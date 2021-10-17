Оказывается, у этой всем известной поговорки есть несколько толкований — они зависят от того, по своей или чужой воле ее герой направляется в Киев. А в своем главном значении она появилась во времена Киевской Руси

Никогда не разговаривайте с неизвестными, предупреждал киевлянин Михаил Булгаков. Но чтобы добраться до его родного города в век без интернета и навигаторов, понятное дело, без разговоров с незнакомцами было не обойтись.

Да и сегодня не стоит полагаться на одну технику — всегда надежнее спросить дорогу в неизвестные края у местных. В этом и состоит основное современное значение поговорки «Язык до Киева доведет»: расспрашивайте встречных — и не пропадете. В таком значении в своем сборнике пословиц и поговорок русского народа ее приводит и Владимир Даль.

Есть и не столь оптимистичный вариант толкования этой поговорки. В словарях она встречается в таком виде: «Язык до Киева доведет (и до кия)» — то есть до палки, побоев. Таким образом, в этой версии чрезмерная болтливость и неосторожность в разговоре, напротив, доводит до беды. Где обитает нечистая сила: пять мистических мест Киева

У негативной версии поговорки о пути в Киев есть и другое продолжение: «На Руси язык ведет до Киева, а перо до Шлиссельбурга». Авторство фразы приписывают декабристу Михаилу Лунину. В крепости в Шлиссельбурге на острове в истоке Невы еще при Петре I устроили государственную тюрьму для неугодных правителям заключенных. В таком измененном виде поговорка бытовала в петербургском фольклоре.

А об Александре Пушкине, например, говорили: «Язык до Киева доведет и до Кишинёва, до хорошего и дурного». Подразумевалась южная ссылка поэта за дерзкие эпиграммы и оду «Вольность». Причем вначале Пушкина отправили со служебным поручением в Киев.

В связи с этой ссылкой в сборнике литературных анекдотов XVIII–XIX века приводится такой разговор поэта со знакомым: «Как ты здесь оказался?— Язык и до Киева доведет, — ответил Пушкин. — Берегись! Берегись, Пушкин, чтобы не услали тебя за Дунай! — А может быть, и за Прут! — отшутился поэт».

Воспоминания о будущем: Михаил Булгаков про Киев сегодня © РИА Новости, Александров / Перейти в фотобанк Никите Щекомяке, который в 999 году встретил в степи половецкого хана и разболтал ему, как добраться до богатого и красивого Киева. А тот подцепил его крюком за язык и потащил за своим войском — грабить Киев.

Версия яркая, но не имеет ничего общего с истиной. Дело в том, что ее придумали авторы известного в 90-е юмористического журнала «Красная бурда», кавээнщики из Екатеринбурга. Героя своей истории авторы назвали по аналогии с Никитой Кожемякой из сказок и сочинили для него целых 12 подвигов, как у Геракла, но сомнительного характера.

Откуда же в действительности в русском и украинском языках появилась эта поговорка? Наиболее вероятной представляется версия, которую приводит Василий Ключевский в «Курсе русской истории».

Киев долгое время был и столицей, и православным центром Руси. В ХI веке монахами была основана Киево-Печерская лавра, куда стремились попасть паломники из всех уголков государства. Поэтому неудивительно, что язык вел путников именно до Киева. Как киевлянин Виктор Некрасов из окопов Сталинграда через Бабий Яр попал в диссиденты © РИА Новости, П. Манушин / Перейти в фотобанк

«Эта народная поговорка значит не то, что неведома дорога к Киеву, а то, что везде всякий укажет вам туда дорогу, потому что по всем дорогам идут люди в Киев; она говорит то же, что средневековая западная поговорка: все дороги ведут в Рим», — указывает историк.

Впоследствии у поговорки стали появляться и другие злободневные продолжения. Например, в книге «Взгляд и Нечто» писатель-киевлянин Виктор Некрасов вспоминал в эмиграции: «В 20-е годы, годы украинизации, когда всем надо было сдавать экзамен по украинскому языку и не сдавший увольнялся с работы, острили: "Русский язык до Киева доведет, а украинский выведет"».