищем «Гиперлуп», поскольку заявлял, что в Украине вскоре внедрят технологию скоростного движения поездов Hyperloop, хотя на деле за этим не стояло ничего, кроме громких обещаний. Железнодорожная инфраструктура находилась в критическом состоянии из-за серьезной изношенности путей и подвижного состава, которые не обновлялись должным образом. Из года в год возрастало число аварий.

Не лучшим образом обстояло дело в сфере ремонта дорог, которые стали объектом неоднократных насмешек в соцсетях. При нем широко практиковались различные коррупционные схемы освоения бюджета в пользу различных компаний, связанными с членами правительства и олигархией. Поэтому при большом желании правоохранительные органы могли предъявить Омеляну более весомые претензии, которые бы потянули на серьезный тюремный срок.

Фиаско антикоррупционной системы Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила о своем несогласии с вердиктом по поводу портовых сборов и намерении обжаловать его в апелляционной палате ВАКС. Однако очередное фиаско структур, призванных бороться с коррупцией налицо. Построенные на деньги Запада НАБУ, САП, НАПК, ГБР, возглавляемые его прямыми ставленниками, обнаружили свою полную несостоятельность в том, чтобы справиться с явлением, разъедающим Украину изнутри.

Так, в НАБУ заявляли, что в результате их усилий якобы отобрали у нечистоплотных чиновников 1,85 млрд грн. Но на деле конфискованных средств, возвращенных в бюджет, насчитывается лишь 9,6 млн. грн, то есть всего 0,5 %. Остальное — «предотвращение», которое невозможно проверить и добровольное возмещение, когда бизнес и предприятия просто выполняют свои обязательства. Экс-министр инфраструктуры Украины Омелян сравнил режим Зеленского с режимом Лукашенко © Facebook, Міністерство інфраструктури України

Согласно судебной статистике из 55 приговоров, вынесенных за коррупционные дела, 29 — оправдательные. Госслужащий наиболее высокого ранга, отправившийся за решетку в течение этого года — лишь глава районной администрации в Хмельницкой области. Остальные — сельские главы, местные следователи в полиции, и прочие «мелкие сошки», которые вовсе не играют определяющую роль в существующей системе.

Наиболее знаковые расследования против топ-чиновников, разворовавших бюджет, успешно разваливались и никто ни за злоупотребления всерьез не ответил. Это, к примеру касается «рюкзаков Авакова», поставок устаревшей и непригодной техники в ВСУ Пашинского, воровства в «Укроборонпроме» семейства Свинарчуков-Гладковских, многочисленных злоупотреблений властью и служебным положением со стороны Порошенко и его окружения. Дела Омеляна стали, в общем-то, в данном длинном списке провалов лишь очередным подтверждением закономерности.

Уже даже американцы признают тотальное фиаско Киева в антикоррупционной политике. Впрочем, создается такое ощущение, что постмайданные элиты создали себе некий щит неприкосновенности, позволяющий не опасаться преследования за свои грязные делишки.