Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выражает уверенность, что Тбилиси освободит политика вопреки сделанным ранее заявлениям. Сам экс-глава государства призывает своих сторонников к акциям протеста. Как Саакашвили борется и боролся за власть – рассказывает Украина.ру.

Памятные веники

В четверг, 14 октября, сторонники основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) вышли на площадь Свободы и проспект Шота Руставели в Тбилиси. Демонстранты принесли плакаты с надписями «Свободу Мише», «Нет политическому преследованию», а также украинские, грузинские и почему-то азербайджанские флаги. Собравшимся зачитали вслух очередное послание политика, находящегося под стражей.

Альтернативный полюс общественных настроений представили противники Саакашвили. Они атаковало при помощи веников автомобили участников митинга, которые собирались в Тбилиси. Видео акции распространилось в социальных сетях: стоящие вдоль дороги люди бьют связками сухих стеблей машины, кто-то пытается сорвать флаги.

Веники в качестве символа были выбраны неслучайно – в 2012-м еще до ухода Саакашвили с поста президента республики вспыхнул скандал. Выяснились подробности преследования силовиками политических оппонентов и врагов бывшего главы государства. Так бывший сотрудник Глданской тюрьмы Владимир Бедукадзе заявил, что в тбилисской тюрьме заключенных насиловали при помощи веника. Издевательства записывались на камеру.

«На тех кадрах зафиксированы убийства и извращенные факты изнасилования заключенных, а также издевательства над психически больными заключенными, которым не место в тюрьме», – утверждал Бедукадзе.

Кучма призвал Саакашвили не совершать смертный грех © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Правозащитница, глава организации «Бывшие политзаключенные за права человека» в интервью украинским СМИ утверждала, что размах бессудных расправ был шире, чем то, что стало известно властям. По ее словам, время правления Саакашвили «можно сравнить с фашизмом». «Также он (период президентства – Прим.ред.) был похож на 30-е годы советского периода, когда, вы знаете, что миллионами людей расстреливали», – рассказывала она. «Почти каждого изнасиловали», информировала Какабадзе.



«Было много случаев, когда невиновных людей на улице расстреливали полицейские или люди, которые были в гражданской одежде, но работали в спецназе (…). Только у нашей организации 150 таких имен, которых убили прямо на улице. О том, что происходило в тюрьмах, – наши заключенные не хотят вспоминать», – отметила Какабадзе добавив, что кадры насилия в местах заключения видел весь мир.

Поэтому противники Саакашвили возмущаются не только какими-то пунктами его политической программы, но и практиками времен правления третьего президента Грузии.

Сам же виновник политических волнений держит под стражей голодовку. Об отказе от пищи Саакашвили объявил сразу после своего нелегального возвращения на родину и задержания 1 октября.

СМИ рассказали о том, как бывший президент вспоминает о еде. Политики рассказал о том, что перед своим задержанием успел съесть хинкали. «До задержания заказал хинкали. К сожалению, успел съесть только одну штуку», — пожаловался Саакашвили.

Судя по опубликованному грузинской телекомпании «Мтавари архи» письменному интервью политик чувствует себя неплохо. Потому что тон послания из-под стражи можно было счесть легким, даже легкомысленным.

«Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк назвал причиной возвращения на родину «непреодолимую, безграничную тоску». По его словам, ему снились разные места в Грузии: подъезд его дома, школы, «Боржоми, Батуми, Гагра».

Правда, помимо ностальгических причин были и прагматические, признал основатель «Единого национального движения». «Это был рациональный, продуманный вывод, – объяснял Саакашвили. – Когда я смотрю на демографию, геополитику (…) я думаю, что мы уже оказывались в зоне за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно».

Сам Саакашвили раскрыл причины своей голодовки – он держит пост ради политической борьбы, так говорилось в письме политика, переданном на свободу его адвокатом Никой Гварамия. Бывший президент высказал уверенность в успехах своих соратников во втором туре местных выборах, назначенных на конец октября.

Цели «реформатора»

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обратил внимание на то, что демонстративный отказ бывшего президента от еды не имеет четкой заявленной цели. Ранее многие находящиеся в заключении шли на такой шаг, но увязывали свое поведение с какими-то притязаниями. «Но я не помню за этот срок ни одной голодовки без предъявления требований, Саакашвили не предъявлял требований», – добавил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что будет добиваться возвращения Саакашвили на Украину, так как тот является гражданином этой страны. Но Кобахидзе также высказал мнение, что власти «ни при каких обстоятельствах не освободят Саакашвили из заключения до исполнения вынесенного ему судом приговора». «В случае ухудшения здоровья из-за объявленной голодовки Саакашвили будет оказана необходимая медпомощь», – пообещал он.

Заявление Кобахидзе соответствует линии официального Тбилиси – премьер-министр Ираклий Гарибашвили счел, что оснований для передачи Саакашвили Киеву нет. «Человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок», — подчеркнул глава правительства.

Тем временем публичное беспокойство судьбой грузинского политика высказывают за рубежами республики. Посол Грузии в Варшаве был вызван в польское министерство иностранных дел, где был вынужден рассказывать о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.

Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал власти видеть «в личности Михаила Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ». «В значительной мере именно благодаря ему Грузия приблизилась к европейским ценностям, среди которых абсолютно безусловной является гуманизм», — уверял Кучма.

Арчил Сихарулидзе: Саакашвили не выйдет из тюрьмы ранее 2024 года © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Пока же Саакашвили выражает уверенность в том, что выйдет на свободу до срока. Бороться за это он собирается, по-видимому, теми же методами, которые привели его к власти во время «революции роз» – при помощи акций гражданского неповиновения. В очередном послании бывшего президента, которое опубликовала его подруга, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько он дал инструкции своим последователям.

«Режим сделает все, чтобы меня не освободить, но у него это не выйдет, – сообщалось в письме. Поэтому «необходимы ежедневные акции в разной форме по всей Грузии», призвал Саакашвили своих сторонников к продолжению борьбы.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая выразил надежду, что власть вопреки своим же заявлениям выпустит бывшего президента из тюрьмы. «Самый эффективный путь (освободить политика – Прим.ред.) – принятие решения со стороны Саломе Зурабишвили. К сожалению, она опередила события и изначально встала в позу», – выговаривал юрист главе государства.

В качестве аргумента Басилая привел свое мнение: «более крупной фигуры, чем Михаил Саакашвили в политическом заключении в истории Грузии не было».