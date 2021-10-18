С 2020 года глава французской дипмиссии Николя де Лакост избегал встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, за что был вынужден покинуть страну. Минск за Евросоюз не держится и даже объявил о выходе из проекта «Восточное партнёрство», но ЕС демонстративно отказывается признавать этот факт

Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост был вынужден покинуть страну пребывания 17 октября по требованию местных властей. Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван на консультации в Минск.

В видеообращении к белорусскому народу, записанном накануне отъезда и опубликованном на сайте посольства Франции 18-го числа, французский дипломат сказал: «К сожалению, мы с женой вынуждены покинуть Беларусь. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не представил свои верительные грамоты». Стариков рассказал о том, как Украина потеряла дружбу с Белоруссией © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Николя де Лакост приступил к работе в Минске почти год назад, но только де-факто, с юридической точки зрения этого не произошло, поскольку он отказывался вручать верительные грамоты главе государства, а ограничился лишь передачей копий документов министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.

За всё время пребывания в Минске де Лакост ни разу не встретился с Лукашенко: складывалось впечатление, что намеренно делал всё для того, чтобы встреча не состоялась. Вручить документы Лукашенко французский дипломат должен был на церемонии 30 сентября 2020 года, но Лакоста на мероприятии не было. Когда СМИ попытались узнать, в чём причина, представители посольства Франции ответили, что «господин посол попросил, когда будут звонить журналисты, сообщить, что его не пригласили на церемонию вручения верительных грамот».

Если бы Лакоста не хотел видеть в качестве посла в Белоруссии, то не выдавали бы ему агреман и не впускали бы в страну, а поступили с ним, например, так же, как с Джулией Фишер: Минск одобрил её кандидатуру на должность посла США, но на протяжении 10 месяцев не выдавал визу, из-за чего дипломат не могла приехать в Минск и осуществляла свою деятельность из Литвы, а после расширения американских санкций и вовсе отозвал в августе разрешение на её назначение. Двойная игра. Почему Запад, не признав Лукашенко президентом, не разрывает отношения с Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Как писало издание Le Journal du Dimanche в сентябре 2020 года, вопрос, вправе ли Николя де Лакост, кому Минск выдал агреман, вручать верительную грамоту Лукашенко, которого ЕС не считает легитимным президентом, стал «не самым безобидным дипломатическим вопросом» для французских властей. Юристы МИД Франции как правило подчёркивают, что Париж признаёт лишь легитимность стран, а не отдельных лидеров, однако в случае белорусского президента, которого Эммануэль Макрон призывал уйти в отставку, применять такой принцип было непросто.

18 октября пресс-служба МИД Белоруссии разъяснила ситуацию с выдворением де Лакоста.

«Глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь. В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнёрам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение. Особо хотим подчеркнуть, что данная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно протоколу, в случае неоправданной задержки вручения грамоты правительство страны вправе требовать отзыва посла.

Дипломатическая война не только с Францией, но и со всей Европой

Вынужденный отъезд посла Франции произошёл на фоне очередного витка обострения отношений Белоруссии и Европейского союза. Как сообщил журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС, Брюссель работает над очередным пакетом санкций против Минска, а вступить в силу он может уже в ноябре.

Совет ЕС на уровне глав МИД на заседании в Люксембурге 18 октября изучит новую возможность введения запрета на передачу европейскими компаниями самолётов в лизинг для авиакомпании «Белавиа». Инициативу продвигает Литва, однако против выступает Ирландия, где расположено большинство компаний, специализирующихся на предоставлении авилайнеров в лизинг — Дублин не собирается расторгать контракты с «Белавиа», но может отказаться от новых контрактов.

«Нам надо ввести более строгие санкции, особенно с учётом того, что Лукашенко всё ещё использует миграцию в качестве оружия. Надо ввести санкции против туристического сектора, против туристических компаний, против компаний, которые организуют полёты (в ЕС — ред.). Также надо ввести строгие санкции в отношении «Белавиа», чтобы компания не получала никакой технической поддержки даже при осуществлении пересадочных рейсов», — заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Мигранты стали оружием в противостоянии Белоруссии и Запада - Ищенко

За последний год — после президентских выборов и инцидента с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair — ЕС принял 4 пакета персональных ограничительных мер в отношении Белоруссии (в «чёрные списки» включены 166 физических лиц, в том числе Лукашенко, и 15 юридических), а также секторальные санкции (запрет на импорт нефтепродуктов и калийных удобрений из Белоруссии, ограничение доступа к европейским рынкам капитала и страхования, Европейский инвестиционный банк прекратил финансирование проектов в государственном секторе Белоруссии).

Именно санкции США и ЕС могли послужить причиной для увеличения более чем в 8 раз объёма скрытого экспорта в Россию — Минск не хочет подставлять российские компании, которые закупают белорусскую продукцию, находящуюся под западными санкциями: сведения об объёмах и стоимости поставок табака, химических и радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боеприпасов власти Белоруссии засекречивали и раньше, а теперь из открытых статистических данных исчезли сведения о поставках нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений, тракторов и грузовиков.

Кроме того, впервые в истории официальные лица Белоруссии не будут приглашены на саммит «Восточного партнёрства», который состоится 15 декабря в Брюсселе, а вместо них могут пригласить отдельных представителей гражданского общества. Но на вопрос, идёт ли речь о бывшем кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, принимавшей участие в различных международных форумах в 2020 году, дипломатический источник во внешнеполитической службе ЕС предпочёл не отвечать.

Так или иначе на саммите Белоруссия будет представлена «пустым креслом без флага». Как изменилась Белоруссия через год с начала политического кризиса: экономика и внешняя политика © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Впрочем, представители страны и так не поехали бы на мероприятие в Брюссель, поскольку после введения 4-го санкционного пакета ЕС Минск объявил о временной приостановке участия в программе «Восточное партнёрство», которое и так сложно назвать активным и полноценным: Лукашенко приглашением на саммит в 2017 году не воспользовался и отправил вместо себя Макея, сам по себе проект, как объясняет директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман, работал для страны только как многосторонняя рамка, поскольку между Минском и ЕС нет базового соглашения, значит, нет и двустороннего трека отношений.

К тому же многие ряд аспектов взаимодействия между Брюсселем и участниками «Восточного партнёрства» ставятся под сомнение, в частности трансграничное сотрудничество Белоруссии и ЕС.

Решение белорусских властей о приостановке участия в проекте Брюссель не признал. Однако, по словам основателя аналитического агентства Sense Analytics Артёма Шрайбмана, Минск лишь формализовал де-факто сложившуюся ситуацию: проекты, которые зависели от сотрудничества ЕС с белорусскими государственными структурами, уже и так приостановлены (в 2020 ЕС объявил о прекращении финансирования совместных с властями республики программ, а высвобожденные деньги направит на поддержку белорусских НПО, в том числе базирующихся за рубежом).

Белорусский политолог уверен, что участие страны в «Восточном партнёрстве» прекратилось бы само по себе, потому что по политической линии всё было заморожено и без выхода Белоруссии, а чиновников высшего ранга в Евросоюз никто бы и так не пригласил.