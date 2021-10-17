Донбасс в Москве: Рейтинг донецких подарков первопрестольной

Редакция сайта Ukraina.ru составила рейтинг достопримечательностей российской столицы, к которым свои рабочие руки и инженерный талант приложил Донбасс

Тысячи незримых нитей связывают Донбасс и Россию. Самые крепкие — родовые, что и неудивительно, если вспомнить, что индустриальный край полтора столетия строился и развивался крестьянами южных и центральных российских губерний.

Нынешнее противостояние с Украиной показало Донбассу крепость его политических, культурных, экономических, и научных связей с исторической родиной. Но есть этой теплой, семейной, дружеской связи и вполне осязаемые доказательства. Первый год Юзовки: как рождалось индустриальное сердце России © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Их много, и найти их можно во всех уголках России. Скажем, современный промышленный Кузбасс в 1917-1920 годах создавал выдающийся донбасский металлург Михаил Курако. А наследовал его делу в конце 20-х и в 30-х годах один из основоположников современной отечественной металлургии, юзовский и енакиевский доменщик, академик Иван Бардин.

Но есть и дело рук донбасских мастеров, так сказать, символического свойства. Мы составили топ-пятерку знаменитых московских символов, созданных в Донбассе или при самом прямом донецком участии.

«Кремлевские звезды над нами горят, повсюду доходит их свет»

Начнем с самого известного — с кремлевских звезд. В тридцатых годах вместо царских двуглавых орлов было решено на шпили кремлевских башен установить звезды. Сначала их сделали просто из уральских самоцветов, которым позже на смену, в духе прогресса, пришло специальное рубиновое стекло. Проект предусматривал их подсветку мощнейшими электролампами в 5000-6000 ватт. А это значит, что стекло должно быть небывалой крепости. Где взять такое? Живучий город: 55 лет назад Донецк был обречен на исчезновение © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Для инженеров того времени ответ был очевиден — в Светлограде. Так иногда неформально именовали город Константиновку в 60 километрах на север от Сталино (прежнее название Донецка). Там еще до революции был создан, как сказали бы сегодня, кластер стекольной промышленности. При советской власти он был развит невероятно. И вот на заводе, который чуть позже стал называться «Автостекло», было сварено такое непростое стекло. Добавим, раз уж речь зашла об этом, что на «Автостекле» в советскую эпоху изготавливали каждое третье триплексное стекло для подводных лодок, танков и бронетранспортеров. Треть последних, к слову сказать, были построены в Жданове (так назывался Мариуполь), на «Ждановтяжмаше».

Так что первые красные звезды сияли с башен Кремля константиновским светом. В годы Великой Отечественной они были значительно повреждены, и после войны их стали менять на сделанные в близком к Москве Клину.

Саркофаг номер один

Пили пиво, ели раков: В Донецке спасают дом классика советской литературы © РИА Новости, Давид Шоломович / Перейти в фотобанк

Так вот, кроме кремлевских звезд константиновские мастера трижды изготавливали сапфировые саркофаги для мавзолея Владимира Ильича Ленина. В 1938, 1960 и 1972 годах. Каждый раз делали новый, потому что ученые-оптики улучшали качество зрительной функции саркофага.

Вдогонку к саркофагу мавзолея добавим и гигантские стекла для кремлевского Дворца советов, для перевозки которых из Донбасса в Москву строили спецавтомобили с огромными негабаритными платформами.

Мост Крымский, работа донбасская

Крымский мост — наверное, самый популярный и известный из московских. Чего только с ним не связано — от привязки ориентиров на Выставочный зал Третьяковки и Парка Горького до громких автомобильных аварий с участием мажоров.

А если серьезно, то этот шедевр инженерной мысли имеет множество преференций перед собратьями в Европе и мире. Первое, что приходит в голову — это «самый стальной» мост в мире, ни в одном из других доля использования стали не доходит до таких параметров — тонна на квадратный метр.

Сделан был мост в донбасском городе Краматорск, который с тридцатых годов слыл одним из главнейших центров советского машиностроения. На здешних гигантах, главным из которых является Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), чего только не делали и делают до сих пор — от шагающих экскаваторов для всех угольных и рудных разрезов России и ближнего зарубежья до отдельных узлов ледоколов.

Крымский мост был изготовлен из 10 000 тонн донецкой стали. Ее в Донбассе варили, из нее в Донбассе сделали все конструкции моста. Донецкий человек, когда идет по нему, должен помнить, что под ногами у него 668 метров малой родины, созданных во славу столицы.

На таких много чего в России держится

Четвертый донецкий артефакт в столице России был мало известен и мало заметен, но на нем, образно говоря, держалось все советское да и постсоветское телевидение.

Донецкие цыгане рассказали, когда закончится война в Донбассе © Facebook, Наталия Варакута

Что такое Останкинская башня? Это 540 метров бетона и стали, взметнувшихся в московское небо. Архитектор этого чуда Николай Никитин придумал систему из 149 стальных канатов под напряжением. Они и были сделаны в 1960-1967 годах. Стояли бы и до сей поры, но пожар 2000 года повредил большую часть из них. Нынешние уже не донецкие.

Бонус: харцызские стальные канаты использовались при строительстве гигантской статуи «Родина-мать» в Сталинграде, строившейся в те же годы, что и башня в Москве. Кроме того, их по сей день можно видеть на вантовых мостах Риги и Киева.

Чем вам метро не шахта?

Москва спрятала настоящую Украину под землей и показывает ее китайцам © Руслан Мармазов

А вот ЯМЗ работает несмотря ни на что и выпускает проходческие комплексы и угледобывающие комбайны для шахт Кузбасса. Но мы о Москве. Как уже можно догадаться, Ясиноватая поставляла столице проходческие комплексы для метростроя. Они вообще-то изначально для проходки угольных пород предназначались. Но принцип работы один, поэтому здесь научились делать комплексы для метростроя. Более того, как утверждают на предприятии, разработка и производство механизированных щитовых комплексов типа «КТ» и «ТЩБ» коренным образом изменили технологию проходки тоннелей и строительства метрополитенов.

Так что многие московские станции метро, начиная с 60-х годов, а также сотни километров перегонов между ними, построены при непосредственном участии ясиноватских машиностроителей. Конечно, не в одной Москве, но в Ленинграде/Петербурге, Киеве, Праге на метрострое работали ясиноватские комплексы. Но только в Первопрестольной их вклад столь заметен.

Устоит ли инженерная цивилизация?

Долетел до Донецка: Украина применила беспилотник Bayraktar в Донбассе © пресс-служба СНБО

Многое из того, что за полтора века было создано в Донецких степях Россией для России, для Союза, украинская власть погубила за четверть века своего «незалежного»правления. Теперь она пришла добивать остатки былого величия Донбасса. Неужто мы видим закат донецкой инженерной цивилизации, и лицезреть ее достижения сможем только в Москве?