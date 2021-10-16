На Украине продолжают обсуждать петицию ведущего-русофоба Игоря Кондратюка, предложившего тотально запретить гастроли россиян на Украине. Идея собрала нужное число голосов, и президент должен рассмотреть ее, однако Владимир Зеленский пока молчит. Тем временем в стране происходят другие события, затрагивающие жизни звезд

Президент редактирует шутки

Пелагее запретили въезд на Украину © ria.ru Владимир Зеленский признался, что продолжал работать в ранее созданном им «Квартале 95» уже будучи в статусе президента.

«С самого начала они (участники «Квартала» — ред.) у меня спрашивали, как я думаю. Да, я что-то отвечал. Сейчас, к сожалению, не всегда могу позволить себе посмотреть "Квартал" — нет времени. Но когда я смотрю, то всегда им пишу, что понравилось, а что — нет. Все!» — рассказал украинский лидер.

Кстати, любовь к созданию новых проектов с приходом к власти у Зеленского не закончилась. Изменились лишь «декорации», например, последнее мероприятие, придуманное им — выездное заседание партии «Слуга народа» в Трускавце. Выглядело оно как капустник, где в том числе смеялись и раздавали шуточные награды. Например, в номинации «турбо жим-жим» победил депутат Николай Тищенко.

«Сваты» скоро

«Налог с гастролей на украинскую армию». Кому из российских артистов разрешат выступать на Украине

Точную дату премьеры продюсеры картины не назвали, вызвав тем самым большие споры среди зрителей.

«Жаль нет даты, чтоб хотя бы начать отсчитывать дни», «1 ноября», «Это только догадки», «Нет, это официальная информация», «Это в России или на Украине покажут 1 ноября?», «Через месяц, скорее всего, а не первого», «С 1 ноября в 18:45 на канале Россия 1», «На 1+1 Украина», «Не верится как-то даже», — отреагировали пользователи.

Ждать зрителям пришлось, действительно, очень долго. Последний — шестой — сезон «Сватов» вышел в 2013 году, доснять еще один не удавалось много лет и в разных странах: мешали политические события и пандемия.

«Потап и Настя» возвращаются

Украинский продюсер, певец и экс-участник дуэта «Потап и Настя» Алексей Потапенко (Потап) на днях анонсировал возвращение этого коллектива в обновленном составе.

«Будут петь "Потап и Настя", только не джуниоры, а старшее поколение», — заявил Потап, уточнив, что новыми участниками коллектива станут его отец Андрей Потапенко и его теща — мать певицы Насти Каменских — Лидия Каменских.

К слову, Андрей Потапенко — бывший военный, а вот Лидия Каменских — экс-солистка Национального академического народного хора имени Григория Веревки. Не так давно женщина стала вдовой, когда отец Насти умер.

Потап уже объявил, что его отец написал несколько песен, которые очень скоро смогут услышать поклонники новых «Потапа и Насти».

Лисица против

«Стареющая политическая гейша»: Ляшко и Верещук обменялись «любезностями» © Facebook, Олег Ляшко Вадим Лисица отреагировал на требование своего коллеги ведущего Игоря Кондратюка, предложившего запретить гастроли артистов из РФ на Украине. Продюсер уверен, что россиян нужно просто обложить «оброком», который пойдет на нужды украинской армии. Примерно также он рекомендовал поступать и со своими.

«В отношении украинских артистов, которые ездят в РФ — это довольно сложная ситуация, потому что их не так много уже туда едет. И все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист, что если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300-500 долларов он отдает украинской армии. А запреты, мне кажется, ни к чему хорошему не приведут», — сказал Лисица.

Дискриминация по семейному статусу

Случился на этой неделе на Украине и скандал по части притеснения прав. А именно, модель, «Мисс Украины-2018» Вероника Дидусенко подала в суд, требуя вернуть ей корону и прилагающийся к ней титул.

Статуса Дидусенко лишили, когда выяснилось, что она скрыла от оргкомитета свое замужество и рождение ребенка, а значит не могла быть «мисс».

«Мой иск — не про корону победительницы конкурса красоты, он — о правах матерей. Мы хотим, чтобы четыре основных конкурса — "Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" — отменили правила, дискриминирующие женщин по их семейному статусу», — объяснила модель свой судебный иск.

Адвокат Дидусенко утверждает, что его подопечная юридически права, так как в договоре на участие в конкурсе не было указано обязательное отсутствие семьи. А вот Виктория Киосе, руководившая конкурсом «Мисс Украина», утверждает, что такое требование прописано во всех документах подобных конкурсов уже 70 лет.

Серов

Имя уроженца Николаевской области, певца Александра Серова в последние дни не покидает ленты новостных СМИ. Сначала журналисты писали о госпитализации артиста с COVID-19, потом сообщали об ухудшении его состояния и 75% поражении легких, теперь появились данные о дыхательной недостаточности II степени, осложняющейся сахарным диабетом.

«Будем уничтожать вас, нацисты»: цыгане отомстили участникам АТО © скриншот видео Инсайдер UA

Лечатся от COVID-19 сейчас еще несколько знаменитостей. В их числе ведущая Лариса Гузеева, актриса Нонна Гришаева и певец Валерий Леонтьев.