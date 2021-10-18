Президент Украины Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального и поручил проработать вопрос присвоения музею имени его умершего руководителя Александра Ройтбурда. Тем самым Зеленский унизил одесситов

Указ о предоставлении Одесскому художественному музею статус национального появился 14 октября — в день Защитника и защитницы Отечества (также на Украине националисты отмечают в этот день годовщину созданию УПА*).

«Предоставить коммунальному учреждению "Одесский художественный музей" статус национального и в дальнейшем именовать — коммунальное учреждение "Одесский национальный художественный музей"», — гласил указ Зеленского.

Кроме того, Кабинету министров поручили проработать вопрос о реставрации здания музея. А ещё — Зеленский поручил проработать вопрос о присвоении музею имени его бывшего директора — Александра Ройтбурда. Тому 14 октября должно было исполниться 60 лет — Ройтбурд умер 8 августа 2021 года. Художник скандала. Как Ройтбурд отрабатывает тезисы Порошенко в Одесском облсовете © Facebook, Sergiy Aniskov

«Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению «Одесский национальный художественный музей» имени А.А.Ройтбурда», — также отмечалось в указе.

Последняя формулировка возмутила одесситов — как живущих в Одессе, так и вынужденных его покинуть.

Превысил полномочия

У президента Украины нет полномочий присваивать коммунальному учреждению какого-либо города то или иное имя. Это — прерогатива местной власти, которую избирают жители населённого пункта, территориальной общины, района или области.

«Формально приказывать облсовету, в чьей собственности находится музей, Зеленский не может. Он может приказывать ему только неформально — используя инструменты давления на облсовет, которые имеются у ОГА. Именно применение этих неформальных инструментов давления по сути и предписано данным указом», — отметил главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Его, да и многих других одесситов поведение Зеленского, мягко говоря, раздосадовало.

«Простите, а какого *** президент Зеленский вообще решает, что и как должно называться в Одессе? Было ли изучено мнение самих горожан на этот счёт, к примеру? Вот, к примеру, опрос, в котором это мнение изучено было: 51 % против, 17 % за. Так на каком же основании Зеленский кому-то там и что-то там поручает прорабатывать в этой сфере? Ни один закон, ни один пункт ни одной статьи Конституции не наделяет его компетенциями в этой сфере. Или он полагает одесситов настолько беспомощными, что мы не способны сами решить, в честь кого называются финансируемые на наши налоги учреждения?» — отметил Ткачёв.

Негодуют и те одесситы, которые вынуждены были покинуть родной город.

«В музей, о котором идет речь, бабуля Лидуся впервые отвела меня, когда мне было три года, а потом я хаживал туда очень часто, благо, от Софиевской 11, где мы жили, до Софиевской 5а, где музей, было полминуты ходу, — и это был очень хороший, европейского уровня музей, — но речь не об этом», — написал у себя в блоге историк, политолог и писатель-фантаст Лев Вершинин.

Он, как и многие, считает, что Одесский национальный художественный музей можно было назвать по-другому. Мы её теряем. Почему наши дети могут не увидеть Одессу © viknaodessa.od.ua

«Находись он (музей — Ред.) в Одессе, безусловно, можно было присвоить имя городского головы Григория Маразли, купившего дворец Потоцких и подарившего его городу под музей, или великого художника Кириака Костанди, ставшего его первым директором и собирателем первых уникальных коллекций. А находись музей в Одэсi, ему подошло бы имя Павла Зелёного, еще одного городского головы, при котором и при активном участии которого этот музей был открыт», — отметил Вершинин.

Он напомнил, что Зелёный, несмотря на то, что при Российской империи был статским советником, «проповедовал «украинское национальное возрождение», боролся за «украинизацию школ» и против «притеснений малороссийской прессы», поставил на Маразлиевской знаменитый памятник Шевченко, а также основал в Одессе общество «Просвiта», став первым главой его правления».

Но даже Зелёный не удостоился той чести, которой удостоился Ройтбурд.

«В общем, если Одесса — то в память Маразли или Костанди, а если Одэса — то в память Зелёного, но для Кацюбиевки-на-Помойке самое оно — только Сашка Ройтбурд…», — подытожил Вершинин.

Но за что же одесситы так ополчились на Ройтбурда?

Весьма неоднозначный художник

Как и многие художники Ройтбурд любил эпатаж. Подборку воспоминаний о нём, а также признания самого Ройтбурда подготовил медиаэксперт Анатолий Шарий в одном из своих недавних видео.

Среди прочего Ройтбурд признавался в употреблении наркотиков. Кроме того, он приглашал в Одесский художественный музей выступать весьма неоднозначные группы. При этом концерты проходили и в присутствии детей. Жажда пророссийского реванша. Интеллигенция Украины внезапно прозрела © Facebook, Владимир Шамрай

Но эпатаж-эпатажем, а простить Ройтбурду одесситы не могут другого.

«Нужно объявить это (события 2 мая 2014 года — Ред.) Днём победы над «русской весной», а не вывешивать в городе траурные флаги. Это — не день траура, это — день победы. И это нужно чётко знать», — заявил художник, комментируя трагедию 2 мая 2014 года в Одессе.

Кроме того, Ройтбурда подозревают в том, что он помог избежать ответственности за поножовщину украинскому писателю Владимиру Нестеренко, известному под псевдонимом «Адольфыч».

В августе 2016 года на лекции российского акциониста Петра Павленского в Одессе Нестеренко устроил потасовку. Позже один из наводивших порядок охранников умер: уже после лекции у него случился сердечный приступ.

«На встрече с Павленским на сцену вылез какой-то *** по имени Саша Ройтбурд с птичьей головой и что-то ****** (говорил), а его кент Вова Нестеренко взял в руки нож, когда охранники за дело (он насильно обнимал женщин, пил из горла и гладил по голове хипстера-соседа, унижал рядом сидящих людей <…>) решили вывести его из зала», — описывал происходящее свидетель — поэт и журналист Стас Домбровский.

После лекции Ройтбурд звонил Домбровскому, с которым до этого дружил, и требовал убрать запись в Facebook об инциденте на лекции.

Став директором Одесского художественного музея, Ройтбурд придумал «Клуб друзей Маразли», членство в котором можно было купить, пожертвовав музею деньги. И всё бы ничего, но некоторые «друзья Маразли» оказались злейшими врагами наследия прославленного одесского градоначальника.

Так, членом «клуба Маразли» является народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Его одесские СМИ связывают с компанией-застройщиком «Бульвар 1906». Эта компания в 2018 году за полмиллиона долларов купила территорию с памятниками архитектуры: особняками Кича (его ещё называют «дача Маразли» — дом принадлежал супруге градоначальника, Марии Кич), Андриевского и Фабрицкого. Последние два дома несколько лет тому назад вывели из реестра памятников.

В начале февраля 2021 года в Одессе прошли акции протеста против возможного уничтожения этих трёх памятников архитектуры. Одесситов встревожило то, что вокруг зданий начали пилить деревья.

Практически одновременно в сети рядом с «дачей Маразли» появятся семи- и одиннадцатиэтажки. При этом для того, чтобы обойти запрет на строительство в этой зоне, высотки оформили как оздоровительный комплекс.

В общем, у значительной части Одессы к личности Ройтбурда негативное отношение. И указ Зеленского в очередной раз напомнил жителям «жемчужины у моря», что центральная власть с их мнением попросту не считается.

* — запрещённая в РФ организация