А вы знали, что Украина буквально заставлена памятниками поэту Тарасу Шевченко? Всего в стране их около 1,3 тысячи штук! Помимо классических памятников на улицах украинских городов можно встретить и необычные произведения скульпторов-хулиганов. О них - в новой забавной подборке издания Украина.ру

Жаба-«жадина»

Эта скульптура в Бердянске является олицетворением известного выражения «жаба давит». На постаменте 250-килограммовая жаба восседает на четырех человеческих головах — мужчины, женщины, старика и ребенка, — напоминая о том, что чувство зависти присуще каждому.

Памятник галушке

Памятник в Полтаве символизирует достаток и благополучие семьи. Его открытие приурочили ко дню рождения русского классика Николая Гоголя, который неоднократно упоминал национальное украинское блюдо в своих произведениях. Каждый год рядом с монументом устраивают праздник полтавской галушки, которая считается визитной карточкой города.

Бабуля с семечками

Скульптура размещена на центральной площади города Горишние Плавни, где местные власти долгие годы безуспешно воюют с уличной торговлей. С монументом связана примета: считается, что если посидеть рядом с ним до восхода солнца, то торговля весь день будет удачной.

Хрустящий огурчик

Нежин славится своими огурцами. Считается, что особый хруст у здешнего овоща возникает благодаря богатой ионами серебра земле, на которой его выращивают, а также родниковой воде, используемой для засолки. Композиция состоит из трех элементов: погребка для хранения консервации, бочки, в которой в старину засаливали овощи и самого нежинского огурца.

Памятник водопроводчику

Скульптура в Черкассах изображает водопроводчика в фуражке и с ключами, вылезающего из колодца. Рядом с ним лежит люк, на котором написано: «Воду я вам подал». Памятник был отлит из 26 старых изношенных чугунных труб черкасского «Водоканала» к его 90-летию.

Памятник арбузу

Небольшой городок Голая Пристань считается столицей арбузов: здесь выращивают чуть ли не половину украинских сладких ягод. Каждый год начиная с 2002 года в городе проходит фестиваль «Украинский арбуз — сладкое чудо». Памятник изготовлен из бетона и достигает в высоту 175 см. Недавно рядом с ним появились также памятники дыне и тыкве.

Памятник рюкзаку

Первый в мире памятник туристическому рюкзаку установили во дворе географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Монумент выполнен по образцу стандартного походного рюкзака с прикрепленными к нему спальником, туристическим ковриком и ботинками.

Пикассо в трусах

Пикассо был неординарной личностью, поэтому и памятник ему во Львове установили необычный. Согласно легенде, однажды художник вышел из одного львовского заведения в одних трусах и босиком. Именно в таком виде его и решили изобразить. Бронзовый Пикассо задумчиво курит сигарету, кончик которой сияет красным пламенем.

Стоптанные башмаки

Памятник в Киеве посвящен страховым агентам и всем, кто истоптал свою обувь в поисках новых клиентов. Длина бронзовых башмаков — 80 см, что приблизительно соответствует 92 размеру обуви. Арт-объект занесен в Книгу рекордов Украины как самая большая обувь, которую можно примерить.

Памятник женскому белью

Памятник, внешне очень похожий на глобус, установили в Киеве в 2010 году неподалеку от кинотеатра «Украина». Но на этой модели земного шара вы не найдете обычных материков. Вместо них там пикантные детали женской одежды — трусики и бюстгальтеры. Тяжелый шар вращается вокруг своей оси. По словам автора скульптуры Владимира Белоконя, его творение является символом женской красоты, которая способна покорить весь мир.

Он настаивает на том, что желания, которые вы загадаете у этого памятника, обязательно будут осуществляться.

Памятник влюбленным фонарям

Еще одна работа Белоконя, композиция «Влюбленные фонари», представляет собой скамейку в Киеве, на краю которой сидит обнявшись влюбленная «электрическая» пара. Любой желающий может присесть рядом. По задумке автора, скульптура является олицетворением неугасающей любви. Каждый год фонари перекрашивают, «надевая» на них то вышиванки, то морские костюмы.

Нос Гоголя

Свин в раю, хрюшка-грязнуля и свинья-кормилица: забавные «аграрные» памятники Полтавской области © pl.vgorode.ua Николая Гоголя «Нос», и одновременно посвящен самому писателю, выдающаяся часть лица которого известна всем, кто видел его портреты.

Существует легенда, по которой Гоголь в свое время, гуляя по Андреевскому спуску, попал под холодный дождь, следствием чего стал невыносимый насморк. Поэтому ни о чем, кроме собственного носа, думать он уже не мог. Тогда и возник замысел повести «Нос». Все может быть, ведь, по словам экскурсоводов, если подержаться за «гоголевский нос», то можно быстро вылечиться от насморка. Поэтому желающих это попробовать на себе, а еще сфотографироваться с известным персонажем всегда очень много.

Памятник дачникам

Бердянск славится необычными памятниками, которые веселят туристов. Так, в 2005 году в городе открыли памятник дачникам. Сам памятник представляет собой две фигуры на постаменте, стоящие в характерном наклонном положении и борющихся, по всей видимости, с колорадскими жуками. Также присутствует табличка с надписью: «Бердянцы! Прокормим себя сами!». В день открытия памятника в городе официально отмечают день садовода и огородника. И место для памятника было выбрано со смыслом. Находится он на проспекте Труда, возле Центрального рынка и автобусной остановки. Как раз через эту остановку проходят дачные маршруты автобусов.

Бычок-кормилец

Вы когда-нибудь слышали, чтобы рыбам ставили памятники? Нет? Тогда вам в Бердянск! И хотя это памятник обычной рыбе — бычку, но для местных жителей это не просто рыба. На этой рыбке держится вся Приазовская экономика. Здесь бычков продают морожеными, вялеными, сушеными. Именно это дает возможность многим местным семьям жить. Поэтому эту рыбу и называют кормильцем. А еще бычки спасали от голода местное население после войны.