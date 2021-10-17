Донбасс в Москве: Рейтинг донецких подарков первопрестольной

Тысячи незримых нитей связывают Донбасс и Россию. Самые крепкие — родовые, что и неудивительно, если вспомнить, что индустриальный край полтора столетия строился и развивался крестьянами южных и центральных российских губерний.
Нынешнее противостояние с Украиной показало Донбассу крепость его политических, культурных, экономических, и научных связей с исторической родиной. Но есть этой теплой, семейной, дружеской связи и вполне осязаемые доказательства.
Их много, и найти их можно во всех уголках России. Скажем, современный промышленный Кузбасс в 1917-1920 годах создавал выдающийся донбасский металлург Михаил Курако. А наследовал его делу в конце 20-х и в 30-х годах один из основоположников современной отечественной металлургии, юзовский и енакиевский доменщик, академик Иван Бардин.
Но есть и дело рук донбасских мастеров, так сказать, символического свойства. Мы составили топ-пятерку знаменитых московских символов, созданных в Донбассе или при самом прямом донецком участии.
«Кремлевские звезды над нами горят, повсюду доходит их свет»
Начнем с самого известного — с кремлевских звезд. В тридцатых годах вместо царских двуглавых орлов было решено на шпили кремлевских башен установить звезды. Сначала их сделали просто из уральских самоцветов, которым позже на смену, в духе прогресса, пришло специальное рубиновое стекло. Проект предусматривал их подсветку мощнейшими электролампами в 5000-6000 ватт. А это значит, что стекло должно быть небывалой крепости. Где взять такое?
Для инженеров того времени ответ был очевиден — в Светлограде. Так иногда неформально именовали город Константиновку в 60 километрах на север от Сталино (прежнее название Донецка). Там еще до революции был создан, как сказали бы сегодня, кластер стекольной промышленности. При советской власти он был развит невероятно. И вот на заводе, который чуть позже стал называться «Автостекло», было сварено такое непростое стекло. Добавим, раз уж речь зашла об этом, что на «Автостекле» в советскую эпоху изготавливали каждое третье триплексное стекло для подводных лодок, танков и бронетранспортеров. Треть последних, к слову сказать, были построены в Жданове (так назывался Мариуполь), на «Ждановтяжмаше».
Так что первые красные звезды сияли с башен Кремля константиновским светом. В годы Великой Отечественной они были значительно повреждены, и после войны их стали менять на сделанные в близком к Москве Клину.
Саркофаг номер один
Не так просто уйти в Кремле от Константиновки. Потому что номер два в нашем рейтинге тоже сделан в этом городе химиков, имевшем ранее неблагополучную экологическую репутацию. В год там выпадало из атмосферы до 19 кг свинца. В Европе он занимает второе место по загрязненности почвы. До сих пор, несмотря на то, что уникальные заводы Украина благополучно угробила.
Так вот, кроме кремлевских звезд константиновские мастера трижды изготавливали сапфировые саркофаги для мавзолея Владимира Ильича Ленина. В 1938, 1960 и 1972 годах. Каждый раз делали новый, потому что ученые-оптики улучшали качество зрительной функции саркофага.
Вдогонку к саркофагу мавзолея добавим и гигантские стекла для кремлевского Дворца советов, для перевозки которых из Донбасса в Москву строили спецавтомобили с огромными негабаритными платформами.
Мост Крымский, работа донбасская
Крымский мост — наверное, самый популярный и известный из московских. Чего только с ним не связано — от привязки ориентиров на Выставочный зал Третьяковки и Парка Горького до громких автомобильных аварий с участием мажоров.
А если серьезно, то этот шедевр инженерной мысли имеет множество преференций перед собратьями в Европе и мире. Первое, что приходит в голову — это «самый стальной» мост в мире, ни в одном из других доля использования стали не доходит до таких параметров — тонна на квадратный метр.
Сделан был мост в донбасском городе Краматорск, который с тридцатых годов слыл одним из главнейших центров советского машиностроения. На здешних гигантах, главным из которых является Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), чего только не делали и делают до сих пор — от шагающих экскаваторов для всех угольных и рудных разрезов России и ближнего зарубежья до отдельных узлов ледоколов.
Крымский мост был изготовлен из 10 000 тонн донецкой стали. Ее в Донбассе варили, из нее в Донбассе сделали все конструкции моста. Донецкий человек, когда идет по нему, должен помнить, что под ногами у него 668 метров малой родины, созданных во славу столицы.
На таких много чего в России держится
Четвертый донецкий артефакт в столице России был мало известен и мало заметен, но на нем, образно говоря, держалось все советское да и постсоветское телевидение.
Стальные канаты, державшие уникальное сооружение — телевизионную Останкинскую башню — были изготовлены тоже в Донбассе, в небольшом городе Харцызск, на тамошнем, я извиняюсь за мой донецкий, сталепроволочноканатном заводе. В годы украинской власти он стал называться «Силур», много раз был перепродан, разворован. Сейчас былую славу его возрождают власти ДНР.
Что такое Останкинская башня? Это 540 метров бетона и стали, взметнувшихся в московское небо. Архитектор этого чуда Николай Никитин придумал систему из 149 стальных канатов под напряжением. Они и были сделаны в 1960-1967 годах. Стояли бы и до сей поры, но пожар 2000 года повредил большую часть из них. Нынешние уже не донецкие.
Бонус: харцызские стальные канаты использовались при строительстве гигантской статуи «Родина-мать» в Сталинграде, строившейся в те же годы, что и башня в Москве. Кроме того, их по сей день можно видеть на вантовых мостах Риги и Киева.
Чем вам метро не шахта?
Самый незаметный, но при этом очень весомый, вклад в дело (а то и «тело») Москвы внес Ясиноватский машиностроительный завод. Вообще-то Ясиноватая — крупнейший железнодорожный узел не только Донбасса, но и всего бывшего Советского Союза. Четыре года назад туда пришла война, и железная дорога почти намертво встала.
А вот ЯМЗ работает несмотря ни на что и выпускает проходческие комплексы и угледобывающие комбайны для шахт Кузбасса. Но мы о Москве. Как уже можно догадаться, Ясиноватая поставляла столице проходческие комплексы для метростроя. Они вообще-то изначально для проходки угольных пород предназначались. Но принцип работы один, поэтому здесь научились делать комплексы для метростроя. Более того, как утверждают на предприятии, разработка и производство механизированных щитовых комплексов типа «КТ» и «ТЩБ» коренным образом изменили технологию проходки тоннелей и строительства метрополитенов.
Так что многие московские станции метро, начиная с 60-х годов, а также сотни километров перегонов между ними, построены при непосредственном участии ясиноватских машиностроителей. Конечно, не в одной Москве, но в Ленинграде/Петербурге, Киеве, Праге на метрострое работали ясиноватские комплексы. Но только в Первопрестольной их вклад столь заметен.
Устоит ли инженерная цивилизация?
Если Урал местные историки зовут «горнозаводской цивилизацией», то Донбасс правильно было бы называть цивилизацией инженерной мысли. Ни в одном регионе, созданном русским гением, потом, кровью, нет и не было такой немыслимой концентрации предприятий практически всех видов промышленности, сотен многопрофильных и узкоспециализированных научных и проектных институтов. Никогда в России больше не было рождено такого количества ремесленных и инженерных династий.
Многое из того, что за полтора века было создано в Донецких степях Россией для России, для Союза, украинская власть погубила за четверть века своего «незалежного»правления. Теперь она пришла добивать остатки былого величия Донбасса. Неужто мы видим закат донецкой инженерной цивилизации, и лицезреть ее достижения сможем только в Москве?