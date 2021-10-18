Российская киберспортивная команда Team Spirit впервые победила на крупнейшем турнире по Dota 2 — The International. Эта российско-украинская пятерка киберспортсменов, в которую мало кто верил, завоевала $18,2 млн и попросту взорвала мир киберспорта

Юбилейный киберспортивный турнир The International 10 (TI10) состоялся в румынском Бухаресте с 7 по 17 октября и собрал у экранов полмиллиона зрителей на YouTube и около полутора миллионов пользователей стримингового сервиса Twitch. Обычно наполненная зрителями спортивная арена пустовала из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Призовой фонд для турнира в этом году оказался рекордным — $40 млн (более 2,8 млрд рублей). Собрать такую огромную сумму удалось благодаря внутриигровым покупкам — в преддверии чемпионата в игре появился каталог Battle Pass, 25% от продаж которого шли напрямую в призовой фонд.

Помимо внушительной части приза, $18,2 млн (почти 1,3 млрд рублей) и звания чемпиона, Team Spirit теперь может похвастаться еще одним важным достижением: киберспортсмены стали второй в истории командой из постсоветского пространства, выигравшей The International.

Первыми 10 лет назад победу одержали украинцы Natus Vincere, а последние восемь лет команды из этого региона не доходили до гранд-финала. Со времен первого турнира в 2011 году сумма выигрыша, конечно, существенно изменилась — победителям тогда досталось только $1,6 миллиона (114 млн рублей).

Жертвоприношение «богу "Доты"»

В киберспорте и в Dota 2 в частности не принято делить игроков на национальности — здесь важнее регион. Поэтому и Team Spirit, состоящую из троих россиян и двух украинцев, нельзя в полной мере назвать российской командой. Да и командой из СНГ тоже называть некорректно — в 2018 году Украина вышла из состава Содружества независимых государств.

В состав команды входят россияне Ярослав Miposhka Найденов, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

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Мулярчук, к слову, стал звездой всего турнира из-за слегка безумной выходки: 18-летний киберспортсмен приехал на чемпионат с выкрашенными в ярко-розовый цвет волосами, но перед финалом решил сбрить прическу, заявив, что принес свои волосы в жертву «богу "Доты", чтобы выиграть четыре карты». Жертвоприношение, похоже, сработало: Yatoro, помимо прочего, установил личный рекорд — трижды за стадию плей-офф убил всех игроков команды-соперника в короткий период времени.

В Team Spirit уверены, что лысина Мулярчука действительно принесла им удачу — капитан команды Ярослав Miposhka Найденов даже поцеловал ее после победы. В сети шутят, что геймеры повторили знаменитую традицию футболиста Лорана Блана, который на чемпионате мира по футболу целовал лысину голкипера Фабьена Бартеза.

К слову, футболисты после победы Team Spirit не остались в стороне: ребят своеобразно поздравила в Twitter Сборная России, «одев» киберспортсменов в свою форму с помощью фотошопа. Это вызвало возмущение, особенно среди украинских пользователей, обвинивших россиян в попытке «похайпить» на теме, не разобравшись, что не все члены команды — россияне.

Никто не верил

В преддверии чемпионата эксперты и журналисты были практически на 100% уверены, что из Team Spirit ничего хорошего не выйдет. Но команда показала настоящую, в голливудском стиле, спортивную драму — никто не ожидал, а они победили.

На TI10 спортсмены попали через региональную квалификацию, не набрав нужного количества очков за сезон. В начале чемпионата Team Spirit проиграли два матча, но затем собрались и завершили игру на четвертой позиции, что помогло им пройти в верхнюю сетку плей-офф.

Там тоже все было не так радужно — после первой победной серии ребята проиграли Invictus Gaming и упали в нижнюю сетку.

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В полуфинале нижней сетки ребята выбросили из турнира Invictus Gaming, а в финале встретились с фаворитами соревнований — китайской командой PSG LGD.

Российская команда легко «разнесла» китайскую на первой и второй карте. Третий и четвертый поединок завершился в пользу китайцев. Решающим был пятый, где Team Spirit в какой-то момент удалось перехватить инициативу и заработать огромное преимущество, что и решило исход битвы.

Домик для кота и квартира для сестры

Журналисты и аналитики, до последнего не верившие в победу российско-украинской команды, уже поздравили ребят с победой в соцсетях. К поздравлениям даже присоединился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Победа российских игроков в столь масштабном международном турнире еще раз концентрирует внимание нашего общества к видам спорта, объединяющим две важнейшие составляющие современной жизни: спорт и цифровые технологии», — отметил он в комментарии журналистам.

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Но сразу после победы они все-таки поделились некоторыми планами на полученные деньги: Илья Мулярчук признался, что часть выигрыша потратит на домик для кошки и, возможно, усадьбу, Мирослав Колпаков задумывается о приобретении квартиры, но еще хотел бы купить машину отцу. Александр Хертек заявил, что выполнит обещание, данное 11-летней сестре перед турниром: «Если выиграем, куплю тебе квартиру в центре Москвы».