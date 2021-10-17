По меркам мировой истории украинский Днепр – очень молодой город, ведь Екатерина II всего каких-то 244 года назад подписала указ о создании Екатеринослава (первое название Днепра). Но история существования у него бурная, как воды Днепра: он сменил не только изначальное местоположение, но и несколько названий

Екатеринослав

В 1775 году Запорожская Сечь была ликвидирована, а все запорожские земли вошли в состав Российской империи. Новыми территориями нужно было управлять, а для этого — создать административный центр. Так в устье реки Кильчень при впадении в реку Самару был основан город Екатеринослав, названный в честь императрицы Екатерины II. По другой версии, город назвали в честь великомученицы Екатерины Александрийской: называть в честь здравствующей особы было не принято, но императрице нужно было угодить.

Край больших начальников. 5 мифов о Днепропетровске

Неприкосновенность своего имени Екатеринослав сохранял до самой смерти Екатерины II в 1796 году.

Новороссийск

Название Екатеринослава пострадало при «чистке» екатерининского наследия. Сыну императрицы Павлу I оно не нравилось — так в 1797 году на карте появился Новороссийск. Почему именно Новороссийск? В те времена за обширным регионом Причерноморья начало закрепляться название Новороссия. В одну Новороссийскую губернию Павел I слил Екатеринославское наместничество и Таврическую область, а Новороссийск (он же Екатеринослав) сделал центром губернии и всего региона.

Снова Екатеринослав

В 1801 году Павел I был убит, а новый император, его сын Александр I, вернул городу название, данное при его бабушке. Император сделал Екатеринослав центром Екатеринославской губернии, которая уступала в размерах Новороссийской. На этом перипетии с названиями для города на долгое время закончились.

Екатеринослав окреп, поднялся как индустриальный центр региона. Название пережило революцию и застало начало советской власти.

Сичеслав

После революции, в 1918-1919 годах, в годы существования Украинской Народной Республики, город неофициально назывался Сичеславом. Вокруг этого названия ходит множество легенд, но точно известно: официального переименования Екатеринослава в Сичеслав не было.

Что на самом деле происходит с русским языком на Украине. Мнения из Днепра, Харькова, Житомира и Киева © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк Яр Славутич пишет, что название якобы придумал сам историк и этнограф Дмитрий Яворницкий, но подтверждения этому нет. В названии сохранили элемент «прославления», правда, прославлять было решено не императрицу (или великомученицу), а Запорожскую Сечь.

Переименованием города украинская община пыталась придать ему украинской идентичности и начать процесс культурной трансформации, которая так и не случилась. Сейчас Сичеславом Днепр иногда называют в рядах националистов — так, например, назывался один из добровольческих батальонов, созданных в 2014 году в Днепре.

Стоит отметить, что в 2019 году Верховная Рада хотела переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Однако решение этого вопроса в итоге «спустили на тормозах» — против выступили местные власти, вероятно просчитавшие, во сколько примерно обойдется такая «авантюра».

Красноднепровск

Советской власти архаичное название Екатеринослава тоже не нравилось, поэтому в 1923 году горсовет постановил объявить конкурс по переименованию города. Первым советским названием Днепра выбрали Красноднепровск, однако местные органы власти не имели права решать такие вопросы, а могли только ходатайствовать «наверх». «Наверху» же инициативу не оценили, хотя с годами вопрос о переименовании города становился все острее.

Днепропетровск

В 1926 году город получил еще одно название, которое уже закрепилось на долгие годы, — Днепропетровск. Новое имя города состояло из двух частей — названия реки Днепр и фамилии революционера и видного партийного деятеля Григория Петровского.

В украинском языке новое название города тяжело входило в обиход: на украинском у слова «мiсто» (рус. «город») средний род, поэтому город долгое время называли «мiсто Дніпро-Петровське», а затем и «Дніпропетровське». После сворачивания украинизации на украинском название зазвучало как «Дніпропетровськ».

Днепр

Просто о сложном: Что такое декоммунизация по-украински? Александр Вилкул выразил протест и предложил оставить текущее название, предложив посвятить его не Петровскому, а Святому Петру.

Но идея не получила поддержки, и город все-таки был переименован.

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 90,5% жителей Днепра выступали против официального переименования. Город, в общем-то, и так между собой называли Днепром, а смена названия несла за собой лишь бумажную волокиту и трату крупных сумм из бюджета. Но решение было принято.

Вместе с Днепропетровском переименованиям тогда подверглась почти 1 тысяча населенных пунктов. Так, Щорс стал Сновском, Краснодон — Сорокином, а Днепродзержинск — Каменским.